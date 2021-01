Observan los efectos inmediatos del consumo de alcohol en las enfermedades cardíacas

Las cenas de Navidad entre amigos, compañeros de trajbajo, etc repercuten en nuestra salud a lrgo plazo, debido al consumo de altos contenidos de grasas y alcohol.

Si bien existe alguna evidencia de que beber con moderación podría prevenir ataques cardíacos, un estudio clínico aleatorizado y doble ciego sobre 100 pacientes cardíacos añade sombras de duda en el debate sobre el alcohol y las enfermedades cardíacas, según publican sus autores en el 'Journal of the American College of Cardiology: Clinical Electrophysiology'.

Los investigadores de Universidad de California (UC San Francisco) han comprobado que el alcohol tiene un efecto inmediato sobre el corazón en pacientes con fibrilación auricular, el trastorno del ritmo cardíaco más común que amenaza la vida.

En el estudio, las propiedades eléctricas que impulsan a los músculos del corazón a contraerse cambiaron inmediatamente en pacientes que fueron asignados al azar a una infusión de alcohol mantenida en la límite inferior de intoxicación legal, en comparación con un número igual de sujetos de control que, en cambio, recibieron una infusión de placebo.

Según el autor principal del estudio, Gregory Marcus, profesor de medicina en la División de Cardiología de la UCSF, "el impacto agudo de la exposición al alcohol es una reducción en el tiempo necesario para que ciertas células del músculo cardíaco en la aurícula izquierda se recuperen después de ser eléctricamente activados y listos para activarse nuevamente, particularmente en las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda".

"Aunque los estudios epidemiológicos han encontrado una asociación entre el consumo de alcohol autoinformado y el desarrollo de un diagnóstico de fibrilación auricular, el nuestro es el primer estudio que señala un mecanismo a través del cual un factor de estilo de vida puede cambiar de manera aguda las propiedades eléctricas del corazón para aumentar la posibilidad de una arritmia", resalta Marcus.

Los mismos cambios causados por la infusión de alcohol en el estudio se han asociado anteriormente con episodios de fibrilación auricular en modelos informáticos anteriores y estudios en animales, añade.

En la fibrilación auricular se interrumpe el bombeo ordenado de sangre a través de las aurículas, las cámaras superiores del corazón. El bombeo normalmente es impulsado por ondas regulares de conducción de señales eléctricas a lo largo de circuitos bien viajados que se forman en el corazón entre las células del tejido muscular, pero en la fibrilación auricular las propiedades eléctricas cambian dentro de las aurículas y las señales eléctricas viajan caóticamente a través de los músculos de las cámaras, todas las cuales ellos mismos pueden conducir y perpetuar ondas de activación eléctrica.

Como resultado, las aurículas bombean sangre de manera ineficaz. Aquellos que padecen fibrilación auricular pueden sentir que el corazón palpita, late con fuerza o se salta latidos.

La fibrilación auricular es una de las principales causas de accidente cerebrovascular, ya que se pueden formar coágulos de sangre dentro de las aurículas propensas a la fibrilación. Más comúnmente, causa fatiga, debilidad, aturdimiento, mareos, dificultad para respirar y dolor en el pecho.

Todos los pacientes del estudio se sometieron a un procedimiento de "ablación con catéter" programado y estándar, el método más eficaz para suprimir los episodios de fibrilación auricular. Este procedimiento tiene como objetivo la eliminación de la conexión eléctrica entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda, la misma área que se observó que está afectada por la exposición al alcohol en el estudio actual.

La preparación para la cirugía de ablación ya requería la colocación de catéteres y electrodos en las cámaras del corazón para monitorear y estimular el corazón y destruir el tejido objetivo.

Para el estudio, los investigadores midieron el período refractario que necesitan las células para recuperarse antes de que pudieran transmitir señales eléctricas nuevamente, así como la velocidad de conducción de la señal de un punto a otro dentro del corazón. También aplicaron un estímulo para aumentar en gran medida la probabilidad de inducir un episodio transitorio de fibrilación auricular.

La velocidad de conducción eléctrica a través de las cámaras superiores no cambió significativamente en el estudio, pero en comparación con el placebo, la infusión de alcohol dio lugar a una reducción media de 12 milisegundos en el período refractario para el tejido de la vena pulmonar, y también redujo el período refractario en un número significativamente mayor de sitios en toda la aurícula. Durante el procedimiento, el número de episodios de fibrilación auricular inducidos no difirió significativamente entre los grupos de infusión de alcohol y de placebo.

"Pudimos inducir la fibrilación auricular en un gran número de pacientes de ambos grupos, pero nuestros métodos artificiales para inducir la fibrilación auricular pueden haber anulado cualquier diferencia observable entre los grupos --recuerda Marcus--. Otra posibilidad es que haya un retraso entre el cambio de las propiedades eléctricas causado por el alcohol y el aumento de la probabilidad de desencadenar la fibrilación auricular".

"Los pacientes deben ser conscientes de que el alcohol puede tener efectos inmediatos que se espera que aumenten el riesgo de arritmias", concluye Marcus.