La obesidad agrava los síntomas de las lesión cerebrales traumáticas

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las personas con obesidad que sufren un traumatismo craneoencefálico leve pueden correr el riesgo de que se prolonguen los síntomas relacionados con el traumatismo craneoencefálico leve, probablemente debido al aumento de la inflamación sistémica, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).

En la investigación, publicada en el 'Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry', se evaluó a pacientes, tanto obesos como con un índice de masa corporal (IMC) saludable, que participaron en el estudio Transforming Research and Clinical Knowledge in Traumatic Brain Injury (TRACK-TBI) 24 horas después de sufrir una lesión cerebral traumática.

A los pacientes se les tomaron muestras de sangre para comprobar la presencia de biomarcadores inflamatorios y completaron cuestionarios de evaluación de resultados durante un periodo de 12 meses. El estudio es el primero en investigar si la obesidad influye en la relación entre el tiempo de recuperación, los síntomas y el aumento de la respuesta inflamatoria en pacientes con LCTm.

"La obesidad es algo que se ha ignorado en gran medida cuando alguien sufre una LCTm --indica el autor principal Shawn Eagle, profesor asistente de investigación en el Departamento de Cirugía Neurológica de Pitt--. El papel de la obesidad se ha estudiado en pacientes con lesiones cerebrales más graves, pero se sabe poco sobre su efecto en las lesiones cerebrales más leves".

A pesar del apelativo de "leve", el 53% de los pacientes con LCTm que se presentan en un servicio de urgencias tienen limitaciones funcionales un año después. Los pacientes pueden rehabilitarse mediante terapias cognitivo-conductuales y físicas, pero aquellos con neuroinflamación prolongada suelen tener un proceso de recuperación más largo y síntomas más graves.

Dos biomarcadores sanguíneos --la proteína C reactiva de alta sensibilidad (PCR-as) y la proteína interleucina seis (IL-6)-- son importantes en la mediación de la respuesta inflamatoria tras una LCTm. La PCR-as es una proteína producida por el hígado que se asocia a un aumento de la inflamación sistémica, y la IL-6 promueve la inflamación al permitir que se expresen las proteínas inflamatorias del organismo.

Los pacientes con LCTm con un IMC obeso presentaban concentraciones más elevadas de PCRas que los que tenían un IMC corporal sano el día de la lesión, así como dos semanas y seis meses después de la lesión, mientras que su concentración de IL-6 era mayor dos semanas, seis meses y 12 meses después de la lesión.

Eagle explica que los biomarcadores sanguíneos aumentaron en momentos diferentes en los pacientes obesos con LCTm, principalmente porque la PCRas es un marcador de inflamación sistémica, mientras que la IL-6 se asocia más a menudo con el traumatismo.

"Si un paciente es obeso, tiene un mayor estado inflamatorio de base, y sus niveles de PCRas aumentan aún más tras un traumatismo cerebral --prosigue--. La IL-6 también aumenta después de un traumatismo, y los niveles más altos se asocian con peores resultados después de sufrir un traumatismo craneoencefálico múltiple".

Aunque no hubo más pacientes obesos, en comparación con los que tenían un IMC saludable, que tuvieran una recuperación funcional incompleta, las evaluaciones a los seis y 12 meses de la lesión mostraron que los pacientes obesos tenían síntomas de LCTm prolongados en comparación con la cohorte de IMC saludable.

Estudios anteriores han determinado que la obesidad y la LCTm se asocian por separado con la inflamación. Del mismo modo, estudios con animales han explorado la relación entre la obesidad y la recuperación de lesiones cerebrales. Sin embargo, no se había realizado ninguna investigación que examinara la forma en que la obesidad podría mediar en la respuesta inflamatoria y los síntomas de la LCTm en humanos.

"Nuestra esperanza es construir nuestro programa de investigación para encontrar tratamientos que reduzcan la inflamación y mejoren la salud general de los pacientes obesos después de sufrir una LCTm --comenta Eagle--. Nuestros hallazgos sugieren que los médicos deben considerar una mayor masa corporal como un factor de riesgo para las malas respuestas a mTBI".