Numerosos expertos se darán cita en la primera edición del Congreso Best of ASCO que se celebra en España

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

A partir del próximo 15 de junio se celebrará el Best of ASCO 2020, evento oficial de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), que se realiza, por primera vez en exclusiva para ONCOFIR en España, y en el que se recogerán las principales novedades presentadas en el recién clausurado congreso anual de ASCO, que se desarrolló a finales de mayo, y contará con oncólogos médicos, hematólogos y farmacéuticos de hospital de reconocido prestigio.

Según ha informado la Fundación ECO (Excelencia y Calidad en Oncología), los miembros del comité organizador, los doctores José Luis Poveda, Carlos Camps y Vicente Guillem, consideran primordial la formación especializada en Oncología dirigida a profesionales de la salud y especialmente a los farmacéuticos de hospital relacionados con el tratamiento del cáncer, que tienen ante si una tarea compleja.

Aunque la Fundación ECO organiza este evento, cuenta con los auspicios científicos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Asociación Española de Investigación del Cáncer (ASEICA).

En este contexto, "el farmacéutico de hospital ha rea?rmado su liderazgo como eje vertebrador de la farmacoterapia disponible para los pacientes. El mundo ha cambiado y hay que volver a soñarlo".

Con este espíritu, explican que se ha creado este nuevo formato virtual de aproximación a ASCO en el que se cuenta con un importante grupo de ponentes de reconocido prestigio para sacar el máximo valor a los avances del conocimiento.

El evento se dividirá en dos bloques, de seis módulos cada uno, en los que una treintena de ponentes tratarán la problemática de distintos tipos de cáncer, así como asuntos tan importantes como la política regulatoria, los cuidados asistenciales, el concepto de valor en el cáncer, el control de síntomas y otros aspectos de máximo interés.

A partir del 15 de junio estarán disponibles en 'www.oncofir.es' las grabaciones de los diferentes expertos. En días posteriores se realizarán dos sesiones de discusión, en directo, entre los ponentes y los coordinadores sobre cada uno de los módulos.