Nuevos mapas revelan los cambios cerebrales individuales vinculados a diferentes enfermedades mentales

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto pionero que ha mapeado los cambios cerebrales en casi 1.300 personas diagnosticadas con seis tipos diferentes de enfermedades mentales ha revelado la extraordinaria diversidad de los cambios cerebrales encontrados en personas con afecciones como la depresión mayor y la esquizofrenia.

El estudio, publicado en la revista 'Nature Neuroscience' y dirigido por investigadores del Turner Institute for Brain and Mental Health y la School of Psychological Sciences de la Universidad de Monash (Australia), utilizó imágenes cerebrales para medir el tamaño, o volumen, de más de 1.000 regiones cerebrales diferentes.

"En las últimas décadas, los investigadores han cartografiado las áreas cerebrales que muestran un volumen reducido en personas diagnosticadas con una amplia variedad de enfermedades mentales, pero este trabajo se ha centrado en gran medida en los promedios de grupo, lo que dificulta la comprensión de lo que está sucediendo en los cerebros de las personas individuales", explica la estudiante de doctorado Ashlea Segal, quien dirigió la investigación.

"Por ejemplo, saber que la estatura media de la población australiana es de 1,7 m me dice muy poco sobre la estatura de mi vecino de al lado", añade.

El equipo utilizó nuevas técnicas estadísticas desarrolladas por el profesor Andre Marquand del Instituto Donders (Países Bajos), que codirigió el proyecto, para cartografiar las regiones del cerebro con volúmenes inusualmente pequeños o grandes en personas diagnosticadas de esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o trastorno del espectro autista.

"Utilizamos un modelo estadístico para establecer expectativas sobre el tamaño del cerebro en función de la edad y el sexo de la persona. A continuación, podemos cuantificar en qué medida el volumen cerebral de una persona se desvía de estas expectativas, de forma muy parecida a las tablas de crecimiento que se utilizan habitualmente para la altura y el peso en pediatría", explica el profesor Alex Fornito, que dirigió el equipo de investigación.

"Confirmamos hallazgos anteriores de que las regiones cerebrales específicas que muestran grandes desviaciones en el volumen cerebral varían mucho entre individuos, con no más del 7% de las personas con el mismo diagnóstico mostrando una desviación importante en la misma área cerebral", añade Fornito.

"Este resultado significa que es difícil señalar objetivos de tratamiento o mecanismos causales centrándose únicamente en las medias de los grupos. También puede explicar por qué las personas con el mismo diagnóstico muestran una gran variabilidad en sus perfiles sintomáticos y en los resultados del tratamiento", destaca.

A continuación, el equipo investigó la conectividad de las áreas que mostraban grandes desviaciones de volumen.

"Como el cerebro es una red, la disfunción de una zona puede propagarse y afectar a otras zonas conectadas --explica Segal--. Descubrimos que, aunque las desviaciones se producían en regiones cerebrales distintas de una persona a otra, a menudo estaban conectadas a zonas comunes anteriores o posteriores, lo que significa que se agregaban dentro de los mismos circuitos cerebrales".

Según indica, "es posible que este solapamiento a nivel de circuito explique los puntos en común entre personas con el mismo diagnóstico, como, por ejemplo, por qué dos personas con esquizofrenia suelen tener más síntomas en común que una persona con esquizofrenia y otra con depresión".

El equipo aprovechó su nuevo enfoque para identificar posibles dianas terapéuticas para distintos trastornos. "Descubrimos que ciertos circuitos cerebrales específicos estaban implicados preferentemente en algunos trastornos, lo que sugiere que son posibles dianas terapéuticas", apunta Segal.

"Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que estas dianas sólo serán apropiadas para un subconjunto de personas --prosigue--. Por ejemplo, descubrimos que los circuitos cerebrales relacionados con las áreas frontales estaban implicados preferentemente en la depresión. Estos circuitos se utilizan habitualmente como dianas de terapias de estimulación cerebral no invasiva, pero nuestros datos sugieren que sólo pueden ser dianas eficaces para alrededor de 1/3 de las personas".

El enfoque desarrollado por el equipo abre nuevas oportunidades para cartografiar los cambios cerebrales en las enfermedades mentales.

"El marco que hemos desarrollado nos permite comprender la diversidad de los cambios cerebrales en las personas con enfermedades mentales a distintos niveles, desde las regiones individuales hasta los circuitos y redes cerebrales más extendidos, lo que ofrece una visión más profunda de cómo se ve afectado el cerebro en cada persona", concluye el profesor Fornito.