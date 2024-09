Nuevos datos sobre los riesgos del vapeo en jóvenes

Archivo - Cigarrillo electrónico. Adolescente vapeando. Vapeo - COM SALUD - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes que vapean obtienen peores resultados que los no vapeadores en pruebas diseñadas para medir su capacidad para hacer ejercicio, según un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Viena, Austria. La investigación también mostró que el rendimiento de los jóvenes vapeadores era similar al de los jóvenes fumadores. Azmy Faisal, profesor titular de fisiología cardiorrespiratoria en el departamento de ciencias del deporte y el ejercicio de la Universidad Metropolitana de Manchester (Reino Unido), presentó la investigación.

El estudio se suma a la creciente evidencia de que el uso a largo plazo del vapeo es perjudicial y desafía la idea de que vapear podría ser una alternativa más saludable a fumar. "Investigaciones anteriores han demostrado que el vapeo está relacionado con la inflamación y el daño pulmonar, y con cambios nocivos en los vasos sanguíneos. Aunque algunas investigaciones sugieren que el vapeo podría utilizarse para reducir o dejar de fumar, todavía no sabemos qué efectos produce en nuestro organismo el uso a largo plazo del vapeo", aporta Faisal.

El estudio incluyó a 60 personas de entre 20 y 30 años que tenían una función pulmonar normal según las pruebas de espirometría. Veinte no fumaban ni vapeaban, 20 habían vapeado durante al menos dos años y 20 habían fumado durante al menos dos años. Cada persona participó en una prueba de ejercicio progresivo en una bicicleta estática.

Este es el estándar de oro para evaluar la capacidad física y la capacidad de una persona para hacer ejercicio, observando las respuestas de su corazón, pulmones y músculos a niveles cada vez más difíciles hasta que alcanzan su máximo. También se les realizaron análisis de sangre y una ecografía para analizar el funcionamiento de sus arterias.

En promedio, el grupo de vapeadores jóvenes tuvo una "capacidad máxima de ejercicio" menor (186 vatios) que el grupo que no vapeaba ni fumaba (226 vatios), pero una capacidad similar a la del grupo de fumadores (182 vatios). Esta es una medida de la cantidad máxima de esfuerzo físico que una persona puede lograr. En el momento de máximo ejercicio, los vapeadores y fumadores también fueron menos capaces de consumir oxígeno en promedio (2,7 litros por minuto y 2,6 litros por minuto) en comparación con los grupos de no fumadores que no vapeaban (3 litros por minuto).

Tanto los vapeadores como los fumadores mostraron signos de que sus vasos sanguíneos no funcionaban tan bien como los del grupo de no fumadores y no vapeadores, según los análisis de sangre y las ecografías. Los fumadores y los vapeadores presentaban mayor falta de aire, experimentaban una intensa fatiga en las piernas y presentaban niveles más elevados de lactato en sangre, un signo de fatiga muscular, incluso antes de alcanzar su nivel máximo de ejercicio.

El doctor Faisal afirma: "En este estudio, analizamos a un grupo de jóvenes sin signos aparentes de daño pulmonar. Entre las personas que habían estado vapeando o fumando durante al menos dos años, vimos diferencias importantes en su capacidad para hacer ejercicio. Los fumadores y los vapeadores tenían un exceso de respiración mensurablemente excesivo mientras usaban las bicicletas estáticas. Les resultaba más difícil respirar, sus músculos se fatigaban más y estaban menos en forma en general. En este sentido, nuestra investigación indicó que vapear no es mejor que fumar".

Sobre este trabajo también reflexiona Filippos Filippidis, presidente del Comité de Control del Tabaco de la ERS, profesor adjunto de salud pública en el Imperial College de Londres y no participó en la investigación, quien no participó en la investigación: "Los vaporizadores se venden a bajo precio y en una variedad de sabores para atraer a los jóvenes. Como resultado, estamos viendo que cada vez más jóvenes adquieren el hábito sin saber cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo para su salud"

"Aunque siempre es un desafío saber si las asociaciones que encontramos en estos estudios son causales o el resultado de otras diferencias sistemáticas entre los grupos, las personas que vapean deben ser conscientes de que el uso de estos productos podría hacer que estén menos en forma y sean menos capaces de hacer ejercicio. Los médicos y los responsables de las políticas también deben conocer los riesgos del vapeo, y deberíamos hacer todo lo posible para ayudar a los niños y jóvenes a evitar o dejar de vapear", concluye el experto.