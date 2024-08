Nuevos datos de la eficiencia de un anticuerpo monoclonal experimental contra la malaria en niños

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una dosis inyectada de un anticuerpo monoclonal experimental contra la malaria tuvo una eficacia del 77% contra la malaria en niños en Mali durante la temporada de malaria de seis meses del país, según los resultados de un ensayo clínico en etapa intermedia. El ensayo evaluó un anticuerpo monoclonal en investigación desarrollado por científicos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y los resultados aparecen en 'The New England Journal of Medicine'.

"Un anticuerpo monoclonal de acción prolongada administrado en una sola visita de atención médica que proporcione rápidamente protección de alto nivel contra la malaria en estas poblaciones vulnerables cubriría una necesidad de salud pública insatisfecha", comenta doctora Jeanne Marrazzo, directora del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, parte de los NIH de Estados Unidos.

El ensayo clínico evaluó dos niveles de dosis: el 19% del grupo de dosis de 300 mg y el 28% del grupo de dosis de 150 mg desarrollaron malaria sintomática, lo que proporcionó una eficacia protectora del 77% y el 67% contra la malaria sintomática, respectivamente. Entre los niños que recibieron placebo, el 81% se infectó con Plasmodium falciparum y el 59% tuvo malaria sintomática durante el período de estudio de seis meses. Los autores señalan que el ensayo demostró por primera vez que una dosis única de un anticuerpo monoclonal administrada mediante inyección subcutánea puede proporcionar un alto nivel de protección contra la malaria en niños en un área de intensa transmisión de malaria.

En 2022, el parásito P. falciparum causó la mayoría de los casi 250 millones de casos estimados de malaria en todo el mundo y la mayor parte de las más de 600.000 muertes por malaria, según la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de los casos y muertes por malaria ocurren entre niños en África. Los parásitos de la malaria como P. falciparum se transmiten a las personas a través de las picaduras de mosquitos.

En 2020, los científicos del Centro de Investigación de Vacunas del NIAID informaron que habían aislado el anticuerpo de un voluntario que había sido vacunado con una vacuna experimental contra la malaria. El anticuerpo fue modificado con una mutación que prolongó su durabilidad en el torrente sanguíneo después de la administración. En un estudio anterior, realizado en Malí por el mismo grupo de investigación, un anticuerpo previamente descubierto tenía un alto poder protector contra la infección por P. falciparum en adultos cuando se administraba por vía intravenosa. Sin embargo, el nuevo anticuerpo demostró ser más potente en estudios con animales y se fabricó en una concentración más alta que CIS43LS, lo que permite administrarlo mediante inyección subcutánea.

El ensayo en Mali se llevó a cabo en dos partes, primero para evaluar la seguridad en un pequeño número de adultos y niños, y luego en un ensayo de eficacia clínica más amplio en el que participaron 225 niños. El ensayo de eficacia se llevó a cabo de julio de 2022 a enero de 2023 e incluyó a niños sanos de 6 a 10 años de edad, 75 de los cuales recibieron una dosis de 300 mg, 75 una dosis de 150 mg y 75 de los cuales recibieron un placebo.

Los investigadores continúan el desarrollo clínico del anticuerpo experimental, centrándose en otras poblaciones de alto riesgo, como bebés y niños pequeños, niños hospitalizados con anemia grave y mujeres embarazadas. Un ensayo clínico en curso en Kenia está evaluando la eficacia del anticuerpo en niños de 5 meses a 5 años de edad durante un período de estudio de 12 meses, y los científicos también están realizando un ensayo clínico en Mali para evaluar el anticuerpo en mujeres en edad fértil para Prepárese para probar el anticuerpo durante el embarazo.