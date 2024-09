Nuevos datos sobre la eficacia de la vacuna MMR en la protección contra el sarampión

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de modelización retrospectiva, publicado en la revista 'The Lancet Public Health', sugiere que la lenta disminución de la vacuna MMR puede contribuir parcialmente al aumento de los casos de sarampión en personas doblemente vacunadas cuando se producen brotes. Sin embargo, los autores del estudio enfatizan que la vacuna MMR sigue siendo la medida más eficaz para prevenir la infección por sarampión, y que los niveles de vacunación comunitaria superiores al 95% son esenciales para prevenir los brotes en primer lugar. Se trata de un trabajo realizado por investigadores de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (Reino Unido).

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, transmitida por un virus que se transmite fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. El sarampión puede infectar a cualquier persona, pero es más común en los niños y puede causar una enfermedad grave, complicaciones e incluso la muerte. Recibir dos dosis de la vacuna MMR antes de los cinco años es la mejor manera de protegerse contra el sarampión a lo largo de la vida. A diferencia de otros virus, el virus del sarampión no muta mucho con el tiempo y, por lo tanto, la eficacia de la vacunación infantil sigue siendo alta durante toda la vida.

Tras una gran aceptación de las vacunas contra el sarampión, los países de Europa, las Américas y Asia observaron una reducción sustancial en el número de casos de sarampión, con años consecutivos sin transmisión local de sarampión y solo brotes esporádicos. Sin embargo, estos países informaron un resurgimiento de los casos de sarampión entre 2015 y 2020, y los brotes afectaron cada vez más a los adultos jóvenes en Europa. La mayoría de los casos se dieron en comunidades con bajas tasas de vacunación, pero la proporción de casos de sarampión en personas doblemente vacunadas también ha aumentado.

En 2011, en Inglaterra, 20 personas que habían recibido la doble vacuna contra el sarampión se infectaron (1,9 % de todos los casos) en comparación con 989 personas no vacunadas (93 % de todos los casos), mientras que en 2019, en Inglaterra, 57 personas vacunadas dos veces contrajeron sarampión (7,2 % de todos los casos) en comparación con 666 personas no vacunadas (84 % de todos los casos). Más del 95 % de las personas adquieren inmunidad después de una sola dosis de la vacuna MMR. Esto significa que, después de dos dosis, una pequeña proporción de personas vacunadas (menos del 1 %) puede infectarse debido a una falta de respuesta inmunitaria. Debido a esto, se espera que haya una pequeña proporción de casos de sarampión en personas vacunadas.

Sin embargo, no está claro por qué ha habido un aumento en esta proporción desde 2010. Se cree que hay dos posibles explicaciones principales: A medida que aumenta la proporción de personas que obtuvieron inmunidad gracias a una vacuna en lugar de una infección mucho más riesgosa, también se espera que aumente la proporción de casos provenientes de eventos raros en los que ambas dosis de la vacuna resultaron en una falta de respuesta inmune.

Este estudio es el primero que utiliza modelos matemáticos para sugerir que los casos de sarampión y su propagación en Inglaterra son consistentes con una pequeña disminución de la inmunidad inducida por la vacuna. "Aunque nuestros resultados sugieren que una ligera disminución de la inmunidad de la vacuna MMR con el tiempo explica por qué estamos viendo un aumento en la proporción de casos de sarampión en personas doblemente vacunadas en Inglaterra, es importante señalar que el mayor factor de riesgo para los brotes de sarampión es, con diferencia, las bajas tasas de vacunación. La vacuna MMR sigue siendo muy eficaz y recibir dos dosis le protegerá a usted y a quienes le rodean contra la infección por sarampión. Incluso si usted es una de las pocas personas que contraen una infección después de dos dosis de la vacuna MMR, estudios anteriores sugieren que los síntomas del sarampión en las personas que han sido vacunadas son más leves que en las personas que no han recibido la vacuna", afirma Alexis Robert, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Para evaluar las razones detrás del reciente aumento en la proporción de casos de sarampión en personas doblemente vacunadas en Inglaterra, los autores modelaron tres posibles escenarios: El primero que ninguna vacuna disminuye la inmunidad. El terceroque la disminución de la inmunidad aumenta cada año a partir de los cinco años (ya que la mayoría de las personas vacunadas ya han recibido su segunda dosis para entonces). Por último, que las personas vacunadas antes de 2000 tienen protección total hasta 2000 (cuando el sarampión ya no se consideraba endémico en Inglaterra), pero la disminución de la inmunidad aumenta cada año a partir de los cinco años después de 2000. En este escenario, la inmunidad en los grupos más jóvenes generalmente proviene solo de la vacunación, en lugar de la vacunación y la exposición al virus. Todos los escenarios incluían el riesgo de infecciones raras en personas doblemente vacunadas que no adquirieron inmunidad al vacunarse. Luego, los investigadores compararon cada escenario con los casos reales de sarampión confirmados en Inglaterra entre 2010 y 2019 para ver qué escenario se ajustaba mejor a la realidad. No se realizó ningún modelo para pronosticar brotes futuros.

De los tres escenarios modelados, los dos escenarios que contenían una disminución de la inmunidad de la vacuna MMR coincidían mejor con la distribución real de casos de sarampión en personas doblemente vacunadas por grupo de edad y a lo largo del tiempo. En estos dos escenarios, la efectividad de la vacuna se mantuvo alta después de varias décadas, pero se estimó que hubo una disminución muy lenta de la efectividad con el tiempo. En el tercer escenario, donde la inmunidad menguante comienza cuando el sarampión ya no es endémico, la efectividad de la vacuna se reduce aproximadamente un 0,04% por año.

Para alguien nacido en 1995 que recibió dos dosis de la vacuna MMR antes de los cinco años y obtuvo protección completa con la vacuna, una disminución de aproximadamente el 0,04% cada año significaría que la efectividad de la vacuna se mantiene en promedio: 99,6% a los 15 años; 99,2% a los 25 años; 98,8% a los 35 años; 98,4% a los 45 años

Las personas vacunadas siguen estando muy protegidas del sarampión. En los raros casos en que una persona vacunada se infecta con sarampión, investigaciones anteriores sugieren que sus síntomas probablemente serían más leves que los de las personas que no han recibido una vacuna, pero aún podrían transmitir el virus; en este estudio, el riesgo de transmisión posterior de casos raros de sarampión entre personas vacunadas fue del 83% del de las personas no vacunadas.

"Nuestro estudio analiza una pequeña parte del panorama de los casos de sarampión en Inglaterra. El problema más importante en términos de propagación del sarampión es que la aceptación de la vacuna MMR ha estado disminuyendo en Inglaterra desde 2015. Comprender el impacto de la disminución de la inmunidad de la vacuna ayudará a anticipar el impacto potencial del sarampión en países donde la incidencia ha sido baja durante décadas, pero la aceptación de la vacuna se está reduciendo. La mejor manera de limitar el impacto del sarampión y proteger a todos de lo que puede ser una enfermedad horrible es mantener la aceptación de la vacuna lo más alta posible", concluye Anne Suffel, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.