Nuevos avances en la investigación de la esclerosis múltiple

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La respuesta inmune del cuerpo al virus de Epstein-Barr (VEB) puede desempeñar un papel en causar daño en personas con esclerosis múltiple, según un nuevo estudio dirigido por investigadores UTHealth Houston (EEUU), y publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' ('PNAS').

La infección por EBV se ha asociado durante mucho tiempo con la esclerosis múltiple, pero no está claro cómo la infección podría contribuir a la esclerosis múltiple. Más del 95% de las personas han sido infectadas con este virus tan común; sin embargo, normalmente permanece en su etapa latente y no causa ningún problema. No obstante, en algunos casos, las células T específicas de la infección por EBV pueden causar problemas.

Ahora, la investigación dirigida por el primer autor Assaf Gottlieb, profesor asistente del Centro para la Salud de Precisión de la Escuela de Informática Biomédica McWilliams de UTHealth Houston, y el autor principal J. William Lindsey, profesor del Departamento de Neurología de la Escuela de Medicina McGovern en UTHealth Houston, demuestra que las células T específicas para las células infectadas por EBV están presentes en grandes cantidades en el líquido cefalorraquídeo de personas con esclerosis múltiple en sus primeras etapas.

Los investigadores obtuvieron muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo de ocho pacientes en proceso de diagnóstico de esclerosis múltiple. Estimularon células de la propia sangre de los pacientes con múltiples estímulos diferentes, incluidas líneas celulares linfoblastoides (LCL) infectadas con EBV de la misma persona, EBV sin células, virus de la varicela zoster (varicela); virus de la influenza y cándida. Luego utilizaron la secuenciación de ARN para los receptores de células T para determinar a cuál de los estímulos estaban respondiendo las células T del líquido cefalorraquídeo.

"Vimos una señal clara de enriquecimiento de células T específicas para LCL en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con esclerosis múltiple. Este patrón fue muy diferente de lo que observamos en otras enfermedades neurológicas, lo que sugiere que es exclusivo de la esclerosis múltiple", señala Gottlieb, quien también es miembro de la facultad del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, Escuela de Graduados de Biomedicina de Houston de UTHealth. Ciencias.

En promedio, el 13% de las células T en el líquido cefalorraquídeo de personas con los primeros síntomas de esclerosis múltiple son específicas de linfocitos B autólogos infectados con EBV, lo que demuestra un vínculo claro entre EBV y esclerosis múltiple.

En los clones de líquido cefalorraquídeo más expandidos, que probablemente desempeñen un papel en la patogénesis de la esclerosis múltiple, la abundancia de linfocitos T específicos de LCL es aún mayor, del 47%. Las células T de las otras tres infecciones comunes no mostraron una abundancia similar en el líquido cefalorraquídeo.

"Este trabajo demuestra que las células T específicas para LCL están presentes en el líquido cefalorraquídeo en las primeras etapas de la enfermedad", añade Lindsey, profesora Opal C. Rankin de Neurología en la facultad de medicina.

"Esto sugiere fuertemente que estas células T están causando la enfermedad o contribuyendo a ella de alguna manera. Tenemos experimentos en curso para definir qué pueden estar haciendo estas células", señala.

El VEB es un miembro de la familia de los virus del herpes que se propaga más comúnmente a través de fluidos corporales, especialmente la saliva, y puede causar mononucleosis infecciosa, entre otras enfermedades.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que afecta a más de 1,8 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Los síntomas varían ampliamente entre los pacientes, pero algunas personas con esclerosis múltiple grave pueden perder la capacidad de caminar de forma independiente. No existe cura para la enfermedad.