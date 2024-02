Nuevo protocolo para diagnosticar rápidamente un ictus mediante la retina

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Oftalmólogos de New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (Estados Unidos) han creado un protocolo novedoso para diagnosticar rápidamente un accidente cerebrovascular y acelerar la atención para prevenir la pérdida irreversible de la visión.

Publicado en 'Ophthalmology', muestran como el uso de imágenes de retina de alta resolución en la sala de emergencias, junto con una consulta remota rápida, permite confirmar el diagnóstico y acelerar la atención, mejorando los resultados de los pacientes con accidente cerebrovascular y preservando la visión.

De esta forma, el protocolo implementa imágenes de retina altamente sensibles en el punto de entrada del paciente al sistema médico, lo que reduce la necesidad de consultas de Oftalmología en el lugar, que a menudo no están disponibles de inmediatamente.

La pérdida repentina e indolora de la visión en un ojo puede ser un signo de un derrame cerebral, también conocido como oclusión de la arteria central de la retina. Ocurre cuando la arteria principal que suministra sangre a la retina está bloqueada, generalmente por un coágulo, privando a la retina de oxígeno.

Es similar a un derrame cerebral en el cerebro. Las células nerviosas de la retina que le permiten ver mueren en cuestión de horas a menos que se restablezca el flujo sanguíneo. El coágulo debe disolverse lo antes posible, idealmente dentro de las 6 a 12 horas posteriores a la pérdida de la visión, o provocará una pérdida permanente de la visión.

Para acelerar la atención, el Departamento de Oftalmología de Mount Sinai lanzó un Servicio de Accidentes Cerebrovasculares y desarrolló un protocolo de tratamiento para los pacientes. Se colocaron dispositivos de imágenes oculares de alta tecnología que utilizan tomografía de coherencia óptica (OCT) en tres hospitales del Sistema de Salud Mount Sinai que cuentan con grandes salas de emergencia y equipos de accidentes cerebrovasculares.

El diagnóstico por imágenes OCT, pionero en NYEE, es una forma no invasiva de detectar cambios microscópicos en la retina a los pocos minutos de una obstrucción, lo que permite un diagnóstico rápido para un tratamiento preciso.

Cuando un paciente llega a urgencias con un posible ictus ocular, se llama urgentemente al servicio de ictus para evaluar al paciente y realizar la exploración. Envían electrónicamente las imágenes a especialistas en retina de guardia remotos que pueden hacer un diagnóstico instantáneo. Si los especialistas en retina confirman un diagnóstico de accidente cerebrovascular, los neurorradiólogos intervencionistas vasculares pueden disolver el coágulo con una infusión de activador del plasminógeno tisular (tPA), un fármaco que disuelve los coágulos, en la arteria oftálmica bloqueada.

Los investigadores analizaron a 59 pacientes que siguieron el protocolo del Servicio de Accidentes Cerebrovasculares durante los primeros 18 meses desde su lanzamiento. El tiempo promedio de tratamiento después de que los pacientes llegaron al hospital fue de aproximadamente dos horas y media. Los pacientes fueron tratados, en promedio, aproximadamente nueve horas desde el inicio de los síntomas, lo que incluyó el tiempo que tardaron en llegar al hospital.

Veinticinco pacientes (42 por ciento) tuvieron un accidente cerebrovascular ocular confirmado según las imágenes OCT y el examen de seguimiento. Diez pacientes fueron elegibles para el tratamiento y nueve recibieron tratamiento con tPA intraarterial. Hubo una mejora estadísticamente significativa en su agudeza visual cuatro semanas después del tratamiento.

Los investigadores observaron una mejora dramática en el 66 por ciento de estos pacientes dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento, y el 56 por ciento de los pacientes tratados mantuvieron una mejor visión un mes después del procedimiento. En promedio, la visión de los pacientes mejoró dramáticamente: de "cuenta los dedos" (pero no puede leer el gráfico optométrico) a 20/100. En particular, cuatro pacientes (44 por ciento de los tratados con tPA) mejoraron a 20/40 o más.

Este modelo se puede implementar fácilmente en cualquier país donde haya un equipo de accidentes cerebrovasculares disponible. La cámara OCT semiautomática y el equipo de consulta remota pueden acelerar el diagnóstico para estas emergencias oculares urgentes.