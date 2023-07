Un nuevo método con luz para acabar con la "superbacteria" 'E. coli'

Archivo - E. Coli, escherichia coli - ALISSA ECKERT AND JENNIFER OOSTHUIZEN/CDC

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Científicos han combinado dos longitudes de onda de luz para desactivar una bacteria invulnerable a algunos de los antibióticos más utilizados en el mundo, lo que da esperanzas de que el régimen pueda adaptarse como posible tratamiento desinfectante.

Bajo la dirección del doctor Gale Brightwell, jefe del proyecto, los científicos de la neozelandesa AgResearch demostraron la novedosa eficacia antimicrobiana de una combinación de dos longitudes de onda de luz contra una "superbacteria" 'E. coli' betalactamasa de espectro extendido resistente a los antibióticos.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una amenaza mundial cada vez más preocupante para la salud humana y animal, y se prevé que a partir de 2050 se produzcan 10 millones de muertes al año a causa de la RAM. Según explica Amanda Gardner, autora de la publicación, existe una necesidad imperiosa de desarrollar tecnologías antimicrobianas seguras y eficaces que no den lugar a nuevas resistencias.

Una combinación de luz UVC lejana (222 nm) y luz Led azul (405 nm) ha demostrado ser eficaz para inactivar una amplia gama de microorganismos y, al mismo tiempo, mucho más segura de usar y manipular que la UVC tradicional de 254 nm.

"Las 'E. coli' que elegimos para esta investigación eran 'E. coli' productoras de betalactamasas de espectro extendido (ESBL-Ec), ya que estas bacterias producen enzimas que descomponen y destruyen los antibióticos de uso común, incluidas las penicilinas y las cefalosporinas, lo que hace que estos fármacos sean ineficaces para tratar las infecciones", explica.

"Esta resistencia intrínseca significa que hay menos opciones antibióticas disponibles para tratar las infecciones por Enterobacteriaceae productoras de BLEE --prosigue--. En muchos casos, incluso infecciones comunes como las del tracto urinario requieren tratamientos más complejos. En lugar de tomar antibióticos orales en casa, los pacientes con estas infecciones pueden requerir hospitalización y antibióticos carbapenémicos intravenosos (IV)".

Según indica, "la combinación de la luz UVC lejana y la luz azul Led aumenta la eficacia de las dos luces individuales mediante el despliegue de distintos mecanismos de inactivación de microorganismos. Estas dos longitudes de onda tienen un gran potencial para su uso conjunto en muchas aplicaciones en las que la seguridad del usuario final es lo más importante", añade.

El equipo descubrió que la combinación de luz UVC lejana y luz azul Led podía utilizarse para desinfectar 'E. coli' tanto resistente a los antibióticos como sensible a ellos, ofreciendo una tecnología no térmica que podría no aumentar la resistencia a los antibióticos.

Sin embargo, si se exponían a niveles subletales de luz dual y luz ultravioleta lejana, las 'E. coli' resistentes a los antibióticos mostraban tolerancia a la luz. Un hallazgo sorprendente fue que esta tolerancia a la luz sólo la mostraba la 'E. coli' resistente a los antibióticos y no la 'E. coli' sensible a los antibióticos que también se probó.

Gardner afirma que es necesario seguir trabajando para saber si la tolerancia a la luz se debe a un cambio genético o a algún otro mecanismo.

"También es importante investigar el desarrollo de la tolerancia a la luz en otras bacterias resistentes a los antimicrobianos y determinar la dosis mínima de luz ultravioleta lejana que puede crear tolerancia a la luz, así como el potencial de desarrollo de resistencia a otros elementos como los desinfectantes, el calor y el pH en bacterias para fines de aplicación", concluye.