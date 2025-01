Nuevo estudio desmiente que el rasgo de células falciformes causa muerte súbita

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) no encontró evidencia que sustente que el esfuerzo físico sin rabdomiólisis (degradación muscular) o lesión por calor pueda causar muerte súbita en personas con rasgo de células falciformes (SCT), ni tampoco hay evidencia de alto nivel de que el SCT cause crisis de dolor agudo.

Estos resultados se publican en la revista insignia de la Sociedad Estadounidense de Hematología,'Blood', y sirvieron de base para la el posicionamiento actualizado de la Sociedad sobre el SCT .

"Durante mucho tiempo se ha malinterpretado el SCT, lo que ha alimentado la desinformación generalizada y las afirmaciones médicamente inexactas de que puede provocar una muerte súbita. Esta idea errónea ha sido especialmente prominente en los casos de hombres negros con SCT", informa Belinda Avalos, presidenta de ASH.

"A la luz de la naturaleza generalizada, ampliamente publicitada y dañina de este mito, la Sociedad tiene como objetivo promover aún más la información precisa para proteger y empoderar a las comunidades afectadas", añade.

Las personas con SCT tienen una copia del gen asociado con la enfermedad de células falciformes (SCD, por sus siglas en inglés) . La SCD es un trastorno sanguíneo que se caracteriza por células sanguíneas deformadas que pueden causar bloqueos, lo que lleva a infecciones y episodios de dolor intenso, a menudo denominados crisis de dolor agudo.

A diferencia de la SCD, la SCT, que afecta a más de 100 millones de personas en todo el mundo, incluido entre el 8 y el 10 % de los estadounidenses negros, no es una enfermedad. Las personas con SCT no desarrollan SCD y, por lo general, no experimentan ninguna complicación de salud relacionada.

"Hasta la fecha, esta es la revisión sistemática más autorizada y definitiva sobre este tema", argumenta el autor del estudio, el doctor Michael R. DeBaun, MPH, profesor de pediatría y medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt y fundador y director del Centro de Excelencia para la Enfermedad de Células Falciformes de Vanderbilt-Meharry.

"Esta revisión demuestra que cualquier causa primaria, secundaria o terciaria de muerte atribuible al SCT no es un diagnóstico respaldado por la evidencia médica", afirma

Los expertos realizaron una búsqueda en varias bases de datos de estudios en idioma inglés sobre el trasplante de células madre y las crisis de dolor o la mortalidad, e identificaron 1.474 citas de ese tipo. Solo siete de esos estudios informaron datos originales, incluyeron pruebas de laboratorio para el trasplante de células madre en individuos y abordaron las dos preguntas de investigación principales.

De estos estudios, ninguno evaluó las crisis de dolor agudo en individuos con SCT en comparación con aquellos con SCD y solo uno describió la muerte en individuos que informaron tener SCT. Este estudio de soldados estadounidenses en servicio activo encontró solo que el SCT estaba asociado con un mayor riesgo de rabdomiólisis por esfuerzo relacionado con el calor, o degradación muscular, pero no con un mayor riesgo de muerte por cualquier causa.

Después de la implementación de precauciones para prevenir lesiones relacionadas con el calor y el medio ambiente en el personal militar, el riesgo de muerte ajustado por raza no fue diferente en individuos con SCT en comparación con individuos sin SCT.

"En ausencia de dos afecciones médicas que todos corremos el riesgo de padecer, la rabdomiólisis por esfuerzo o las lesiones por aplastamiento que conducen a la rabdomiólisis, las personas con SCT no son susceptibles a la muerte súbita. Incluso en estas condiciones ambientales extremas, la muerte súbita inexplicable no se puede atribuir al SCT", dijo el Dr. DeBaun. En conjunto, estos hallazgos demuestran que "en las personas con SCT, la probabilidad de que el SCT solo o las crisis de dolor sean la causa principal de la muerte súbita es médicamente imposible", agrega el experto.

Durante la realización de esta revisión sistemática, los expertos encontraron varios estudios en los que se citaba la presencia de células falciformes en la autopsia como evidencia de muerte por crisis de dolor agudo en individuos con TCS. Sin embargo, los expertos no encontraron ningún estudio que tuviera datos humanos que respaldaran esta hipótesis, ni descripciones clínicas suficientes para realizar un diagnóstico de una crisis de dolor agudo inmediatamente anterior a la muerte.

"La medicina, incluso en el contexto de la autopsia, es ciencia", desarrolla la autora del estudio correspondiente, Lachelle D. Weeks, profesora adjunta de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos) y médica científica en la división de ciencias de la población en el Instituto Oncológico Dana-Farber. "Nuestros diagnósticos deben tener sentido y estar respaldados por evidencia médica. Dados los hallazgos de este estudio, le debemos a las personas con SCT asegurarnos de que los exámenes post mortem verifiquen la presencia de evidencia de rabdomiólisis y otras causas médicas o traumáticas de muerte".

La revisión tuvo algunas limitaciones, en particular la falta de evidencia directa de alta calidad revisada por pares. Para ayudar a mitigar este desafío, se alentó a los miembros del panel a considerar la evidencia indirecta al revisar los resúmenes y juzgar la certeza de la evidencia siguiendo el marco GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation). Sin embargo, dada esta escasez de datos, los expertos esperan que esta revisión impulse más investigaciones sobre la SCT.

Tras los resultados de este estudio, ASH revisó su declaración de posición sobre la SCT, que establece que incluir la "crisis de células falciformes" o el "rasgo de células falciformes" como causa de muerte en un informe de autopsia de una persona con rasgo de células falciformes es médicamente inexacto y no hay evidencia médica de causalidad.