Según un nuevo estudio, alrededor de una a tres de cada 100 infecciones por COVID duran un mes o más

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Oxford (Reino Unido) ha descubierto que una alta proporción de infecciones por SARS-CoV-2 en la población general provocan infecciones persistentes que duran un mes o más. Los hallazgos han sido publicados hoy en la revista 'Nature'.

Según este trabajo, las infecciones persistentes por COVID-19 son sorprendentemente comunes: alrededor de una a tres de cada 100 infecciones duran un mes o más. Además, las personas con infecciones persistentes que duraron 30 días o más tenían un 55% más de probabilidades de informar tener COVID prolongado que las personas con infecciones más típicas.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores utilizaron datos de la Encuesta de Infección por Covid de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS-CIS), que evaluó a los participantes aproximadamente una vez al mes. De los más de 90.000 participantes, 3.603 proporcionaron dos o más muestras positivas entre noviembre de 2020 y agosto de 2022 en las que se secuenció el virus. De ellos, 381 personas dieron positivo con la misma infección viral durante un período de un mes o más.

Dentro de este grupo, 54 personas tuvieron una infección persistente que duró al menos dos meses. Los investigadores estiman que entre una entre mil y una entre 200 (0,1-0,5%) de todas las infecciones pueden volverse persistentes y durar al menos 60 días.

En algunos casos, los individuos seguían infectados con variantes virales que se habían extinguido en la población general. Por el contrario, los investigadores descubrieron que la reinfección con la misma variante era muy rara, probablemente debido a que el huésped desarrolló inmunidad a esa variante y la variante redujo su frecuencia a niveles muy bajos después de unos meses.

De las 381 infecciones persistentes, a 65 se les realizaron tres o más pruebas de PCR durante el transcurso de su infección. La mayoría (82%) de estos individuos demostraron una dinámica de rebote viral, experimentando una dinámica de carga viral alta, luego baja y luego alta. Según los investigadores, esto demuestra que el virus puede mantener la capacidad de replicarse activamente durante infecciones prolongadas.

En el estudio, las personas con infecciones persistentes tenían un 55% más de probabilidades de informar tener síntomas de COVID prolongado más de 12 semanas desde el inicio de la infección que las personas con infecciones más típicas. Ciertos individuos mostraron una cantidad extremadamente alta de mutaciones, incluidas mutaciones que definen nuevas variantes del coronavirus, alteran los sitios objetivo de los anticuerpos monoclonales e introducen cambios en la proteína de pico del coronavirus.

Sin embargo, la mayoría de los individuos no albergaban una gran cantidad de mutaciones, lo que sugiere que no todas las infecciones persistentes serán una fuente potencial de nuevas variantes preocupantes. Así, el trabajo concluye que aunque el vínculo entre la persistencia viral y Long Covid puede no ser causal, estos resultados sugieren que las infecciones persistentes podrían estar contribuyendo a la fisiopatología de Long Covid.