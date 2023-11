Nuevas proyecciones alarmantes revelan crecientes riesgos para la salud por la inacción mundial ante la crisis climática

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nuevos datos revelan la amenaza catastrófica que supone para la salud y la supervivencia de miles de millones de personas en todo el mundo, así como para el éxito de los esfuerzos de adaptación, cualquier nuevo retraso en la adopción de medidas para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, según el Informe 2023 de 'The Lancet Countdown on Health and Climate Change'.

"Nuestro balance sanitario revela que los crecientes peligros del cambio climático están costando vidas y medios de subsistencia en todo el mundo. Las proyecciones de un mundo 2 °C más cálido revelan un futuro peligroso, y son un sombrío recordatorio de que el ritmo y la escala de los esfuerzos de mitigación vistos hasta ahora han sido lamentablemente inadecuados para salvaguardar la salud y la seguridad de las personas", afirma la doctora Marina Romanello, Directora Ejecutiva de Lancet Countdown en el University College de Londres (Reino Unido).

"La inacción tiene un enorme coste humano, y no podemos permitirnos este nivel de desinterés: lo estamos pagando con vidas --recuerda--. Cada momento que nos demoramos hace que el camino hacia un futuro habitable sea más difícil y que la adaptación sea cada vez más costosa y desafiante".

El 8º informe Lancet Countdown, dirigido por el University College de Londres, constituye el trabajo de 114 expertos destacados de 52 instituciones de investigación y organismos de las Naciones Unidas de todo el mundo, incluidas la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y ofrece la evaluación más actualizada de los vínculos entre salud y cambio climático.

Publicado antes de la 28ª Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas, el informe presenta 47 indicadores que incluyen nuevas y mejores métricas que vigilan la contaminación del aire en los hogares, la financiación de los combustibles fósiles y el compromiso de las organizaciones internacionales con los beneficios colaterales para la salud de la mitigación del cambio climático.

"Todavía hay lugar para la esperanza --asegura la doctora Romanello--. Si las negociaciones sobre el clima impulsan una eliminación equitativa y rápida de los combustibles fósiles, aceleran la mitigación y apoyan los esfuerzos de adaptación para la salud, las ambiciones del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C son aún alcanzables, y un futuro próspero y saludable está al alcance de la mano".

El fracaso a la hora de mitigar seriamente el cambio climático es evidente, ya que las pérdidas y los daños relacionados con la salud se están disparando en todo el mundo. Las muertes relacionadas con el calor en personas mayores de 65 años aumentaron un 85% en 2013-2022 en comparación con 1991-2000, sustancialmente por encima del aumento del 38% esperado si las temperaturas no hubieran cambiado (es decir, teniendo en cuenta solo los cambios demográficos).

Por primera vez, el informe de este año ofrece una visión inquietante de lo que podría deparar un mundo que se calienta. Las nuevas proyecciones, elaboradas con el apoyo del Foro sobre la Vulnerabilidad Climática (CVF), ponen de manifiesto el rápido aumento de los riesgos para la salud de la población si no se alcanza el objetivo de 1,5 °C. Se prevé que todos los riesgos para la salud analizados por The Lancet Countdown empeorarán si las temperaturas aumentan hasta los 2 °C a finales de siglo.

En este escenario, se prevé que las muertes anuales relacionadas con el calor aumenten en un 370% a mediados de siglo, y que la exposición al calor incremente en un 50% las horas de trabajo potencialmente perdidas en todo el mundo. También se prevé que las enfermedades infecciosas potencialmente mortales se extiendan aún más a mediados de siglo.

"Ante proyecciones tan nefastas, la adaptación por sí sola no puede hacer frente a los impactos del cambio climático, y los costes se están volviendo rápidamente insuperables", afirma la profesora Stella Hartinger, Directora del Centro Regional para América Latina de The Lancet Countdown.

"Debemos ir más allá del tratamiento de los síntomas sanitarios del cambio climático para centrarnos en la prevención primaria --advierte--. Hay que abordar las causas profundas del cambio climático acelerando rápidamente la mitigación en todos los sectores para garantizar que la magnitud de los peligros para la salud no supere la capacidad de adaptación de los sistemas sanitarios. A menos que los gobiernos empiecen de una vez a actuar ante estas advertencias, las cosas empeorarán mucho, mucho".

El informe 2022 Lancet Countdown destacó la oportunidad de acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles perjudiciales para la salud en respuesta a la crisis energética mundial, pero los datos del informe de este año revelan un mundo que avanza en la dirección equivocada: la inversión y los préstamos en combustibles fósiles van en aumento.

"Con el mundo al borde de un daño irreversible, el hecho de que los gobiernos y las empresas sigan invirtiendo descaradamente en petróleo y gas equivale a garantizar que no se alcanzará el objetivo de 1,5 °C de París, poniendo en peligro la salud de millones de personas", lamenta el profesor Paul Ekins, jefe del Grupo de Trabajo de Economía y Finanzas de la Cuenta Atrás de Lancet.

A pesar de la magnitud de los retos, el informe destaca los beneficios para la salud que podrían derivarse de una transición centrada en la salud hacia un futuro sin emisiones de carbono que dé prioridad a la equidad y la justicia en la acción climática.

Señalan que la mejora de la calidad del aire podría evitar muchas de las 1,9 millones de muertes anuales que se producen directamente por la exposición a la contaminación del aire exterior derivada de los combustibles, y millones más por la contaminación del aire interior.

Acelerar la transición hacia dietas más sanas y bajas en carbono podría evitar hasta 12 millones de muertes al año debidas a dietas deficientes, así como reducir el 57% de las emisiones agrícolas procedentes de la producción de lácteos y carne roja.

Aunque urge actuar con rapidez, hay algunos signos alentadores de progreso, que señalan lo que podría ser el inicio de una transición que salve vidas. El informe de este año revela que las muertes por contaminación atmosférica derivada de combustibles fósiles han descendido casi un 17% desde 2005, y que el 80% de este descenso se debe a los esfuerzos por reducir la contaminación por combustión de carbón.

Al mismo tiempo, la inversión mundial en energías limpias creció un 15% en 2022, hasta los 1,6 billones de dólares, superando en un 61% la inversión en combustibles fósiles, mientras que los préstamos al sector de las energías verdes aumentaron hasta los 498.000 millones de dólares en 2021, acercándose a los préstamos para combustibles fósiles.

En última instancia, el informe Lancet Countdown de este año sustenta la necesidad de colaboración y acción global a una escala sin precedentes por parte de gobiernos, empresas y el público.

El profesor Anthony Costello, copresidente de Lancet Lancet Countdown, señala que "será necesario defender la salud de las personas frente a los intereses de las industrias de los combustibles fósiles y otras industrias perjudiciales para la salud --apunta--. La acción climática transformadora es necesaria hoy para hacer posible un futuro en el que las generaciones presentes y futuras puedan prosperar".

En respuesta a la publicación del informe, el Secretario General de la ONU, António Guterres, que no participó en la redacción del informe, afirma que "el colapso climático ha comenzado. No hay excusa para nuestra inercia colectiva. Sólo una acción enérgica e inmediata limitará el aumento de la temperatura global a 1,5 °C y evitará lo peor del cambio climático".