Una nueva molécula podría ayudar a mejorar la recuperación tras un ataque cardíaco

Ataque al corazón, pecho - PIXABAY - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva molécula podría ayudar a mejorar la recuperación durante y después de un ataque cardiaco, protegiendo el tejido sano del músculo del corazón, según han demostrado investigadores del Fralin Biomedical Research Institute en la Universidad de Virginia (Estados Unidos).

Sin oxígeno suministrado por el flujo sanguíneo, las células cardíacas mueren rápidamente. Pero aunque un ataque cardiaco solo puede reducir la sangre y el oxígeno a una sección aislada de las células cardiacas, causando lo que se llama lesión isquémica hipóxica, esas células moribundas envían señales a sus vecinos.

"El problema es que el área de tejido moribundo no está en cuarentena. Las células cardiacas dañadas empiezan a enviar señales a las células sanas y la lesión se hace mucho más grande", explica Robert Gourdie, autor principal del trabajo, que se ha publicado en la revista 'Journal of the American Heart Association'.

Hace casi una década, Gourdie, en colaboración con un becario postdoctoral de su laboratorio, Gautam Ghatnekar, encontró un descubrimiento prometedor. El equipo halló un compuesto que apunta a la actividad de los canales en las membranas celulares responsables de controlar aspectos clave del efecto de los espectadores. Pero el compuesto, llamado 'alfaCT1', también tuvo otros efectos inesperados y beneficiosos, particularmente en relación con la cicatrización de heridas en la piel.

"Encontramos que ayudaba a reducir la inflamación, ayudaba a curar heridas crónicas como las úlceras del pie diabético", detalla Gourdie. Reconociendo el potencial del compuesto, Ghatnekar y Gourdie fundaron una compañía, FirstString Research Inc., para comercializar 'alphaCT1', que ahora está en ensayos clínicos de fase III para tratar heridas.

Mientras tanto, Gourdie ha estado tratando de entender cómo funciona el medicamento a nivel molecular. El grupo diseñó moléculas con ligeras diferencias químicas con la molécula madre, lo que llevó a un descubrimiento inesperado. Una de las variantes del 'alfaCT1', llamada 'alfaCT11', mostró más potencia que la molécula madre.

"'AlphaCT11' parece ser aún más efectivo que el péptido original para proteger a los corazones de lesiones isquémicas similares a las que ocurren durante un ataque cardiaco", asegura Gourdie. El estudio revela que el compuesto proporciona un efecto robusto de reducción de lesiones, incluso cuando se administra 20 minutos después de la pérdida de flujo sanguíneo que causa la lesión isquémica. Cuando se sometió a la misma prueba, el péptido padre no pareció proporcionar un efecto protector del corazón cuando se administró después de una lesión isquémica.