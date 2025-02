Nueva evaluación visual de 15 minutos mejora el diagnóstico en pacientes con ictus

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de las universidades de Durham y Oxford (Reino Unido) han lanzado una nueva herramienta de 15 minutos para evaluar los problemas de percepción visual en los supervivientes de un accidente cerebrovascular, recoge en un artículo publicado en 'Clinical Rehabilitation'

Hasta el 76 por ciento de los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular pueden tener problemas de percepción visual, pero la mayoría de ellos actualmente no se diagnostican debido a la falta de evaluaciones fáciles y confiables. Los problemas incluyen dificultades para reconocer objetos cotidianos, rostros y movimientos, así como dificultades con la lectura y la coordinación mano-ojo.

Si los problemas no se detectan, pueden afectar gravemente la calidad de vida de una persona, su capacidad para participar en actividades, su independencia y pueden suponer riesgos. Por ejemplo, es posible que la persona no reconozca a sus seres queridos o que no sea seguro conducir, cocinar o usar las escaleras. Las encuestas realizadas a terapeutas ocupacionales muestran que existe la necesidad de una herramienta estandarizada y capacitación en la evaluación de la percepción visual.

La nueva prueba, llamada Oxford Visual Perception Screen (OxVPS), es un sencillo conjunto de 10 tareas en papel que evalúa una amplia gama de problemas de percepción visual después de una lesión cerebral. Entre ellos se incluyen el reconocimiento de objetos y rostros, la lectura, la coordinación ojo-mano y la indiferencia hacia el lado izquierdo o derecho del espacio. En las tareas, se pide a los pacientes que reconozcan dibujos de objetos y rostros, que lean un párrafo corto o que dibujen una figura geométrica.

Desarrollada con comentarios de sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares, así como de expertos internacionalmente reconocidos en neuropsicología, profesionales de la salud y voluntarios sanos, la evaluación se realiza en 15 minutos, es portátil y los resultados son fáciles de interpretar.

Aunque existen otras pruebas disponibles, su realización requiere mucho tiempo, no son adecuadas para pacientes con dificultades de comunicación y solo evalúan una gama limitada de funciones de percepción visual. Por lo tanto, los profesionales de la salud se basan principalmente en observaciones y autoinformes.

La autora principal, la doctora Kathleen Vancleef, del Departamento de Psicología de la Universidad de Durham, resume: "La detección de problemas de percepción visual en los supervivientes de un ictus mediante una prueba sencilla y rápida es fundamental para evitar que se pasen por alto las dificultades y saber qué tipo de apoyo y rehabilitación necesita una persona. Saber qué les está sucediendo puede suponer una gran diferencia para los supervivientes de un ictus.

Por ejemplo, puede ayudar a aliviar la ansiedad que pueden sentir al no reconocer a los miembros de la familia o al ver cosas que en realidad no existen. Los médicos han solicitado una evaluación estandarizada que no requiera demasiado tiempo, se pueda aprender rápidamente y sea adecuada para sus pacientes con dificultades de habla, concentración y movimiento. Esperamos que nuestra nueva prueba pueda llenar este vacío y brindar a más pacientes acceso a la detección".

En este estudio, la herramienta de detección se probó con 107 personas sanas de diferentes edades para establecer cuáles son las puntuaciones "normales" para la detección. El equipo también probó la herramienta con ocho sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares y personas con mala visión, lo que demostró que la herramienta puede diferenciar entre dificultades debido a problemas de visión y dificultades debido a problemas relacionados con el cerebro.

Actualmente se están realizando más pruebas con pacientes en salas de accidentes cerebrovasculares de tres hospitales, pero la herramienta de detección ya está disponible de forma gratuita para uso clínico en investigaciones y atención médica. El equipo de investigación espera seguir implementando la evaluación entre los profesionales de la salud dentro del NHS, así como identificar un socio comercial para desarrollar aún más la herramienta para el mercado internacional.