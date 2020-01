Una nueva estrategia de tratamiento puede atajar los tumores cerebrales mortales

Publicado 07/01/2020 7:19:40 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los inhibidores del punto de control inmunitario son medicamentos importantes que estimulan la respuesta del sistema inmunitario contra ciertos tipos de cáncer, pero tienden a ser ineficaces contra el glioblastoma. Un nuevo hallazgo puede hacer que una terapia combinada sea eficaz contra el tumor cerebral primario más mortal en adultos.

Una investigación en ratones del Hospital General de Massachusetts (MGH) y la Universidad de Florida revela una estrategia prometedora que hace que el glioblastoma sea susceptible a los inhibidores del punto de control inmunitario, unos medicamentos importantes que estimulan la respuesta del sistema inmunitario contra ciertos tipos de cáncer, pero tienden a ser ineficaces contra el glioblastoma, el tumor cerebral primario más mortal en adultos.

Los hallazgos, que se publican en las 'Proceedings of the National Academy of Sciences', indican que dicha terapia combinada debe probarse en ensayos clínicos de pacientes con glioblastoma, para quienes no existe una cura conocida.

Parte de la razón por la que el glioblastoma no responde bien a los inhibidores del punto de control inmunitario y otras inmunoterapias es porque las células llamadas células supresoras derivadas de mieloides (MDSC) se infiltran en la región que rodea los tumores de glioblastoma, donde contribuyen a la inmunosupresión, la progresión tumoral y la resistencia al tratamiento. Por lo tanto, apuntar a estas células puede aumentar la inmunoterapia y mejorar las respuestas al tratamiento en pacientes afectados.

Un esfuerzo de colaboración codirigido por Jeffrey K. Harrison, del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universidad de Florida, y Rakesh K. Jain, del Departamento de Oncología de Radiación de MGH y Harvard Medical School, establecieron para probar esta estrategia.

Utilizando dos modelos de ratón de glioblastoma, el equipo apuntó a los receptores, llamados receptores de quimiocinas, que son importantes para permitir que los MDSC se infiltran en la región que rodea los tumores de glioblastoma.

En ratones criados para carecer del receptor de quimiocinas 2 (CCR2) y para desarrollar glioblastoma, los MDSC no pudieron llevar a cabo dicha infiltración. El tratamiento de estos ratones con un inhibidor del punto de control inmunitario estimuló una fuerte respuesta inmunitaria contra el cáncer y prolongó la supervivencia de los animales. En ratones con CCR2 normal, el tratamiento con una molécula que bloquea CCR2 tuvo efectos similares.

"El antagonista de CCR2 utilizado en este estudio, llamado CCX872, ha pasado los ensayos de seguridad de fase Ib en pacientes con tumores pancreáticos, y se están realizando ensayos clínicos para investigar el uso de inhibidores de CCR2 en varios tipos de cáncer --apunta Jain--. Por lo tanto, los resultados de este estudio respaldan el objetivo de MDSC que expresan CCR2 como un medio para mejorar las inmunoterapias, y justifican la investigación de esta terapia combinada en ensayos clínicos para pacientes con glioblastoma".