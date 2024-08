Novedades del pie diabético, una afección con fatídicas consecuencias si no se atiende

MADRID, 23 Ago. (EDIZIONES) -

El pie diabético es una complicación de la diabetes, por tanto, le sucede a personas con diabetes. Afecta al pie concretamente, siendo su manifestación más evidente la aparición de úlceras o de heridas en el pie, y con poca tendencia a cicatrizar.

"La propia diabetes provoca, sobre todo en las extremidades o zonas más periféricas del organismo, una pérdida de sensibilidad (neuropatía), o bien una pérdida de aporte sanguíneo (isquemia); y la combinación o aparición aislada de una de estas complicaciones conlleva a que estas personas puedan tener esas úlceras o lesiones en los pies", explica en una entrevista con Infosalus un experto investigador en pie diabético, José Luis Lázaro Martínez, que es podólogo y jefe de la Unidad de Pie Diabético de la Universidad Complutense de Madrid.

Dice que hay datos de prevalencia variables del pie diabético, porque está muy asociado a un mal control de la enfermedad: "Cuando hay mal control de la diabetes aparecen complicaciones, y como está asociado a isquemia y neuropatía se habla de que está asociado a la prevalencia de estas complicaciones".

Esto puede afectar hasta en un 25% a las personas con diabetes a lo largo de la vida, según precisa este podólogo, si bien afirma que en España hay entre un 4-6% de prevalencia de pie diabético, y en números totales, hay un millón y medio de españoles con el síndrome de pie diabético, es decir, que no tienen úlceras, pero sí neuropatía o isquemia, que pueden favorecer la aparición en algún momento de esas úlceras.

PRINCIPALES SÍNTOMAS DE PIE DIABÉTICO

Con todo ello, este profesor de la Universidad Complutense de Madrid remarca que el síndrome de pie diabético lo primero que ocurre es la neuropatía o pérdida de sensibilidad, de manera que dejas de notar cosas; "entonces, si te clavas un clavo no lo notas y estás tranquilo y feliz, precisamente uno de los principales síntomas es la ausencia de síntomas, y este es el problema porque de esta manera el diagnóstico es tardío".

Por eso, según defiende José Luis Lázaro Martínez, son muy importantes las campañas de prevención, y que una persona con diabetes anualmente acuda a un podólogo a una revisión, donde verificar si sus pies presentan una pérdida de sensibilidad, o bien les falta aporte vascular.

Si el paciente tiene una úlcera apunta que el tratamiento básicamente se enfoca en descargar esa úlcera, porque se suelen hacer por sobreapoyo, y como no tienen sensibilidad siguen apoyando y por tanto hay que quitar carga sobre esa zona; después, un segundo paso sería la cura local, con diferentes tratamientos de distinta índole.

Pero también, a juicio de este especialista de la UCM, es fundamental conocer si el paciente tiene buena vascularización del pie y a éste le llega sangre de forma adecuada, dado que la isquemia afecta al 50 al 70% de casos de pie diabético.

"El tratamiento pasa por la revascularización, que es como lo que se hace con una enfermedad coronaria, un cateterismo, más o menos parecido, pero a nivel del pie para llevar más flujo sanguíneo a nivel del pie. Con lo cual, el tratamiento es combinado, lo más importante es descargar la úlcera, el manejo local; y en los casos de isquemia el revascularizarlo.

NOVEDADES EN PIE DIABÉTICO

En último lugar, el profesor José Luis Lázaro Martínez, jefe de la Unidad de Pie Diabético de la Universidad Complutense de Madrid, reseña respecto a los últimos avances logrados en materia de pie diabético que, básicamente, como estos pacientes tienen una reducción en el aporte sanguíneo, si no son sometidos a revascularización o a veces estas cirugías no son exitosas y no son capaces de aportar con normalidad un flujo suficiente de sangre al pie, ahora hay técnicas que son capaces de llevar oxígeno fuera del transporte normal (que es la sangre a través de la hemoglobina) y lo depositan en tejidos.

"Una de las causas del estancamiento en la cicatrización de las heridas es que no tienen suficiente nivel de oxígeno y, por tanto, el tejido no se nutre adecuadamente. Una de las nuevas terapias es aportar al paciente de forma externa oxígeno tópico y hay diferentes modalidades, como esprays de hemoglobina, máquinas portables que llevan oxígeno a la úlcera; aparte de que hay una especie de botas, que en el paciente provocan un ambiente de presión hiperbárico, y aumentan el oxígeno tópico a ese nivel; el mecanismo de acción de todas aumentar la cantidad de oxígeno en la ulcera y de esta manera desatascarla y promover una cicatrización del paciente", detalla este experto.

Hace hincapié, en último lugar, que las personas con diabetes y sus familiares deben estar concienciados de que todos los que padezcan esta enfermedad tienen que saber cuál es el estado de salud de sus pies, porque es la mejor manera de prevenirla, porque curarla es complicado, cuando a veces la complicación última es la amputación o la muerte. "La prevención es importante y las personas con diabetes deben conocer el estado de salud de sus pies", concluye.