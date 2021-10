Notables diferencias en el control del colesterol por CCAA: del 65% en Navarra al 19% en Murcia

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Sociedad Española del Corazón (SEC) y la Sociedad Española de Aterosclerosis, patrocinado por Daiichi Sankyo España y presentado en el Congreso SEC de la Salud Cardiovascular, ha revelado que solo un 36 por ciento de los pacientes con colesterol LDL elevado (colesterol 'malo') se encuentra controlado en España, según los criterios marcados por las últimas Guías Europeas de Práctica Clínica.

Asimismo, la investigación apunta que existe una "gran disparidad" en el control de este factor de riesgo cardiovascular en las distintas CCAA, oscilando entre el 65 por ciento de pacientes controlados en Navarra y el 19 por ciento en la Región de Murcia

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España, causando más de 120.000 fallecimientos al año según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas son potencialmente evitables a través del adecuado manejo de los factores modificables de riesgo cardiovascular, como el colesterol elevado, "uno de los elementos más importantes, pero de los peor controlados, incluso entre los pacientes que ya han presentado enfermedad cardiovascular", apunta la presidenta de la Asociación de Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación Cardiaca de la SEC, Raquel Campuzano.

La experta apunta que "lo más llamativo" del estudio es que, al estar las competencias de sanidad transferidas a las comunidades autónomas y, por tanto, usando estrategias de reducción del C-LDL distintas, se han identificado "notables diferencias interterritoriales en el grado de control de la dislipemia".

Este es el orden de mejor control de pacientes con colesterol por comunidades: Navarra 65 por ciento; La Rioja 55 por ciento; Extremadura 50 por ciento; Comunidad Valenciana 44 por ciento; Galicia 44 por ciento; Cantabria 43 por ciento; Comunidad de Madrid 40 por ciento; País Vasco 37 por ciento; Andalucía, Asturias, Castilla y León y Canarias 33 por ciento; Cataluña 29 por ciento; Aragón 26 por ciento; Baleares 25 por ciento; Castilla-La Mancha 23 por ciento; y Región de Murcia 19 por ciento.

Para el estudio, coordinado por los doctores Pedro Valdivieso y Juan Cosín, se contó con la colaboración de 253 médicos, que aportaron datos agregados de 2.520 pacientes (54 por ciento prevención secundaria, 12 por ciento hipercolesterolemia familiar, 47 por ciento diabetes mellitus y 24 por ciento con insuficiencia renal crónica).

La representatividad de las reuniones multidisciplinares por comunidades autónomas fue proporcional a la de la población general sobre el total de la población española. La distribución de pacientes según el riesgo cardiovascular sí fue equilibrada entre regiones, encontrando principalmente pacientes de alto o muy alto riesgo en todas las comunidades autónomas.

Las cifras adecuadas de colesterol LDL en sangre son menos de 116 mg/dL para pacientes de bajo riesgo cardiovascular (RCV), inferiores a 100 mg/dL para pacientes de moderado RCV, por debajo de 70 mg/dLpara pacientes de alto RCV, y menos de 55 mg/dLpara pacientes de muy alto RCV.

Tal y como apunta la especialista, "el control de los niveles de colesterol es fundamental para preservar la salud". Se trata de uno de los factores que más impactan en la enfermedad cardiovascular a nivel mundial, asociándose de forma lineal con el riesgo cardiovascular al ser responsable del 42 por ciento de la carga de mortalidad por esta causa, tal y como indica el Global Burden of Disease Study 2017 y Quality of Care and Clinical Outcomes, 2020 publicados en 'European Heart Journal'.

"A la luz de los resultados de este estudio, vemos imprescindible promover acciones para cubrir las necesidades no cubiertas, mejorar el control de la dislipemia y alcanzar objetivos, especialmente en aquellas regiones que han mostrado menor grado de control", resalta la doctora Campuzano.

QUÉ ES EL COLESTEROL Y CÓMO PODEMOS PREVENIR SU EXCESO

El hígado fabrica el 80 por ciento del colesterol que hay en el organismo, mientras que el 20 por ciento-25 por ciento restante se obtiene a través de la ingesta de alimentos de origen animal, ricos en grasas saturadas. Este 20 por ciento-25 por ciento es el escaso margen disponible para controlar tanto la cantidad total de colesterol, como la proporción de colesterol HDL ("bueno") y la de colesterol LDL, presentes en el organismo.

Para lograr mantener las cifras deseadas de colesterol, la SEC recomienda practicar ejercicio físico de forma regular; limitar la ingesta de grasas saturadas presentes en alimentos con grasa de origen animal; evitar el consumo de productos procesados; consumir una dieta rica en verduras y frutas, pescado azul, aceite de oliva y frutos secos con moderación; abandonar el tabaquismo; y tomar la medicación si así lo ha prescrito el médico.