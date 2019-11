¿Nos hace más felices poner la decoración de navidad antes de tiempo?

Publicado 30/11/2019 8:00:01 CET

Se acerca la Navidad y con ello el deseo de muchas personas por llenar su casa de la decoración típica de esta época. Hay gente que se adelanta, y mucho, a los días navideños para colocar la decoración porque le encanta, le hace más feliz, ¿hasta qué punto esto puede ser así?

No se puede afirmar taxativamente que poner la decoración de Navidad antes de tiempo nos haga más felices, pero es posible que tenga un efecto positivo sobre algunas personas. Por desgracia, la decoración navideña temprana tiene mucho que ver con el aspecto comercial que esta época del año ha acabado teniendo y, de hecho, los comercios lo llevan a cabo como una estrategia de venta: la idea de que ya está aquí la Navidad y esto supone darse prisa para adquirir los regalos.

"Esta asociación puede ser buena para aquellos que asocian la compra con el bienestar y la felicidad, pero para otros esa compra es más bien un motivo de estrés", subraya en una entrevista con Infosalus el doctor Jorge Barraca Mairal, especialista en Psicología Clínica y miembro de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS).

A su juicio, la decoración navideña puede ser positiva si no se ve como una obligación, sino algo que hacer juntos en casa con la familia o los amigos. "No importa tanto cómo esté de perfecta, sino que todos en la casa, especialmente los niños si los hay, colaboren y hagan cosas creativas: eso reforzará los vínculos familiares, el sentido de cooperación, y el sentimiento de familia. Tiene que ser algo divertido", puntualiza el especialista.

Así, ahora mismo no hay estudios científicos específicos que asocien estos factores, según remarca el experto, sin embargo, sí reconoce que hay toda una rama de la Psicología, la llamada 'Psicología Ambiental', que analiza cuál es el papel del entorno en nuestros sentimientos y nuestros actos. "Lo que sí resulta un hecho es que determinados contextos o factores ambientales influyen de forma determinante en nosotros", puntualiza el doctor Barraca.

Por el contrario, puede haber personas a las que esto no les aporte nada de felicidad, la Navidad suponga una etapa triste del año, ya que les trae malos recuerdos. "La Navidad no es un tiempo dichoso para todas las personas: antes al contrario es algo asociado a la melancolía e incluso a la tristeza. Cuando en esta época se han producido situaciones desgraciadas, la muerte de un ser querido, un quebranto económico, una ruptura afectiva, estrés laboral por sobrecarga, frío, enfermedad, etc., entonces para esas personas la decoración se convierte en un recordatorio del suceso triste y verla muy presente puede ser una pequeña tortura", indica.

Eso sí, para aquellos que tienen la Navidad asociada a momentos y recuerdos felices, el doctor Barraca sostiene que la decoración navideña, y todo el ambiente que la acompaña, supondrá un extra de bienestar, un impulso a la hora de disfrutar de la vida, un momento de dicha.

"La Navidad también es tiempo de expectativa, de cambios, de ilusión por lo que puede venir (tiempo de adviento), de reencuentros con familiares y amigos que no se pueden ver durante el año, de ilusión económica (lotería), por ejemplo. Así que si lo enfocamos de esa manera puede ser algo beneficioso", añade el miembro de SEPCyS.

CONSEJOS PARA UNAS NAVIDADES MÁS FELICES

Por todo ello, el doctor Jorge Barraca Mairal, especialista en Psicología Clínica, pide atender a los siguientes consejos:

(1) Preparación: Para no tener el estrés asociado a las compras, al gasto, y a la organización, hace falta anticipar las cosas y estructurarlas de forma que no suponga sobrecarga.

(2) Centrarse en lo que es importante: El reencuentro familiar y social, pensando que lo demás es circunstancial.

(3) Aprovechar el tiempo vacacional para hacer otras cosas distintas que no pueden llevarse a cabo por el trabajo: Viajes, espectáculos en la ciudad, paseos, etc.