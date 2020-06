Nofumadores.org exige al Gobierno "hacer explícita" la prohibición de fumar y vapear en espacios compartidos

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Nofumadores.org ha exigido al Gobierno que "haga explícita" la prohibición de fumar y vapear en espacios compartidos, ya que consideran que el Decreto que regula las terrazas para la nueva normalidad no recoge que esté prohibido de forma literal la presencia de ceniceros.

Su presidenta, Raquel Fernández Megina, asegura que "atacando el humo en las terrazas, no solo se preservan 3.000 vidas de fumadores pasivos al año, sino que también ayuda a los fumadores a dejar de fumar, pues la pandemia del tabaquismo se cobra 55.000 vidas al año". "Además el cigarrillo aumenta el riesgo de agravamiento del SARS-CoV-2 y su humo es un posible vector de transmisión, de hecho, las asociaciones médicas ya están reclamando 10 metros de separación entre personas cuando se fuma", argumenta.

Así, reclama al gobierno que "sea valiente, que sea explícito y prohíba fumar ya en las terrazas de hostelería aprovechando que los ceniceros son un vector de contagio y manipulación". Nofumadores.org critica además el comportamiento "incívico" de los fumadores, pues al no tener ceniceros "están tirando las colillas al suelo de las propias terrazas, obligando a los propios empleados de hostelería o barrenderos municipales a barrerlas".

"No se está multando este comportamiento, ni en los bares ni en las calles, lo cual es incomprensible porque si la sanción por tirar una mascarilla al suelo son 100€ no se entiende que tirar una colilla no tenga, al menos, la misma sanción. Basta con pasar por la puerta de cualquier comercio o supermercado y comprobar cómo se acumulan las colillas de los propios empleados fumadores que en su descanso tiran la colilla al suelo", lamenta.