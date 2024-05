No todos los tratamientos oculofaciales pueden realizarse en verano, según expertos

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

A pesar de que las técnicas de rejuvenecimiento oculofacial, entre las que se incluye la blefaroplastia, pueden ser aplicadas en cualquier temporada, en el caso de tratamientos con láseres IPL y CO2, los expertos de Miranza recomiendan su aplicación fuera del periodo estival, debido a que los rayos del sol inciden de forma negativa en el postratamiento.

Una menor cantidad de colágeno y elastina, consecuencia del proceso natural de envejecimiento, puede repercutir en la firmeza y elasticidad de la piel, especialmente en el contorno de los ojos.

Además del paso del tiempo, la mirada puede verse afectada por factores genéticos, traumatismos, aparición de ojeras y bolsas, muecas de expresión, malos hábitos de alimentación, sueño o el consumo de tabaco y alcohol.

En este sentido, la especialista en medicina estética periocular y facial de Miranza, la doctora Constanza Barrancos, subraya que "es necesario conocer las opciones existentes, ya que no todos los tratamientos son igual de recomendables para todas las personas".

"Deberá ser el especialista quien, en función de cada caso, recomiende la opción más adecuada y con la que se podrán lograr los resultados más óptimos", añade.

Asimismo, la especialista en Estética Oculofacial de Miranza, la doctora María Teresa Iradier, advierte de la creciente demanda de personas "que quieren cuidarse antes de que el problema aparezca".

BOLSAS Y OJERAS, ENTRE LOS MOTIVOS

Actualmente, los motivos más frecuentes por los que los pacientes acuden a la consulta de estética oculofacial son las bolsas y ojeras, las arrugas y la flacidez periocular, el exceso de grasa en los párpados, los pómulos hundidos, la pérdida de volumen facial, la disminución de contornos y estructura facial y el deterioro de la calidad de la piel.

A este respecto, desde Miranza precisan que muchas personas que desean corregir estos aspectos de su rostro desconocen cual es el tratamiento oculofacial más idóneo en su caso.

En este sentido, desde la entidad precisan que no siempre hace falta pasar por quirófano, ya que existe una variedad de tratamientos no quirúrgicos que son realizados en consulta sin afectar el desarrollo de las actividades cotidianas. Estas terapias, llevadas a cabo en sesiones de corta duración, suelen ser indoloras y de rápida recuperación.

No obstante, el uso de procedimientos de microincisión permite que en los casos que requieren un tratamiento quirúrgico, el procedimiento sea ambulatorio y de buen postoperatorio.

Asimismo, sostienen que no todos los tratamientos ni todas las personas consiguen el mismo efecto tras la realización de una terapia. Por eso, es importante contar con la asesoría de un profesional médico especializado en este campo, capaz de valorar y abordar las necesidades de cada persona.

TRATAMIENTOS

En concreto, desde Miranza destacan que el láser CO2 es una buena opción para rejuvenecer al área orbito-facial, mejorando la calidad de la piel de la región periocular, a través de un mejor tono y tensión de la piel, la eliminación de arrugas finas, la disminución del tamaño del poro y la estimulación de la renovación de colágeno.

Tras su aplicación es posible sentir en la zona tratada ciertas molestas, como tirantez, enrojecimiento e inflamación. El tiempo de recuperación dependerá de la intensidad de tratamiento realizado.

Cuando se quiere mejorar el aspecto de la piel de la cara, recuperar su elasticidad y firmeza o eliminar rojeces, manchas o puntos rubí, la luz pulsada intensa o IPL es una buena alternativa.

Este tratamiento se realiza en sesiones que suelen durar entre 10-15 minutos y no son dolorosas. Además, la recuperación es inmediata, por lo que no es necesario alterar las actividades cotidianas, según detallan desde Miranza.

En personas que tienen los ojos hundidos, bolsas escasas en el párpado interior, ojeras o pequeñas arrugas en el párpado inferior, el tratamiento de las ojeras con ácido hialurónico puede ser una solución.

Las sesiones duran entre 20 y 30 minutos y la única indicación que existe tras su aplicación es no realizar ejercicio en 24 horas, no tomar saunas, sol, ni rayos UVA, durante las primeras 48 horas y no tocar ni masajear la zona inyectada en 72 horas.

Para prevenir arrugas antes de que aparezcan y corregir arrugas dinámicas o de expresión en el rostro se podrían utilizar neuromoduladores. Por ello, desde hace algún tiempo, es cada vez más demandado por personas jóvenes, a partir de los 28-30 años, aproximadamente.

Los resultados del tratamiento son visibles a partir de los 4 días y tienen una duración de entre 4 y 6 meses, según el paciente, y tras su aplicación, es importante evitar durante las primeras 24 horas hacer ejercicio, tomar el sol o rayos IVA, realizar baños de sauna y masajes faciales.

En el caso de las bolsas en los ojos, uno de los tratamientos más demandados es la blefaroplastia. Además, esta técnica contribuye a mejorar la flacidez periocular, así como el campo visual y el aspecto de ojos cansados o las ojeras.

Según cada caso, la intervención se puede realizar en ambos párpados (superior e inferior) o centrarse solo en uno de ellos, con el objetivo de rejuvenecer la mirada. Los primeros resultados se podrán apreciar al cabo de una semana.

Por último, además de la aplicación de cualquiera de los tratamientos de estética oculofacial según las necesidades de cada persona, los especialistas de Miranza consideran fundamental llevar un estilo de vida saludable y cuidar la zona periocular para mantener una piel sana.

Estos cuidados consisten en protegerse del sol, hidratarse, seguir una dieta equilibrada, descansar adecuadamente, hacer deporte de forma regular, evitar el tabaco y no abusar del alcohol.