No todas las personas que han pasado el Covid-19 desarrollan anticuerpos suficientes frente al virus

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

No todas las personas que han pasado el Covid-19 desarrollan anticuerpos suficientes que les protejan frente al virus, según han avisado médicos y especialistas de VithasLab, quienes avisan de que la determinación de anticuerpos depende de si se adquirieron tras la enfermedad o tras la vacunación.

"En algunos casos asintomáticos, o con una sintomatología muy leve, el cuerpo reacciona de una manera natural y muy rápidamente ante la presencia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19. Esta rápida respuesta tiene un aspecto negativo a largo plazo, ya que, al combatir precozmente la infección, no permite la formación de anticuerpos específicos, y, por tanto, no genera inmunidad", ha dicho la responsable del laboratorio de VithasLab en Valencia, Vicenta Sanhermelando Rossi.

Por ello, ha destacado la importancia de que las personas que hayan pasado la Covid se realicen un análisis de determinación de anticuerpos. Uno de los métodos más eficaces para ello es la determinación serológica del IgG con el método 'ELISA', un inmunoensayo que cuantifica de manera in vitro la cantidad de anticuerpos existentes.

Así, una cantidad igual o superior a 15, significa que existe una protección ante futuros contactos con el coronavirus. La duración de esta protección todavía no está definida, ya que no ha pasado tiempo suficiente como para poder determinarla, pero, tal y como ha indicado Sanhermelando, existe consenso científico en que "la inmunidad persiste más allá de los ocho meses posteriores" a la generación de esos anticuerpos.

Además, la responsable del laboratorio de VithasLab en Valencia ha destacado que los anticuerpos adquiridos tras la enfermedad son diferentes de los que se generan tras la vacunación, explicando que los anticuerpos que confieren protección frente a futuras infecciones del SARS-CoV-2, como ante otros virus, son los llamados 'ac neutralizantes'.

Así, los anticuerpos que se generan durante la enfermedad son inmunoglobulinas frente a diversos antígenos del virus y no todos son neutralizantes. De hecho, no se ha confirmado todavía si todos los pacientes generan estos anticuerpos 'ac', ni si sus niveles son suficientes como para proporcionar protección. Además, hay un porcentaje de enfermos, que se estima entre un 10 y un 30 por ciento de los casos, en los que la cantidad de anticuerpos no es detectable.

Finalmente, la experta ha informado de que la vacunación genera exclusivamente anticuerpos de tipo 'ac neutralizantes', y lo hace en niveles más que suficientes para asegurar una inmunización frente a futuras exposiciones al coronavirus.