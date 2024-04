"No sólo en Japón, también en España y Europa se han notificado más casos de infección invasiva por estreptococo"

MADRID, 15 Abr. (EDIZIONES) -

El estreptococo es un grupo de bacterias que conocemos desde hace mucho tiempo. Muchas viven, por ejemplo, en nuestro tubo digestivo, en la piel, en la vagina, o en la boca, de manera habitual. Dentro de este género, hay un montón de especies diferentes, y una de ellas es el ‘estreptococo pyogenes’, objeto de este reportaje, y protagonista de los alarmantes casos de estreptococo detectados en Japón.

Según explica a Europa Press Infosalus el doctor José Luis del Pozo, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología, y especialista en Microbiología Clínica en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona, se trata de una bacteria que se conoce desde hace mucho tiempo, y cuyo cuadro clínico, habitualmente, ocasiona las faringoamigdalitis agudas.

“Es la causa más aguda de faringoamigdalitis en nuestro medio y ocurre fundamentalmente en niños, sobre todo en edad escolar, porque su forma de transmisión habitual es a través de las gotas respiratorias, es decir, por el contacto cercano con una persona con esta faringitis”, indica. Se cura con penicilina, ya sea oral o intramuscular, con un pinchazo o una inyección. No genera habitualmente ninguna complicación tras el tratamiento, tal y como asegura este experto.

EL IMPÉTIGO, SEGUNDA PATOLOGÍA CON MÁS FRECUENCIA

La segunda forma de enfermedad más frecuente, tal y como prosigue, es el impétigo estreptocócico: “El estreptococo puede ocasionar patología a distintos niveles, y en segundo lugar, la patología más frecuente que puede ocasionar es a nivel de infecciones en la piel no complicadas, los impétigos, que se ven sobre todo en niños, y que se transmiten por contacto directo entre pacientes. Se forman costras amarillentas, similares a la miel seca, y es habitual verlo en varios casos dentro de una misma familia, o en niños pequeños. Habitualmente se trata con medidas tópicas y se soluciona, sin ninguna complicación más”.

Por tanto, remarca el especialista de la CUN, el grueso de las infecciones generadas por esta bacteria son patologías benignas y poco graves, que se curan con antibiótico. De hecho, destaca este experto en Enfermedades Infecciosas y Microbiología que es de las pocas bacterias que a día de hoy son sensibles a la penicilina, es decir, que se curan con ella, y no son resistentes, “algo que no pasa con la mayor parte de las bacterias en la actualidad”.

EL PROBLEMA DE LAS INFECCIONES GRAVES

Ahora bien, tal y como describe el doctor José Luis del Pozo, esta bacteria también puede ocasionar infecciones muy graves, como la fascitis necrotizante, una patología que va más allá de la piel, y que en última instancia puede ser mortal, y que ha levantado tantas alarmas en Japón.

“Dentro de la piel, se encontraría su capa más superficial, la epidermis; después la dermis, después el tejido celular subcutáneo, y luego está la fascia, que recubre al músculo por debajo. En algunas ocasiones esta bacteria es capaz de invadir la piel, de alcanzar la fascia, y de producir esta enfermedad, que es una infección extremadamente grave y agresiva, y que puede matar a un paciente. Y aquí es donde está la alarma”, sostiene este experto. Eso sí, tal y como asegura, esta infección grave “no es habitual, ni tampoco la más frecuente”,

¿De qué depende que esta bacteria haga uno u otro efecto? Este doctor señala que aquí hay cientos de ‘estreptococo pyogenes’, con distintas características y propiedades, lo cual hace que la mayor parte hagan patologías benignas, y sólo en situaciones contadas, tipos muy específicos de ‘estreptococo pyogenes’ sean capaces de ser de ocasionar estas infecciones tan severas e incluso mortales.

“Es verdad que lo que más se ha oído en las noticias es lo de Japón, pero también es cierto que a nivel nacional y europeo, desde diciembre del 2022 aproximadamente, ha habido una alerta diciendo que se han notificado más casos de fascitis necrotizante o de infección invasiva por ‘estreptococo pyogenes’ de lo que se venían notificando en años previos. Lo ocurrido en Japón también ha ocurrido en otras localizaciones, en Europa, en España, y en el mundo en otros sitios, donde se ha visto un aumento de estas infecciones”, remarca.

De hecho, defiende este experto de la CUN que este hecho ha condicionado a los especialistas en el sentido de que hay que estar más alerta, porque el número de infecciones está en aumento, con un mayor grado de sospecha y una mayor rapidez al diagnosticarlo; si bien incide en que se trata de patologías muy poco frecuentes en nuestra sociedad, nada habituales.

CÓMO SE TRATA LA INFECCIÓN INVASIVA

“Cuando uno tiene una infección muy grave, severa de estas carácterísticas, casi siempre hay que hacer una cirugía de limpieza, la toma de antibióticos. El paciente acaba en una UCI, y la mortalidad es elevada, es decir, que son enfermedades muy graves”, subraya el director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona.

Ahora bien, por eso vuelve a hacer hincapié en que se trata de infecciones que no son frecuentes, aunque reitera que en España y Europa en los últimos dos años sí se ha detectado un aumento de estas infecciones invasivas, aunque se desconoce el motivo: “No sabemos si está cambiando la bacteria en sí; o si puede tener alguna relación o no con la pandemia, después de haber estado un año con restricción del contacto social; o el hecho de que se haya perdido cierta inmunidad; no está muy claro por qué ha aumentado el número de estas infecciones”.

SE DEBE TRANQUILIZAR A LA POBLACIÓN

Dentro de que ha aumentado la frecuencia sigue siendo infrecuente, vuelve a remarca, y esta fascitis necrotizante aparece como una infección de la piel que progresa muy rápido o pone al paciente en un estado grave. “Se trata de una infección de la piel que progresa de manera muy rápida. Duele mucho, desproporcionadamente a lo que uno ve en la piel, o se puede producir un muy mal estado general del paciente”, apunta el doctor Del Pozo.

Tranquilizar a la población general es otro de sus mensajes porque este repunte de casos no representa para nada a una pandemia. Subraya que tampoco es un brote desconocido para los profesionales del ramo, dado que se conoce y estudia desde hace años. “La mayor parte de veces cuando infecta el estreptococo genera cuadros de infección benigna, y en un pequeñísimo porcentaje de pacientes genera una infección invasiva, cuya puerta de entrada es la piel. Habitualmente es una infección de la piel que progresa en horas muy rápida”, agrega, al tiempo que alerta de que, a día de hoy, “son más preocupantes las ITS que la fascitis necrotizante”.