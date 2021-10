No solo es cosa de mayores: los problemas de salud auditiva también afectan a los jóvenes

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 90 por ciento de los jóvenes españoles reconoce que hay una falta de atención a los problemas auditivos, según se muestra en el I Estudio GAES en Audición de Jóvenes Españoles.

De hecho, 1 de cada 3 jóvenes ha sentido problemas de salud auditiva en alguna ocasión, siendo los más habituales la pérdida de audición (30%), pitidos (25%) y diferentes molestias (19%). Además, el 68 por ciento no va al médico cuando tiene estas molestias, solo si es persistente, y el 25 por ciento nunca va al médico.

"Hay que concienciar sobre la importancia de acudir al otorrino ante cualquiera de estos síntomas, sobre todo si hay antecedentes familiares", ha comentado el presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL-CCC), Manuel Bernal Sprekelsen. "Normalmente, estas patologías no producen dolor, por lo que se va atrasando, hasta que, un día, estos jóvenes, al irse a dormir, oyen acúfenos, que se transforman en crónicos", ha añadido.

Así, el principal factor de riesgo en lo que a salud auditiva se refiere es el uso abusivo de los cascos, que puede perjudicar la salud auditiva. De hecho, según el estudio, el 45 por ciento de los jóvenes utiliza los cascos entre 1 y 5 horas al día, y el 82 por ciento no sigue las recomendaciones de limitación de volumen. Por otro lado, hasta el 43 por ciento de los jóvenes ni siquiera las conoce.

"El volumen mínimo que puede conllevar una lesión a largo plazo son 85 decibelios durante unos 35 años. Si subimos de intensidad y nos plantamos en los 90, 95 o 105, ese espacio en el que se puede producir una lesión crónica en el oído interno se va a acortar. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, por ejemplo para los trabajadores que desarrollan su labor en ambientes ruidosos, que deben llevar cascos de protección", ha precisado el presidente de la SEORL-CCC. "5 horas al día con un volumen de 100 decibelios es, sin duda, demasiado para el oído", ha remachado.

Una de las causas, según han precisado desde GAES, es la falta de concienciación, ya que el 70 por ciento de los españoles considera, erróneamente, que la pérdida de audición y los problemas de salud auditiva son trastornos asociados a la edad. De hecho, el 75 por ciento de los jóvenes reconoce tener poco conocimiento sobre prácticas que ayudan a la salud auditiva.

En este sentido, el World Report on Hearing de la Organización Mundial de la Salud alerta de que 1.100 millones de jóvenes de entre 12 y 35 años, lo que representa casi la mitad, se exponen a un nivel de ruido excesivo y están en riesgo de sufrir pérdida de audición a causa de prácticas inseguras de escucha.

Sin embargo, la pérdida auditiva de los más jóvenes puede reducirse hasta en un 60 por ciento gracias a la mejora de la atención primaria y neonatal o la detección y el tratamiento temprano ante cualquier síntoma.

INICIATIVA 'OYEAH-LISTEN RESPONSIBLY'

Es por ello que GAES ha anunciado la puesta en marcha de la iniciativa 'Oyeah-Listen Responsibly', un proyecto educativo con el que llegarán a los centros de educación secundaria de todo el país para que los más jóvenes tengan un rol activo y se conviertan en embajadores de una nueva cultura del sonido y de escucha responsable.

"El objetivo del proyecto es ofrecer a los jóvenes contenido para redescubrir una nueva deimensión del sonido y saber qué se puede escuchar si no se pone atención en este tema", argumenta el General Manager Amplifon España, Lorenzo Fiorani.

Para ellos, GAES recorrerá los centros de educación secundaria de todo el país, colaborando activamente con el profesorado y poniendo a su disposición materiales pedagógicos que podrán integrar libremente en sus proyectos curriculares. Así, los alumnos rellenarán un simple cuestionario sobre su propia percepción del sonido. Con una 'app' móvil, convertirán sus teléfonos en sonómetros para realizar mediciones de nivel acústico y de ruido.

"Los resultados de este cuestionario acabarán en un mapa de la ecología acústica de España, que se publicará y se presentará a instituciones locales y nacionales", ha anunciado Fiorani, que ha señalado que, según el estudio de GAES, 7 de cada 10 jóvenes temen que sus hábitos actuales perjudiquen su salud auditiva en el futuro.

Por último, también ha estado presente durante la presentación del estudio y el proyecto 'Oyeah' el rapero español Arkano, padrino de la iniciativa, que fue diagnosticado de acufenos hace un año. "Empecé a escuchar pitidos por las noches cuando me iba a dormir y cuando fui al médico me diagnostico acufenos. El problema es que no se puede tratar me tendría que haber cuidado antes", explica Guille Rodríguez, más conocido cómo Arkano. Así, ha reconocido que ha limitado el uso de auriculares, entre otras medidas preventivas.