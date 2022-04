No ser hipertenso no te salva de morir de un infarto si eres fumador

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los fumadores tienen menos posibilidades de sobrevivir a un ataque al corazón que los no fumadores, según nuevos datos recopilados por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jordania en Irbid. Los niveles de Alfa-1 Antitripsina (A1AT) -una proteína del hígado que protege los tejidos del organismo- en los fumadores eran "significativamente menores" que en los no fumadores.

Sin embargo, según el estudio presentado en la reunión anual de la Sociedad Americana de Fisiología (APS), en la edición 2022 de Experimental Biology, no se detectaron diferencias en los individuos hipertensos y no hipertensos.

Según la División de Prevención de Enfermedades Cardíacas y Accidentes Cerebrovasculares del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, cada año se producen aproximadamente 1,5 millones de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Se cree que la A1AT podría ofrecer protección al tejido cardíaco cuando se libera durante un infarto.

"El objetivo de este estudio era comparar los niveles plasmáticos de A1AT liberados en fumadores y no fumadores, y entre individuos hipertensos y no hipertensos después de un ataque", informa el doctor Said Khatib, coautor del estudio.

El estudio en humanos se llevó a cabo en 29 hombres y 11 mujeres adultos mediante muestras de sangre extraídas al cabo de una, cuatro, 24, 48 y 96 horas del diagnóstico de un infarto. Los participantes se dividieron en cuatro grupos de fumadores y no fumadores, e hipertensos y no hipertensos.

Los investigadores creen que mantener unos niveles adecuados de A1AT en los fumadores durante un infarto mejorará sus posibilidades de supervivencia.