¡No quiero ser madre! ¿Por qué no hay que justificarse ante la gente, pero sí comunicarlo al ginecólogo?

MADRID, 15 Jul. (EDIZIONES) -

Orgánicamente, ¿le pasa algo a tu cuerpo si decides no ser madre?¿Hay una mayor predisposición a padecer alguna enfermedad? ¿Debo justificarme ante otros por mi decisión?¿No lo tengo claro? Tener un bebé es una enorme responsabilidad que puede cambiarte la vida. Y no todo el mundo lo tiene igual de claro.

Como todo en esta vida, hay pros y contras por cada decisión que cada uno toma y hay mujeres que deciden que no quieren ser madres. "Se entiende que los órganos reproductores han evolucionado para cumplir esa función, la de ser madres, pero nuestra vida actual no tiene nada que ver con la época de la edad de las cavernas, y para la mujer el tener o no hijos es una decisión aceptable tanto si decidimos serlo como si no", subraya en una entrevista con Infosalus la ginecóloga Radharani Jiménez, experta en menopausia, fertilidad y salud integral de la mujer.

En su último libro, ‘El gran libro de la salud integral femenina’, que publica con Grijalbo, esta venezolana pone de relieve que, efectivamente, hoy en día tener un hijo es mucha responsabilidad, y tras toda la información que nos llega por diferentes vías "casi parece una temeridad comenzar a buscar un embarazo", al tiempo que reconoce que en su consulta ve con frecuencia a mujeres con enormes dudas al respecto.

"Les gustaría ser madres, pero no encuentran el momento, tienen miedo a la incertidumbre, a que les cambien las rutinas, a dejar de dormir, a las preocupaciones relacionadas con el embarazo y con la maternidad, a los cambios físicos, a dejar de ser ellas mismas (…) Por supuesto cada mujer tiene una situación distinta, así como una opinión muy variable sobre la maternidad", subraya.

A su juicio, la maternidad es opcional, y no ejercerla no nos resta valor, y no necesitamos justificar el porqué de ninguna de nuestras decisiones reproductivas ante nadie. "Muchas mujeres piensan que deben sentir un instinto maternal y un deseo super fuerte de tener un bebé. Que deberían experimentar una gran emoción al ver a otros niños o cuidar de ellos, y que, si no, no sirven para ser madres. Esto no es necesariamente así. Ese instinto no es tan notorio en todas las mujeres, y el vínculo se fortalece con el tiempo", afirma esta ginecóloga.

NO HAY QUE JUSTIFICARSE, PERO SÍ COMUNICARLO AL GINECÓLOGO

Insiste por ello en que nunca es el momento perfecto para ser madre, y que la decisión siempre llega acompañada de dudas y de miedo, pero que si se tiene claro que no se quiere ser madre no necesitamos justificarnos ante nadie.

"Ser madre no es un requisito para sentirte completa ni una imposición social. Es una elección. Una de las ventajas que tenemos hoy en día es que podemos planificar y decidir nuestro futuro reproductivo. Si no quieres ser madre comunícaselo a tu ginecólogo en la próxima revisión de rutina. Esto nos ayuda a tenerlo presente para no seguirte hablando de fertilidad y de posibilidades de embarazo", remarca esta especialista.

Dice que si tienes pareja estable conviene revisar tu método anticonceptivo: "Puede que sea más cómodo para ti un método más duradero como un DIU o un implante, o incluso un método definitivo".

RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER

Ahora bien, también recuerda la doctora Jiménez que hay estudios donde se ve que exponer nuestro cuerpo al ciclo menstrual tantos años, desde los 9 a los 14 que llega la primera regla, hasta los 50 años de la menopausia de promedio, son unas 400 ovulaciones en toda la vida.

"La gente dice que es natural tener la regla, pero este ciclo menstrual sirve para que ocurra una ovulación, una fecundación, y un embarazo. Si no se produce estamos expuestas a más estrógenos o hormonas que se producen naturalmente y no hay periodo de descanso, como el embarazo o la lactancia. Esa exposición se ha medido y podría aumentar el riesgo de cáncer de mama y de ovario, algo de lo que no se habla mucho", advierte esta doctora.

Eso sí, pide que quede claro que esto no significa que toda mujer que no vaya a ser madre vaya a padecer estos cánceres. "El de mama se estima que uno de cada 8 mujeres españolas lo padecerá. Pero es que también los cánceres antes citados dependen de muchos factores, como el estrés, o de fumar, por ejemplo. Simplemente es un dato curioso para entender que quizá hay que analizar si realmente es natural tener la regla toda la vida. Hay muchas maneras de vivir y de respetar cada opción de la mujer. Siempre va a haber un cuestionamiento hagas lo que hagas", apunta.

Considera, por tanto, la doctora Jiménez que "nadie es quien para cuestionar la maternidad o no de una mujer", una decisión que lleva implícita muchos cambios en la vida de la mujer, y sólo la persona debe saber o tomar esa decisión en función de lo que quiere hacer con su vida.

LA MATERNIDAD LLEGA A VECES TARDE

Defiende así el derecho a poder escoger la opción con la que nos sintamos más alineadas y esta tendrá unos pros y contras. Aquí destaca otra realidad que se encuentra en consultas y es que no se habla de la fertilidad femenina y de la vida de los ovarios, y muchas mujeres se encuentran con esa realidad a los 40 años, que quieren ser madres y a esta edad ese deseo dice que empieza a ser más difícil porque nuestros ovarios tienen una disminución importante de la reserva ovárica.

Por otro lado, recuerda que en muchas ocasiones el instinto maternal llega con el tiempo y se fortalece a medida que conocemos a ese hijo. "Si imaginas tu vida con hijos no necesariamente tienes por qué tener tu instinto maternal. Y en el fondo todas las mujeres tenemos ese instinto de cuidar de otros seres, sean sobrinos o otros bebés amigos, o incluso a una mascota. Hay muchas maneras de maternar y el instinto es el reflejo de ayudar al otro que nos ha garantizado la supervivencia de la especie", concluye esta ginecóloga.