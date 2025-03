¿Por qué no puedes dormir bien? Este hábito nocturno podría estar arruinando tu descanso

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sueño es un pilar fundamental para la salud física y mental, pero en la era digital, cada vez más personas ven afectada su calidad de descanso. Entre las principales causas, el uso de pantallas antes de dormir ha generado preocupación, pues se asocia con dificultades para conciliar el sueño y menor tiempo de descanso.

Aunque se ha debatido si ciertas actividades, como el uso de redes sociales, son más perjudiciales que otras, la clave parece estar en la cantidad de tiempo que pasamos frente a la pantalla en la cama.

Una encuesta a 45.202 jóvenes adultos en Noruega del Instituto Noruego de Salud Pública ha descubierto que usar una pantalla en la cama aumenta el riesgo de insomnio en un 59 por ciento y reduce el tiempo de sueño en 24 minutos. Sin embargo, tal y como se publica en 'Frontiers in Psychiatry' no se ha demostrado que las redes sociales sean más disruptivas que otras actividades frente a la pantalla.

"El tipo de actividad frente a la pantalla no parece ser tan importante como el tiempo total que se pasa frente a ellas en la cama", apunta la doctora Gunnhild Johnsen Hjetland, del Instituto Noruego de Salud Pública, autora principal del artículo.

"No encontramos diferencias significativas entre las redes sociales y otras actividades frente a la pantalla, lo que sugiere que el uso de la pantalla en sí mismo es el factor clave en la interrupción del sueño, probablemente debido al desplazamiento temporal, ya que el uso de la pantalla retrasa el sueño al ocupar tiempo que, de otro modo, se dedicaría al descanso".

LAS PANTALLAS AFECTA EL SUEÑO DE CUATRO MANERAS

Dormir es fundamental para nuestra salud mental y física, pero muchos no dormimos lo suficiente. Al mismo tiempo, cada vez más personas se acostumbran a usar pantallas en la cama, lo que puede estar asociado con un sueño deficiente.

Se cree que el uso de pantallas afecta el sueño de cuatro maneras: las notificaciones perturban el sueño, el tiempo frente a la pantalla reemplaza el tiempo de dormir, las actividades frente a la pantalla nos mantienen despiertos, por lo que tardamos más en dormirnos, o la exposición a la luz retrasa los ritmos circadianos.

"Los problemas de sueño son muy frecuentes entre los estudiantes y tienen implicaciones significativas para la salud mental, el rendimiento académico y el bienestar general, pero estudios previos se han centrado principalmente en adolescentes", insiste Hjetland.

"Dado el uso generalizado de pantallas en la cama, nuestro objetivo era explorar la relación entre las diferentes actividades relacionadas con las pantallas y los patrones de sueño. Esperábamos que el uso de las redes sociales pudiera estar más fuertemente asociado con un sueño más deficiente, dada su naturaleza interactiva y su potencial de estimulación emocional".

45.202 PARTICIPANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTUDIO

Para investigar, los científicos utilizaron la Encuesta de Salud y Bienestar Estudiantil de 2022, un estudio representativo a nivel nacional con estudiantes noruegos. Contaron con 45.202 participantes de educación superior a tiempo completo, de entre 18 y 28 años.

Primero, pidieron a los participantes que indicaran si usaban pantallas después de acostarse y durante cuánto tiempo. Luego, les pidieron que identificaran sus actividades preferidas: ver series o películas, jugar videojuegos, usar redes sociales, navegar por internet, escuchar audios como podcasts o leer material relacionado con el estudio.

También se pidió a los participantes que informaran sobre su hora de acostarse y de levantarse, así como el tiempo que tardaban en conciliar el sueño, la frecuencia con la que tenían problemas para conciliar el sueño o permanecer dormidos, la frecuencia con la que sentían sueño durante el día y la duración de sus problemas de sueño. El insomnio se definió como dificultad para dormir y somnolencia diurna al menos tres veces por semana durante al menos tres meses.

Posteriormente, los científicos clasificaron las respuestas en tres categorías: una en la que los participantes dijeron que solo usaban las redes sociales, otra en la que los participantes no mencionaron las redes sociales y otra en la que los participantes seleccionaron varias actividades, incluidas las redes sociales.

AUMENTA LOS SÍNTOMAS DE INSOMNIO EN UN 59%

Los científicos descubrieron que aumentar el tiempo frente a pantallas después de acostarse en una hora aumentaba la probabilidad de síntomas de insomnio en un 59% y reducía la duración del sueño en 24 minutos. Sin embargo, el uso de redes sociales no fue más perjudicial que otras actividades frente a pantallas.

No se observó una interacción significativa entre el tiempo dedicado a usar una pantalla y la elección de la actividad, lo que sugiere que la actividad en sí no afectó el tiempo que las personas permanecieron despiertas. Esto indica que las pantallas reducen el tiempo de sueño porque desplazan el descanso, no porque aumenten la vigilia: se esperaría que diferentes actividades afecten la vigilia de forma diferente.

"Si tienes problemas para dormir y sospechas que el tiempo frente a pantallas puede ser un factor, intenta reducir el uso de pantallas en la cama, idealmente deteniéndolas al menos 30 a 60 minutos antes de dormir. Si usas pantallas, considera desactivar las notificaciones para minimizar las interrupciones durante la noche", sugiere Hjetland.

Sin embargo, los científicos advirtieron que su estudio se centra en una sola cultura. Podrían existir diferencias notables en la relación entre el uso de pantallas y el sueño a nivel mundial. Además, para comparar el uso de redes sociales con otras actividades frente a pantallas, se incluyeron en una sola categoría algunas actividades que podrían tener diferentes efectos sobre el sueño, como escuchar música o jugar videojuegos.