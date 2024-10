Qué no puedes comer si llevas brackets

MADRID, 4 Oct. (EDIZIONES) -

La ortodoncia a partir de brackets es esencial en algunos casos, más allá de la estética dental. Es la especialidad de la Odontología que se dedica a mover los dientes, y también para tratar las irregularidades de los maxilares. Facilita una mejor higiene oral también, a la vez que permite la prevención de enfermedades periodontales y de caries.

Entrevistamos al presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO) Juan Carlos Pérez Varela, quien nos detalla primeramente que los brackets, que están pegados a la cara vestibular del diente, se pueden emplear los metálicos o cerámicos, aunque hoy en día se usan los alineadores, fundas de plástico.

"Con la ortodoncia se aplica una fuerza sobre el diente, y esto provoca un proceso inflamatorioen el ligamento periodontal, y los primeros días los dientes duelen un poco, sobre todo las primeras 24-48 horas, el paciente nota dolor cuando come por ejemplo cosas duras, y le va a molestar. Por eso, siempre recomienda analgésico, y que eviten alimentos duros porque les va a doler", resalta.

Después, si los pacientes van a llevar brackets, recomienda este odontólogo que no tomen alimentos pegajosos o duros, como chicles o caramelos, entre otros, porque se pueden despegar en consecuencia los brackets; y si se llevan alineadores dice que se pueden despegar los ataches, o pequeños relieves de composite que se pegan a algunos dientes, que si no se tiene ciertos cuidados se pueden despegar. "A los niños siempre les decimos que intenten comer la menor cantidad de chuches posibles, aunque no es fácil", reconoce Juan Carlos Pérez Varela en este contexto.

¿POR QUÉ SE DEBEN EVITAR ESTOS ALIMENTOS?

Sobre todo, según prosigue, se deben evitar alimentos muy duros, por ejemplo, una fruta, y si es una manzana recomendamos partirla en trozos, para que la pueda morder con más cuidado. "Se debe tener cuidado para no despegar los Brackets. Somos contrarios a los chicles o a los caramelos porque se quedan pegados a los dientes, de manera que después de comerlos luego está la tendencia de que se despeguen. Si la higiene es importante lo es mucho más usando Brackets", resalta el presidente de SEDO.

Por el contrario, cuando se lleva este tipo de ortodoncia, este odontólogo reconoce que, aunque hay mucha literatura científica al respecto, no hay ningún alimento que favorezca el movimiento de los dientes, si bien afirma que la alimentación del paciente debe ser normal, saludable, y siendo muy cuidadosos con la higiene y con los alimentos duros y pegajosos.

Destaca la necesidad de tomar la cantidad diaria de vitaminas necesarias, no sólo para tener un buen estado de salud general, sino también para la salud de las propias encías, subraya el doctor Pérez Varela.

LAVARSE SIEMPRE LOS DIENTES DESPUÉS DE COMER

En este contexto, preguntamos a este experto si, más llevando brackets, es imprescindible lavarse los dientes después de comer. Reseña este odontólogo que siempre después de comer quedan restos alimenticios, por lo que si llevas Brackets es más fácil que los restos de comida se queden alrededor de los arcos. "Cuando hay Brackets hay mucha tendencia a placa bacteriana alrededor de los Brackets y de los arcos. Con lo cual es importante cepillarse en cada comida cualquier persona sin ortodoncia, y aún más con ortodoncia, porque si no los restos se quedarían pegados a los Brackets, incluso provocando una inflamación de la encía o una enfermedad periodontal, advierte este especialista.

Así, aconseja el presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial el cepillarse los dientes después de cada comida, no esperar más de 15-20 minutos, y dedicarle tiempo al cepillado, con un cepillo semiblando, haciendo movimientos circulares, todo alrededor del bracket, y sacando todos los restos de comida.

"Normalmente con brackets puede haber caries alrededor de estos dispositivos, o que queden manchas blancas de descalcificación del diente si no ha habido una higiene adecuada durante el tratamiento ortodóncico", avisa el doctor Pérez Varela.

Igualmente, recuerda la importancia de cepillarse tres veces al día, con un cepillo que sea semiblando, a la vez que dice que es conveniente cambiar el cepillo cada cierto tiempo y cuando las cerdas están ya un poco gastadas; al tiempo que mantiene que se pueden usar colutorios de enjuague, flúor para los niños, y para los adultos hay colutorios específicos para ortodoncia para tratar la inflamación de encías.

"Incluso haciendo un buen enjuague con agua, y siendo un poco cuidadoso con un cepillo manual podemos tener una higiene adecuada perfecta ante un tratamiento ortodóncico y no tener ningún tipo de mancha, ni gingivitis", concluye.