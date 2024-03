"No hace falta hacer sudokus o aprender un nuevo idioma para cuidar el cerebro"

MADRID, 11 Mar. (EDIZIONES) -

Si queremos cuidar de nuestro cerebro la receta es fácil: debemos seguir todos los cuidados que se recomiendan para el cuerpo. "Lo que es bueno para tu corazón, lo es para tu cerebro", defiende la neuropsicóloga clínica Gema Climent, quien insiste en una entrevista con Infosalus en que "ya no hace falta hacer sudokus o aprender un nuevo idioma para cuidar del cerebro".

Por tanto, debemos dormir lo suficiente, cuidar nuestro sueño, vigilar el sobrepeso, no fumar, hacer ejercicio, mantener el colesterol a raya. "Debemos seguir esos puntos esenciales para la salud porque también es bueno para el cerebro", subraya coincidiendo con el comienzo de la Semana Mundial del Cerebro.

Ahora bien, el truco se encontraría, según nos avanza esta psicóloga forense, en que para preservar la función cognitiva también es necesario tener unas ganas de aprender, de socializar, de ser adaptativo a cada situación real, a través de una ejercitación diaria.

¿Y cómo debe ser esa estimulación cognitiva diaria? Le preguntamos, a lo que responde Climent: "Cualquier cosa que tenga que ver con los sentidos. Puedes simplemente reactualizar tus conocimientos sobre tu trabajo o sobre tu pasión especifica, releer libros. No hace falta aprender un idioma, o hacer sudokus, sino tener ganas de aprender, y hacer cosas que te hagan pensar. Lo que hay que hacer es reaprender, no hace falta que sean nuevas cosas, podemos volver a estudiar la química de COU; algo que nos guste y nos aporte una sensación placentera el aprender".

AHORA CUIDAMOS MÁS DE NUESTRO CEREBRO

De hecho, esta neuropsicóloga clínica, fundadora de Nesplora y autora de varios test de evaluación neuropsicológica en realidad virtual, cree que actualmente cuidamos más de nuestro cerebro que, por ejemplo, hace 100 años, de manera que el cerebro de un septuagenario de entonces no es el mismo que el de los de ahora.

Así, subraya que lo que caracteriza a un cerebro humano de mediana edad es la adaptabilidad sobre todo, y señala igualmente a los ejercicios de compensación que hacemos para mantener el cerebro sano, para mantenernos eficientes o eficaces.

Conforme pasan los años, esta experta indica que "parece que hay funciones cognitivas en las que nos vamos desempeñando peor", como la velocidad de procesamiento, la capacidad bruta de memoria de trabajo, o la atención, y la flexibilidad; normalmente, y por un aumento de patrones, indica que "somos ligeramente más rígidos".

EL CEREBRO DE MEDIANA EDAD

Por otra parte, considera esta psicóloga que, fruto del paso de los años, tenemos una capacidad de adaptación que puede darnos una visión de conjunto más adecuada: "Somos más tenaces a la hora de postergar las recompensas, es decir, tenemos más templanza, y si aprovechamos nuestra experiencia podemos aprovecharla en forma de conocimiento".

Ahora bien, sí llama la atención Gema Climent sobre el hecho de que nos sorprendamos por que algunas facultades mentales no sean tan robustas como a los 20, cuando realmente no somos capaces de correr de la misma manera a los 50 que a los 20, por poner un ejemplo: "El cuerpo humano envejece, pierde potencia, pero no sé por qué tenemos la idea de que nos vamos a mantener de la misma manera y no es exactamente así".

Con ello, sostiene que actualmente se sabe mucho del cerebro, si bien defiende que se podría saber más. "Pero lo que se sabe no se aplica ni en educación, ni en salud mental, ni en otros ámbitos y desconozco el porqué. Más que preocuparnos de lo que no sabemos deberíamos hacer por aplicar lo que sabemos", lamenta Climent.

En 2017 Gema Climent fue finalista del premio de la Unión Europea a la Mujer Innovadora, siendo considerada entre las 12 mujeres más innovadoras de Europa; un año más tarde fue elegida Forbes como una de las 50 mujeres más influyentes del ámbito de la tecnología en Europa; y acaba de publicar 'Viaje a tu cerebro' (Sine Qua Non, Penguin Random House), un manual en el que se centra sobre el cerebro humano de mediana edad.