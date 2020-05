No habrá 'baby-boom' como consecuencia del confinamiento

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Más del 80% de las personas encuestadas en un estudio no planean concebir durante la crisis del covid-19, lo que vendría a desmentir las previsiones de que el confinamiento podría conducir a un aumento en el número de nacimientos.

Al observar los deseos de los padres durante la actual crisis pandémica en Italia, un equipo de expertos, dirigido por la Universidad de Florencia, realizó 1.482 entrevistas en línea. Sus resultados, publicados en el 'Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology', revisados por pares , muestran que unos 1.214 (81,9%) no tenían la intención de concebir durante la crisis pandémica.

Además, de los 268 participantes que planeaban tener un hijo antes de la pandemia, más de un tercio (37,3%) abandonó la intención. Las principales razones que llevaron a las personas a esta decisión incluyeron preocupaciones relacionadas con futuras dificultades económicas (58%) y cualquier posible consecuencia sobre el embarazo (58%) debido a la enfermedad.

El cuestionario, realizado en la tercera semana del encierro en Italia, encuestó a 944 mujeres (63,7%) y 538 hombres (36,3%) con edades entre 18-46 años, y en una relación heterosexual estable durante al menos doce meses. La autora del estudio, doctora Elisabetta Micelli, del Centro de Tecnologías de Reproducción Asistida, sugiere que el bienestar mental durante el encierro tuvo un impacto en el deseo de tener un bebé.

"El impacto de la cuarentena en la percepción de la población general de su estabilidad y tranquilidad es alarmante. En nuestra muestra de estudio, la mayoría de los participantes dieron puntuaciones totales significativamente más altas a su bienestar mental antes de la pandemia, mientras que las puntuaciones más bajas se informaron en las respuestas referidas a el período de covid-19.

"Nuestro objetivo era evaluar si las preocupaciones y preocupaciones relacionadas con la pandemia están afectando el deseo de ser padres en parejas que ya estaban planeando tener un hijo o si la cuarentena fomenta el deseo reproductivo --explica--. Lo que encontramos las principales razones que llevaron a las personas a no querer concebir incluyeron preocupaciones relacionadas con futuras dificultades económicas y consecuencias sobre el embarazo".

"Curiosamente, aunque casi la mitad de las personas se refirieron a la no interrupción de su actividad laboral y a la no variación de los salarios, probablemente debido a la estrategia de adaptación del 'trabajo inteligente', más del 40% de los participantes informaron de una preocupante reducción de los beneficios mensuales --prosigue--. Sorprendentemente, el temor a inminentes y futuras inestabilidades económicas llevó a quienes buscaban un embarazo a detener su intención en el 58% de los casos".

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las personas no quieren concebir durante la pandemia, el 60% de los 268 corresponsales que ya planean concebir han continuado su búsqueda, y los expertos sugieren que el miedo a la infertilidad futura supera las preocupaciones de los consecuencias de la infección por covid-19.

Además, unas 140 (11,5%) personas de hecho revelaron un nuevo deseo de ser padres durante la cuarentena. Específicamente, el deseo fue expresado principalmente por mujeres. En la mayoría de los casos, los encuestados mencionaron "la voluntad de cambio" (50%) y "la necesidad de positividad" (40%) como las principales razones de esta intención. Solo seis de los 140 (4,3%), sin embargo, trataron efectivamente de quedar embarazadas en este período.

El coautor doctor Gianmartin Cito, en formación especializada en Urología en la Universidad de Florencia, agrega que, "una vez más, el miedo a las consecuencias sobre el embarazo, además del impacto económico en las familias, es probablemente la razón por la cual casi todo el grupo de parejas que comenzó inesperadamente expresar un deseo de paternidad durante la cuarentena no tradujo este sueño en un intento concreto".

El estudio también midió los niveles informados de actividad sexual de las personas. 712 encuestados (66,3%) que no experimentaron el deseo de ser padres antes de la pandemia, ni durante, no informaron una reducción en las relaciones sexuales, sin diferencias significativas entre los géneros. El 60% de las parejas que ya estaban involucradas en intentos de procreación, continuaron en este proyecto y no informaron una reducción en el número de relaciones sexuales.