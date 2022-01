Niños con síndrome inflamatorio multisistémico por la Covid-19 recuperan en tres meses la función cardíaca

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La recuperación de la función cardíaca en niños que desarrollaron el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C, por sus siglas en inglés) relacionado con la Covid-19, se recupera a los tres meses, según una nueva investigación realizada por la Asociación Americana del Corazón.

Este síndrome, que inicialmente se relacionó por sus síntomas con la enfermedad de Kawasaki, es una nueva enfermedad identificada durante la pandemia de COVID-19 que afecta a los niños entre cuatro y seis semanas después de la exposición al COVID-19. MIS-C está asociado con una inflamación más profunda, que el síndrome de Kawasaki, y puede causar inflamación en diferentes partes del cuerpo, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones y los órganos gastrointestinales. Alrededor del 80 al 85 por ciento de los casos de MIS-C en los EEUU y Europa han afectado al ventrículo izquierdo del corazón.

Este estudio, publicado en el 'Journal of the American Heart Association', detalla las complicaciones o daños cardiovasculares encontrados durante un período de seguimiento de tres meses para evaluar el impacto a corto plazo de MIS-C. También emplea mediciones cardíacas más nuevas, conocidas como "tensiones", para evaluar la función cardíaca relacionada con MIS-C. La prueba de tensión es una herramienta más sensible que puede detectar si un área del corazón está deformada o si hay cambios sutiles en la función cardíaca durante la contracción y relajación cardíaca.

"Hay datos limitados en este momento sobre la frecuencia y el tiempo que debemos monitorear la función cardíaca durante el estado de recuperación de MIS-C después de que el niño deja el hospital", ha señalado el autor principal del estudio, Anirban Banerjee, profesor de pediatría clínica en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania y cardiólogo asistente en el Centro Cardíaco del Hospital Infantil de Filadelfia, ambos en Filadelfia.

"Dado que MIS-C se identificó como resultado de la pandemia de COVID-19, los protocolos de tratamiento aún no se han estandarizado y la atención de seguimiento varía mucho, lo que puede generar confusión y ansiedad entre las familias de los pacientes y su equipo de atención. Nuestro equipo de investigación esperaba brindar alguna orientación y reducir la ambigüedad sobre los enfoques de atención óptimos, especialmente en lo que se refiere a la participación en deportes", ha añadido Banerjee.

EL ESTUDIO SE HA REALIZADO EN 60 NIÑOS

Los investigadores revisaron retroactivamente los datos de 60 niños hospitalizados con MIS-C debido a la exposición a COVID-19 que fueron tratados en dos hospitales de Filadelfia entre abril de 2020 y enero de 2021. Ninguno de los niños fue diagnosticado inicialmente con COVID-19 antes del inicio de los síntomas del MIS-C.

Este grupo de niños eran el 60% varones, con una edad promedio de 10 años. Alrededor del 48% eran niños negros, el 27% eran niños blancos, el 15% eran niños hispanos, el 4% eran niños asiáticos y se desconocía la raza o origen étnico del 23% de los niños. Los participantes fueron tratados con inmunoglobulina intravenosa y/o esteroides sistémicos. Los investigadores revisaron los datos clínicos y ecocardiográficos de los registros médicos, incluidos los factores demográficos, las pruebas, el tratamiento y los resultados hospitalarios.

Los datos de otros 60 niños que tenían corazones estructuralmente normales y no tenían exposición a MIS-C o COVID-19 sirvieron como sujetos de control. Su edad promedio fue de 11,5 años y el 55% eran hombres; 62% niños blancos, 27% niños negros, 7% niños hispanos, 3% asiáticos y 8% desconocidos. Los participantes de control se dividieron en dos grupos: el 60% tenía ecocardiogramas registrados que se realizaron antes de la pandemia de COVID-19 y el 40% tenía ecocardiogramas bajo protocolos rígidos de COVID-19 después de octubre de 2020.

Para los niños con MIS-C, los investigadores analizaron imágenes del corazón tomadas en la hospitalización inicial (fase aguda) y examinaron imágenes adicionales para una parte de los niños que también se sometieron a exploraciones hasta tres veces más, una semana después de la primera exploración (fase subaguda); en el seguimiento de un mes; y en un seguimiento de tres o cuatro meses.

Los niños fueron evaluados mediante ecocardiografía convencional , ecocardiografía de seguimiento de manchas, una técnica de imagen que analiza el movimiento del tejido cardíaco, e imágenes de resonancia magnética cardíaca (IRM) para obtener imágenes del corazón.

El estudio encontró que, según las imágenes del ecocardiograma, la función sistólica y diastólica en el ventrículo izquierdo y la función sistólica en el ventrículo derecho mejoraron rápidamente en la primera semana, seguidas de una mejora continua y una normalización completa a los tres meses.

El 81 por ciento de los pacientes perdió alguna función contráctil en el ventrículo izquierdo durante la fase aguda de la enfermedad; sin embargo, a los tres y cuatro meses, la función de contracción había vuelto a la normalidad. Además, el MIS-C no causó anomalías duraderas en las arterias coronarias. Durante la hospitalización inicial, el 7% de los pacientes tenía evidencia de algún mal funcionamiento del corazón; sin embargo, todas las exploraciones eran normales a los tres meses de seguimiento.

"La recuperación de estos niños fue excelente. Estos resultados tienen implicaciones importantes para nuestros equipos de atención médica que gestionan la atención de niños con MIS-C. Nuestros hallazgos también pueden proporcionar una guía para un regreso gradual a la práctica de deportes después de la depuración cardíaca tres o cuatro meses después", ha afirmado Banerjee.

Los investigadores del estudio señalan que todavía existen lagunas importantes en el conocimiento existente sobre MIS-C, ya que COVID-19 y MIS-C son enfermedades nuevas. La pregunta más importante aún por responder es cómo les va a estos niños uno o dos años después de su hospitalización inicial.