Los niños expuestos al humo de segunda mano tienen un mayor riesgo de fibrilación auricular

Los hijos de padres que fuman tienen una probabilidad significativamente mayor de desarrollar fibrilación auricular más adelante en la vida, según un estudio publicado hoy en el 'Journal of the American College of Cardiology'. Los hallazgos resaltan una nueva asociación entre la exposición al humo de segunda mano y el riesgo de trastorno del ritmo cardíaco.

El tabaquismo sigue siendo uno de los principales factores de riesgo modificables para la enfermedad cardiovascular. De hecho, fumar se ha establecido como un factor de riesgo para la fibrilación auricular, con estimaciones de que el 7 por ciento de todas las fibrilaciones auriculares se pueden atribuir al tabaquismo.

Utilizando datos tanto del Framingham Heart Study original como de los Framingham Heart Offspring Studies, los investigadores analizaron un total de 5.124 participantes de la cohorte de crías menores de 18 años de 1971 a 2014. Los padres fueron evaluados por un médico cada dos o cuatro años, y los niños fueron evaluados cada cuatro u ocho años.

Se consideró que los participantes tenían fibrilación auticular a través de una evaluación de resultados de registros médicos, ECG y monitores Holter. Un total de 2.816 (55 por ciento) - de los niños en la cohorte de descendientes tenían datos disponibles sobre si sus padres fumaban. El 82 por ciento de los niños experimentó exposición al humo de segunda mano, y el estado de tabaquismo de los padres era de 10 cigarrillos por día de media.

Entre la cohorte de descendientes, el 14,3 por ciento de los participantes desarrollaron fibrilación auricular durante un período de seguimiento de 40,5 años. Por cada paquete por día de aumento en el tabaquismo de los padres, los niños tuvieron un aumento del 18 por ciento en el desarrollo de fibrilación auricular.

"Nuestras observaciones proporcionan nueva información pertinente para dejar de fumar, destacando los daños que pueden estar asociados no solo a terceros, sino también a los miembros cercanos y más vulnerables de la familia", alerta Gregory M. Marcus, profesor en la División de Cardiología de la Universidad de California--. Con la creciente prevalencia de la fibrilación auricular, es imprescindible abordar los factores de riesgo modificables, como el tabaquismo, para reducir la carga global de la patología".

Los investigadores también encontraron que el 17 por ciento de los hijos de padres que fuman eran más propensos a fumar a su vez, lo que sugiere otra forma en que el tabaquismo de los padres podría predisponer a los niños a la fibrilación auricular a largo plazo.

Investigaciones anteriores también han confirmado que un padre fumador aumenta la probabilidad de que un niño fume más tarde en la vida. Dejar de fumar por parte de los padres puede conducir a una disminución de la incidencia de fumar para sus hijos.

"Aunque parte de la relación entre el tabaquismo de los padres y la descendencia la fibrilación auricular se explicaba por el hábito de fumar de los hijos, los resultados de este estudio indican que la exposición al humo de segunda mano en la infancia es un factor de riesgo para el desarrollo futuro de la patología", señala Alanna M. Chamberlain, epidemióloga del Departamento de Investigación en Ciencias de la Salud de Mayo Clinic en un comentario editorial que lo acompaña.

"Este estudio cuenta con varias ventajas únicas, incluida una metodología rigurosa para determinar diagnósticos de incidentes de fibrilación auricular en la descendencia, como evaluaciones repetidas con ECG y vigilancia de rutina para los resultados cardiovasculares", añade.