Los niños con asma mal controlada tienen más riesgo de hospitalización por Covid-19

Los niños con asma mal controlada infectados por COVID-19 tienen más probabilidades de requerir hospitalización que los que la tienen bien controlada o los que no tienen asma, según publican los investigadores en la revista 'The Lancet Respiratory Medicine', donde recomiendan que piden que estos niños sean prioritarios para la vacunación.

Se trata de un análisis nacional, el primero de este tipo que investiga la hospitalización por COVID-19 entre los niños de 5 a 17 años que viven en Escocia, Reino Unido, entre marzo de 2020 y julio de 2021.

Los autores afirman que dar prioridad a este grupo de niños para la vacunación contra COVID-19 tiene importantes implicaciones para la aplicación de la vacuna en todo el mundo, ya que reduce el riesgo de infección por COVID-19, la enfermedad asociada y, por consiguiente, la necesidad de que los niños tengan que ausentarse de la escuela. Sin embargo, el riesgo general de que los niños con asma enfermen gravemente con COVID-19 es bajo, ya que 1 de cada 380 niños con asma mal controlada en el estudio fue hospitalizado con COVID-19.

"Comprender qué niños con asma tienen un mayor riesgo de padecer resultados graves por COVID-19 es fundamental para las deliberaciones políticas en curso sobre la priorización de la vacuna --afirma el autor principal, el profesor Aziz Sheikh, de la Universidad de Edimburgo--. Nuestro análisis proporciona la primera evidencia nacional del riesgo de hospitalizaciones por COVID-19 entre los niños en edad escolar con marcadores de asma mal controlada".

Añaden que "la conclusión clave de este estudio es que mantener el asma de los niños bajo control es fundamental, ya que esto reduce en gran medida el riesgo de hospitalización por COVID-19. La vacunación de los que tienen el asma mal controlada ofrece una importante capa adicional de protección contra los resultados graves de la COVID-19".

El asma es una de las afecciones infantiles a largo plazo más comunes, y se estima que en 2019 afectará a 78 millones de personas de entre 5 y 19 años en todo el mundo.

Los virus respiratorios son uno de los desencadenantes más comunes del asma, especialmente en los niños. A pesar de la evidencia de que los adultos con asma mal controlada tienen un mayor riesgo de verse afectados de forma más grave por el COVID-19, se carece de investigaciones en niños y, hasta ahora, no ha habido análisis basados en la población.

A petición del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido, los investigadores analizaron los datos de la plataforma de notificación de la Evaluación Temprana de la Pandemia y la Vigilancia Mejorada de la COVID-19 (EAVE II) en toda Escocia entre el 1 de marzo de 2020 y el 27 de julio de 2021 para identificar qué niños con asma tenían un mayor riesgo de sufrir una COVID-19 grave, que condujera a la hospitalización en los 14 días siguientes a una prueba positiva de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (PT-PCR) en tiempo real, o a la muerte por cualquier causa en los 28 días siguientes a una prueba positiva de SARS-CoV-2.

En total, se incluyeron en el análisis 752.867 niños de entre 5 y 17 años. Entre 63.463 niños (8,4%) con diagnóstico de asma, 4.339 (6,8%) tenían una infección confirmada por SARS-CoV-2, y 67 (1,5%) de ellos fueron ingresados en el hospital con COVID-19. Hubo nueve ingresos en cuidados intensivos o muertes en niños con asma, lo que impidió una evaluación detallada de estos resultados más graves. En total, 40.231 (5,8%) de los niños sin asma tuvieron una infección confirmada por SARS-CoV-2, de los cuales 382 (0,9%) fueron hospitalizados con COVID-19.

El estudio descubrió que los niños de 5 a 17 años con asma mal controlada (definida como hospitalizada por asma en los últimos dos años) tenían más probabilidades de ser hospitalizados con COVID-19 (548 hospitalizaciones por COVID-19 por cada 100.000 niños), en comparación con los niños con asma bien controlada (94 hospitalizaciones por cada 100.000 niños), o sin asma (55 hospitalizaciones por cada 100.000 niños).

Se realizaron análisis similares utilizando el tratamiento con uno o más cursos de esteroides orales (un medicamento comúnmente utilizado para tratar los ataques de asma) en los últimos dos años como marcador de asma no controlada. Los niños de 5 a 17 años con asma no controlada tenían más probabilidades de ser hospitalizados debido a la COVID-19 (94 y 231 hospitalizaciones por cada 100.000 niños para uno y dos tratamientos, respectivamente) en comparación con los niños sin asma (54 hospitalizaciones por cada 100.000 niños).

Tras ajustar los factores que se sabe que están relacionados con un mayor riesgo de resultados graves por COVID-19, como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, otras enfermedades o afecciones y las hospitalizaciones previas no relacionadas con el asma, los investigadores descubrieron que los niños que habían sido hospitalizados recientemente por asma tenían seis veces más probabilidades de ser ingresados por COVID-19 que los que no tenían asma, mientras que los niños a los que se les habían recetado recientemente esteroides orales tenían un riesgo tres veces mayor de ser hospitalizados por COVID-19.

"Aunque la COVID-19 tiende a afectar a los niños de forma menos grave que a los adultos, nuestros resultados subrayan la importancia de vigilar cuidadosamente a estos niños si se infectan con la COVID-19 y de asegurarse de que los niños toman sus inhaladores preventivos con regularidad, acuden a las revisiones del asma y tienen un plan de acción actualizado para el tratamiento del asma --afirma el coautor, el doctor Ting Shi, de la Universidad de Edimburgo--. Es necesario investigar más los mecanismos subyacentes que predisponen a los niños a estos mayores riesgos de hospitalización por COVID-19".

En un comentario vinculado, Rachel Harwood, de Alder Hey in the Park (Reino Unido), que no participó en el estudio, apunta que "es esencial tomar decisiones cuidadosas sobre la administración de la vacuna a niños menores de 12 años. Aunque se ha identificado que los niños con asma tienen un mayor riesgo de ser hospitalizados en comparación con sus compañeros sin asma, el riesgo global sigue siendo muy bajo. Antes de contemplar la posibilidad de la vacunación, hay que considerar cuidadosamente el equilibrio entre el riesgo de hospitalización por el SARS-CoV-2 y el bajo riesgo de efectos secundarios de la vacunación", concluye.

Y añade: "Durante el próximo invierno, se prevén muchos virus respiratorios bien conocidos en los niños y, en combinación con los cambios estacionales, se espera que aumenten la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones del asma. Centrarse en un excelente control del asma, incluyendo la aplicación de la vacuna contra la gripe, y mejorar la calidad del aire y la higiene en las escuelas es esencial para que todos los niños con asma reduzcan su susceptibilidad a las exacerbaciones durante el próximo invierno".