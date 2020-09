¿Por qué necesitamos dormir?

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La privación prolongada del sueño puede provocar graves problemas de salud en humanos y otros animales. Un equipo de científicos dirigido por la Universidad de California (UCLA) ha estudiado por qué el sueño es tan vital para nuestra salud y ha demostrado por primera vez que se produce un cambio drástico en el propósito del sueño a la edad de aproximadamente 2 años y medio.

Antes de esa edad, el cerebro crece muy rápidamente. Durante el sueño REM, cuando se producen sueños vívidos, el cerebro joven está ocupado construyendo y fortaleciendo sinapsis, las estructuras que conectan las neuronas entre sí y les permiten comunicarse.

"No despiertes a los bebés durante el sueño REM porque se está realizando un trabajo importante en sus cerebros mientras duermen", explica la autora principal del estudio, Gina Poe, profesora de biología y fisiología integrativa de UCLA que ha realizado investigaciones sobre el sueño durante más de 30 años.

Sin embargo, después de los dos años y medio, el propósito principal del sueño cambia de la construcción del cerebro al mantenimiento y reparación del cerebro, una función que mantiene por el resto de nuestras vidas, informan los científicos en la revista 'Science Advances'. Esta transición, dicen los investigadores, corresponde a cambios en el desarrollo del cerebro.

Todos los animales experimentan naturalmente una cierta cantidad de daño neurológico durante las horas de vigilia y los desechos resultantes, incluidos los genes y proteínas dañados dentro de las neuronas, pueden acumularse y causar enfermedades cerebrales. El sueño ayuda a reparar este daño y a limpiar los desechos, esencialmente ordenando el cerebro y sacando la basura que puede provocar una enfermedad grave.

Casi toda esta reparación del cerebro ocurre durante el sueño, según el autor principal Van Savage, profesor de ecología y biología evolutiva de UCLA y de medicina computacional, y sus colegas.

"Me sorprendió lo enorme que es este cambio en un corto período de tiempo, y que este cambio ocurra cuando somos tan jóvenes --reconoce Savage--. Es una transición que es análoga a cuando el agua se congela y se convierte en hielo".

El equipo de investigación, que incluyó a científicos con experiencia en neurociencia, biología, matemáticas y estadística, realizó el análisis estadístico más completo del sueño hasta la fecha, utilizando datos de más de 60 estudios del sueño en humanos y otros mamíferos.

Examinaron datos sobre el sueño a lo largo del desarrollo, incluido el tiempo total de sueño, el tiempo de sueño REM, el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo, y construyeron y probaron un modelo matemático para explicar cómo cambia el sueño con el tamaño del cerebro y del cuerpo.

Los datos fueron notablemente consistentes: todas las especies experimentaron una disminución dramática en el sueño REM cuando alcanzaron el equivalente de desarrollo humano de aproximadamente 2 años y medio de edad. La fracción de tiempo que se pasa en el sueño REM antes y después de ese punto fue aproximadamente la misma, ya sea que los investigadores hayan estudiado conejos, ratas, cerdos o humanos.

El sueño REM disminuye con el crecimiento del tamaño del cerebro durante el desarrollo, encontraron los científicos. Mientras que los recién nacidos pasan aproximadamente el 50% de su tiempo de sueño en el sueño REM, eso se reduce a aproximadamente el 25% a la edad de 10 años y continúa disminuyendo con la edad. Los adultos mayores de 50 años pasan aproximadamente el 15% de su tiempo durmiendo en REM. La caída significativa en el sueño REM en aproximadamente 2 años y medio ocurre justo cuando ocurre el cambio principal en la función del sueño, apunta Poe.

"El sueño es tan importante como la comida --recuerda--. Y es milagroso lo bien que el sueño se adapta a las necesidades de nuestro sistema nervioso. Desde las medusas hasta los pájaros y las ballenas, todo el mundo duerme. Mientras dormimos, nuestro cerebro no descansa".

La falta crónica de sueño probablemente contribuya a problemas de salud a largo plazo, como la demencia y otros trastornos cognitivos, la diabetes y la obesidad, por nombrar algunos, añade Poe. "Cuando empiece a sentirse cansado no luche contra eso, vaya a la cama", recomienda.

"Luché con el sueño y pasé toda la noche cuando estaba en la universidad, y ahora creo que fue un error --apunta Savage--. Me hubiera ido mejor con una buena noche de sueño. Ahora, cuando me siento cansado, no tengo ningún sentimiento de culpa por dormir".

Para la mayoría de los adultos, es normal dormir siete horas y media por noche, y el tiempo que permanecen despiertos no cuenta, dice Poe. Mientras que los niños necesitan dormir más, los bebés necesitan mucho más, aproximadamente el doble que los adultos.

El gran porcentaje de sueño REM en los bebés está en marcado contraste con la cantidad de sueño REM observado en mamíferos adultos en una enorme variedad de tamaños de cerebro y tamaños corporales. Los seres humanos adultos tienen cinco ciclos REM durante una noche completa de sueño y pueden tener algunos sueños en cada ciclo.