Los nacimientos prematuros están en aumento, con brechas raciales y económicas persistentes

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos prematuros han aumentado más de un 10 por ciento en la última década y las disparidades raciales y socioeconómicas persisten en el tiempo, según un nuevo estudio publicado en la revista 'JAMA Network Open', que analiza más de cinco millones de nacimientos.

"Nuestros hallazgos no solo muestran que los nacimientos prematuros están aumentando, sino que también brindan pistas sobre por qué esto puede ser así", reflexiona Laura Jelliffe-Pawlowski, autora principal del estudio, epidemióloga y profesora de la Facultad de Enfermería Rory Meyers de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos).

"Entender los patrones y los factores relacionados con los nacimientos prematuros es importante para informar la atención clínica y el desarrollo de programas de salud pública para abordar esta necesidad crítica", señala.

El estudio también encontró que algunos factores que aumentan el riesgo de parto prematuro, como la diabetes, las infecciones de transmisión sexual y los problemas de salud mental, se volvieron mucho más comunes durante la última década, mientras que otros factores que protegen contra el parto prematuro disminuyeron.

Los bebés que nacen antes de término o de forma prematura (antes de la semana 37 de embarazo) tienen más probabilidades de sufrir una serie de problemas a corto y largo plazo, como un mayor riesgo de enfermedad, dificultades intelectuales y emocionales y muerte. Se sabe que ciertos factores aumentan el riesgo de parto prematuro, como la hipertensión, la diabetes, una infección o el tabaquismo en las madres. Además, las mujeres embarazadas de raza negra, nativas americanas, hawaianas e isleñas del Pacífico corren un mayor riesgo de parto prematuro, lo que se cree que se debe a una larga historia de racismo estructural que sufren estos grupos.

Para comprender las tendencias recientes en torno a los nacimientos prematuros, Jelliffe-Pawlowski y su equipo analizaron más de 5,4 millones de nacimientos de un solo feto (no gemelos ni otros nacimientos múltiples) entre 2011 y 2022 en el estado de California. Examinaron cómo cambiaron las tasas de nacimientos prematuros con el tiempo y exploraron patrones en los factores de riesgo y de protección dentro de los grupos raciales/étnicos y socioeconómicos. El tipo de seguro médico se utilizó como indicador del nivel socioeconómico, comparando el seguro público (MediCal, el programa Medicaid de California) con el seguro no público (incluido el seguro privado y la cobertura a través del ejército y el Servicio de Salud Indígena).

Los investigadores descubrieron que los nacimientos prematuros aumentaron un 10,6 por ciento durante la década estudiada, del 6,8 por ciento en 2011 al 7,5 por ciento en 2022, lo que se hace eco de un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicado a principios de este año que también encontró un aumento en los nacimientos prematuros en todo el país de 2014 a 2022.

Las tasas de nacimientos prematuros aumentaron en casi todos los grupos, pero variaron según el grupo racial/étnico y socioeconómico. Las tasas más altas de nacimientos prematuros se dieron entre las madres negras con seguro público (11,3 por ciento), mientras que las tasas más bajas se dieron entre las madres blancas que tenían seguro no público (5,8 por ciento). Las tasas de nacimientos prematuros disminuyeron ligeramente con el tiempo entre las madres negras con seguro no público, del 9,1 por ciento en 2011 al 8,8 por ciento en 2022, pero aún fueron significativamente más altas que las tasas entre las madres blancas. En cambio, las tasas de nacimientos prematuros aumentaron del 6,4 por ciento al 9,5 por ciento entre las madres nativas americanas con seguro no público. "Encontramos marcadas diferencias en términos de cómo es estar embarazada una persona negra o nativa americana en comparación con una persona blanca de ingresos medios o altos", expone Jelliffe-Pawlowski.

Los investigadores ampliaron los hallazgos del informe de los CDC al analizar los factores de riesgo y de protección a lo largo del tiempo y determinaron que varios factores estaban vinculados con un mayor riesgo de parto prematuro, entre ellos la diabetes, la hipertensión, haber tenido un parto prematuro anteriormente, haber tenido menos de tres visitas de atención prenatal y la inseguridad en la vivienda. En particular, las tasas de diabetes preexistente, infecciones de transmisión sexual y problemas de salud mental aumentaron más del doble durante la década estudiada.

Por otra parte, se encontraron varios factores que protegen contra el parto prematuro entre las futuras madres de bajos ingresos, entre ellos recibir atención prenatal y participar en el programa WIC, el programa de nutrición complementaria que apoya a las mujeres y los niños. Lamentablemente, los investigadores observaron una disminución en la participación en el programa WIC en la mayoría de los grupos raciales/étnicos de bajos ingresos durante el período estudiado.

Los investigadores señalan que sus hallazgos subrayan la necesidad de mejorar la atención durante el embarazo y promover tratamientos que aborden los factores de riesgo asociados con el parto prematuro, que a menudo se subutilizan durante el embarazo, especialmente entre las madres de color.

"Necesitamos hacer un mejor trabajo de compartir información con las mujeres embarazadas sobre los factores de riesgo de parto prematuro y las intervenciones que pueden ayudarlas a abordar este riesgo. Algunos proveedores informan que no quieren asustar ni abrumar a las mujeres embarazadas, pero las mujeres embarazadas tienden a indicar que desean tener esta información", destaca Jelliffe-Pawlowski.

"Para aquellas que corren un mayor riesgo debido a factores como la hipertensión o un parto prematuro previo, por ejemplo, los proveedores deberían tener conversaciones sobre cómo tomar aspirina en dosis bajas podría ser útil para ellas y para su bebé en crecimiento. Esto también se extiende a cosas como la detección de infecciones de transmisión sexual y la oferta de atención de salud mental de una manera comprensiva y sin prejuicios".