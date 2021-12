Nacer por reproducción asistida no tienen efectos en la salud mental

Archivo - Fecundación in vitro

Archivo - Fecundación in vitro - CLÍNICA MARGENº - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El uso de técnicas de reproducción asistida (TRA) no conlleva una peor salud mental en los niños durante la adolescencia y la juventud, según un amplio estudio de observación dirigido por investigadores del Instituto Karolinska de Suecia, publicado en la revista 'JAMA Psychiatry', que ha revelado un riesgo ligeramente mayor de padecer un trastorno obsesivo-compulsivo en los niños nacidos después de una intervención quirúrgica, pero esto se explica por los factores de origen de los padres.

"Estos resultados son, en general, tranquilizadores en lo que respecta a la salud psiquiátrica de los adolescentes concebidos con TRA, un grupo al que ahora podemos seguir por primera vez hasta los primeros años de la vida adulta", afirma el autor correspondiente del estudio, Chen Wang, estudiante de doctorado del Departamento de Epidemiología Médica y Bioestadística del Instituto Karolinska.

Desde 1978, han nacido más de 9 millones de niños tras el uso de técnicas de reproducción asistida. La fecundación in vitro (FIV) ha revolucionado tanto el tratamiento de la infertilidad que Robert G. Edwards recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2010 por su desarrollo. Sin embargo, estudios anteriores han vinculado el uso de la fecundación in vitro con algunos resultados de nacimiento no deseados, como un mayor riesgo de defectos de nacimiento, nacimientos prematuros y bajo peso al nacer.

Los conocimientos sobre la salud a largo plazo de los niños concebidos con TRA siguen siendo limitados. Ahora, investigadores del Instituto Karolinska han llevado a cabo el primer gran estudio sobre la salud mental de los jóvenes adultos nacidos en Suecia tras una terapia antirretroviral.

Utilizando datos poblacionales vinculados individualmente, los investigadores pudieron hacer un seguimiento de más de 1,2 millones de personas nacidas en Suecia entre 1994 y 2006, entre las que se encontraban 31.565 participantes concebidos con TRA.

Los participantes tenían entre 12 y 25 años de edad cuando concluyó el estudio. Los investigadores también tuvieron acceso a información basada en registros sobre diagnósticos clínicos de trastornos del estado de ánimo, como depresión mayor, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) o comportamiento suicida.

Aparte de los posibles efectos de la intervención, ciertos rasgos y características que pueden ser más comunes en las parejas que se someten a la terapia antirretroviral también podrían desempeñar un papel en la salud a largo plazo de sus hijos.

Por ello, los investigadores tuvieron especial cuidado en separar el papel del tratamiento de la influencia de una amplia gama de factores de fondo de los padres, como la infertilidad, la edad materna y paterna, la educación y los antecedentes de salud mental.

"Al final, no encontramos que el uso de las TRA tuviera ninguna influencia adversa en la salud psiquiátrica de los niños a medida que pasan a la adolescencia. Los individuos concebidos con TRA tenían un riesgo ligeramente elevado de padecer TOC en comparación con la población general, pero esto se explicaba por las diferencias en los antecedentes de los padres, ya que este exceso de riesgo dejó de estar presente tras el ajuste por diversas características de los padres", afirma la autora Sara Öberg, profesora asociada del Departamento de Epidemiología Médica y Bioestadística del Instituto Karolinska.