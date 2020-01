Una mutación 'letal' hizo que las bacterias de tuberculosis sean resistentes a antibióticos importantes

Publicado 30/01/2020 7:29:45 CET

La tuberculosis resistente a los antibióticos es un problema común y grave a nivel mundial. En un nuevo artículo, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', los investigadores de la Universidad de Uppsala describen cómo la bacteria de la tuberculosis que porta una mutación que en teoría debería matarlos logra mantenerse con vida.

Además, los investigadores descubrieron que el mismo truco que mantenía a las bacterias vivas también las hacía resistentes a un tipo de antibiótico muy importante.

La tuberculosis mata al menos a 1,5 millones de personas anualmente. Un tratamiento normal requiere cuatro antibióticos diferentes tomados durante varios meses. Si uno de los medicamentos no funciona, existe un gran riesgo de fracaso del tratamiento.

Desafortunadamente, la tuberculosis resistente a los antibióticos ahora es muy común en todo el mundo. Para un tratamiento exitoso es importante determinar rápidamente a qué antibióticos es susceptible la bacteria de la tuberculosis. Este diagnóstico solía llevar varias semanas, porque las bacterias de la tuberculosis crecen muy lentamente. Con la revolución en la secuenciación del ADN, hoy en día es posible secuenciar el ADN bacteriano y predecir a qué antibióticos será susceptible en cuestión de días.

Recientemente, los científicos de la Universidad de Uppsala descubrieron que muchas bacterias clínicas de la tuberculosis contenían 'mutaciones de cambio de marco' en un gen para producir una proteína esencial (RpoB) que es el objetivo de un antibiótico de la tuberculosis muy importante, la rifampicina.

Este tipo de mutación debería haber matado a la bacteria, pero aparentemente estaban vivos y se recuperaron de pacientes con tuberculosis que recibían tratamiento con antibióticos. Intrigados por este hallazgo, los científicos del grupo de Diarmaid Hughes en el Departamento de Bioquímica y Microbiología Médicas se propusieron aislar un mutante similar en 'E. coli', una especie bacteriana que es menos peligrosa y más fácil de trabajar experimentalmente. Su objetivo era descubrir cómo una 'mutación de cambio de marco' era compatible con la vida.

Tres científicos, Douglas L. Huseby, Gerrit Brandis y Lisa Praski Alzrigat, aislaron una 'mutación de cambio de marco' en RpoB y descubrieron cómo las bacterias podían mantenerse vivas. Descubrieron que la mutación creó una secuencia especial de codones 'resbaladizos' raros en el gen RpoB.

Cuando el ribosoma (la máquina que produce proteínas al leer el código genético) alcanzó esta secuencia, se equivocó en la secuencia y cometió errores a una frecuencia muy alta. Este error al leer el código genético suprimió el efecto de la 'mutación letal del cambio de marco' y permitió que las bacterias sobrevivieran.

Sin embargo, eso no fue todo. Debido a la "supresión", la proteína RpoB fue mutada y esta mutación causó que la bacteria se volviera altamente resistente al antibiótico rifampicina.

Según se desprende de este trabajo, las mutaciones aparentemente letales no siempre son letales porque las bacterias pueden 'suprimir' la mutación y mantenerse con vida, y como en este caso causar resistencia a un antibiótico importante contra la tuberculosis.

Además, se ha comprobado que un diagnóstico basado en la lectura de una secuencia de ADN es tan bueno como nuestra capacidad de interpretar correctamente el significado de la secuencia. Estos tipos de mutaciones 'letales' que no deberían ser posibles son, de hecho, sorprendentemente comunes en los aislamientos bacterianos clínicos, no solo en la tuberculosis sino también en otras infecciones, lo que sugiere que muchas de ellas también pueden suprimirse.