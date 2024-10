Las mujeres tienen más probabilidades de morir por complicaciones tras una cirugía cardíaca

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

A pesar de no tener mayores posibilidades de desarrollar problemas después de una cirugía cardiovascular de alto riesgo, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de morir por complicaciones posoperatorias, tal y como sugiere un estudio dirigido por la Universidad de Michigan (Estados Unidos) publicado en 'JAMA Surgery'.

A un paciente que muere por complicaciones después de una cirugía se le suele llamar "un fracaso de rescate". Los investigadores evaluaron más de 850.000 casos de beneficiarios de Medicare que se sometieron a cirugía cardíaca de alto riesgo (incluido bypass cardíaco, reparación de aneurisma aórtico y reparación de válvula mitral y aórtica) entre 2015 y 2020. Hombres y mujeres tuvieron una tasa similar de complicaciones después de una operación, alrededor del 15%. Sin embargo, las mujeres murieron por esas complicaciones a una tasa significativamente mayor: los equipos quirúrgicos no lograron rescatar a las pacientes mujeres el 10,7% de las veces, en comparación con el 8,6% de los pacientes hombres.

"Este es un problema que afecta a todo el sistema de atención médica de los Estados Unidos: no estamos logrando rescatar a las mujeres después de una cirugía de alto riesgo, a pesar de que la tasa de complicaciones posoperatorias es similar a la de los hombres", reflexiona Catherine M. Wagner,, primera autora y residente de cirugía torácica integrada la Universidad de Michigan. "Es necesario mejorar el reconocimiento y la respuesta a estas complicaciones si queremos reducir las disparidades de género después de una cirugía de alto riesgo", añade.

Los investigadores encontraron un patrón similar en la tasa de fracaso del rescate para cada procedimiento individual. Las complicaciones más comunes para hombres y mujeres fueron insuficiencia renal, neumonía e insuficiencia pulmonar. La calidad del hospital donde se realizó el procedimiento no influyó en el fracaso en rescatar la disparidad entre sexos. De hecho, las mujeres en el estudio tenían más probabilidades de recibir cirugía en hospitales que, tradicionalmente, aceptan un mayor volumen de cirugías de alto riesgo.

"Se espera que estos procedimientos de alto riesgo tengan tasas de complicaciones más altas, pero aún así se espera que los pacientes tengan un resultado positivo si la complicación se maneja rápidamente", apunta el coautor Gorav Ailawadi, presidente de cirugía cardíaca en UM Health y director del Centro Cardiovascular Frankel de University of Michigan Health. "En nuestro estudio, las pacientes femeninas tuvieron una tasa de reoperación menor que los masculinos", añade, usando un término para referirse a una segunda operación a los pocos días de la primera. "Esto puede no deberse a una menor necesidad de reoperación; podría ser más bien una señal de que sus complicaciones no fueron abordadas adecuadamente".

Durante años, los investigadores han demostrado que las mujeres tienen más probabilidades de morir después de una cirugía cardiovascular. La explicación, hasta ahora, se ha centrado en gran medida en el hecho de que las mujeres son mayores cuando reciben cirugía y tienen más comorbilidades que los hombres. Las mujeres también tienen una anatomía y vasos sanguíneos más pequeños, lo que puede hacer que la cirugía sea técnicamente más difícil.

Esta disparidad se suma a estudios previos que han encontrado que los signos y síntomas de enfermedades comunes, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, a menudo se pasan por alto o no se toman en serio en las pacientes femeninas . "Después de tener en cuenta las comorbilidades y el riesgo de los pacientes, descubrimos que los hombres y las mujeres tenían tasas y tipos de complicaciones similares; sin embargo, las mujeres seguían teniendo más probabilidades de morir a causa de esas complicaciones", explica el oautor Andrew Ibrahim , profesor asociado de cirugía en la Facultad de Medicina de la UM y codirector del Centro de Resultados y Políticas de Atención Médica de Michigan Medicine.

Durante años, las mujeres han estado subrepresentadas en la investigación médica. En junio de 2016, los Institutos Nacionales de Salud instalaron una política que exigía que el sexo como variable biológica se tuviera en cuenta en los diseños de investigación, análisis e informes."Además de tomar medidas a nivel del sistema de salud para reducir esta disparidad, debemos seguir examinando las diferencias de sexo en la investigación biomédica para abordar la negligencia de larga data de la salud de las mujeres e identificar los mecanismos subyacentes que, si se abordan, pueden mejorar los resultados para todos los pacientes", concluye Wagner.