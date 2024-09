Las mujeres con hipercolesterolemia familiar heterocigota tienen menos eventos cardiovasculares que los hombres

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres con hipercolesterolemia familiar heterocigota (HF) tienen un menor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVA), según los resultados de un estudio publicado en la revista 'Lancet Diabetes-Endocrinology'.

El estudio 'Diferencias de sexo a largo plazo en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica en la hipercolesterolemia familiar heterocigota' ha sido coordinado por el doctor Pedro Mata, internista y presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar.

El trabajo se ha realizado con los datos de 3.506 pacientes incluidos en el registro de hipercolesterolemia familiar 'SAFEHEART' (acrónimo de 'Spanish Familial Hypercholesterolemia Cohort Study'), y ha contado con la participación de 26 hospitales y con recursos de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), a través de fondos Europeos del Programa 'Next Generation EU funds from the Recovery and Resilience Mechanism Program'.

Se trata de un trabajo de cohorte prospectivo, multicéntrico y a largo plazo y cuyo objetivo ha sido evaluar las diferencias de sexo en el riesgo de ECVA y la carga vital de la misma en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota.

"Este estudio muestra que existen importantes diferencias de sexo en la carga y en el riesgo de presentar ECVA en individuos con hipercolesterolemia familiar. Aunque las mujeres fueron, en promedio, tratadas de manera menos intensa, tuvieron concentraciones y reducciones de colesterol LDL similares a los hombres durante el seguimiento. En las mujeres el tiempo de supervivencia libre de ECVA fue más largo y el riesgo ajustado por ECVA fue menor que en los hombres, con un retraso en la aparición de eventos cardiovasculares de más de una década", ha explicado Mata.

"Estos hallazgos podrían ayudar a implementar estrategias clínicas y de salud pública y destacan la necesidad de tener en cuenta el sexo en la estratificación del riesgo y en la atención personalizada de los pacientes con HF", ha añadido.

La hipercolesterolemia familiar heterocigota es un trastorno genético frecuente que se caracteriza por una marcada elevación de las concentraciones plasmáticas de colesterol LDL desde el nacimiento y, en consecuencia, un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura. Sin embargo, existe una heterogeneidad considerable en el momento de la aparición, gravedad y progresión de la ECVA entre los individuos con HF, incluso en individuos de la misma familia y portadores de la misma variante genética causal.

Un factor clave que podría explicar en parte estas variaciones es el sexo. El artículo se centra en las diferencias sexuales, el estudio contribuye a una mejor comprensión de cómo el género puede influir en el tratamiento y los resultados.

"Los resultados del análisis revelan la paradoja de que las mujeres con HF tienen menos eventos cardiovasculares a pesar de recibir un tratamiento menos intensivo y por ello se destaca la necesidad de personalizar los programas de detección y tratamiento basados en el sexo. Estos resultados aportan datos valiosos que pueden ser utilizados en la formulación de políticas de salud y estrategias de intervención "Valor añadido del estudio SAFEHEART", ha Leopoldo Perez de Isla, cardiólogo y primer firmante del artículo.

En concreto, en el trabajo se analizaron 3.506 mujeres y 1.608 , con una edad media de 46,1 años (DE 15,5) y un seguimiento medio de 10,3 años. En el momento del reclutamiento, 130 (6,8%) mujeres y 304 (18,9%) hombres tenían enfermedad cardiovascular.

Durante el seguimiento, 134 (7,1%) mujeres y 222 (13,8%) hombres sufrieron eventos cardiovasculares. La edad media en el primer evento de ECVA (principalmente por enfermedad arterial coronaria) fue 61,6 años en mujeres y 50,6 años en hombres. La razón de riesgo ajustada para ECVA en hombres en comparación con mujeres durante el seguimiento fue casi dos veces mayor.

Otro hallazgo importante es que la aparición del primer evento de ECVA se retrasa tres décadas de vida tanto en los hombres como en las mujeres en comparación con la era anterior a las estatinas. Este retraso posiblemente se relaciona con un mejor manejo de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, incluido el uso de estatinas, ezetimiba e inhibidores de PCSK9.

EFECTOS CARDIOPROTECTORES DE LAS HORMONAS SEXUALES FEMENINAS

En este sentido, el doctor Gerald Watts de la Universidad de Perth (Australia) y colaborador en el estudio, ha comentado que el sexo importa. "Este es un hallazgo único que subraya los efectos cardioprotectores de la biología y de las hormonas sexuales femeninas, especialmente durante el período fértil, sobre el riesgo de enfermedad coronaria debido principalmente a concentraciones elevadas de colesterol LDL. Las implicaciones prácticas se relacionan con la evidencia que respalda que se puede brindar un asesoramiento juicioso a las mujeres jóvenes con HF diagnosticada genéticamente sobre la necesidad de alcanzar un colesterol LDL menos agresivo. Por tanto, los objetivos de las guías clínicas en colesterol LDL no deberían ser iguales para todos por lo que se necesita individualizar el tratamiento en la HF", ha asegurado.

Asimismo, la supervivencia libre de eventos cardiovasculares desde el nacimiento fue mayor en las mujeres que en los hombres con un retraso en la aparición de eventos CV de más de una década en las mujeres. Concretamente, la edad a la que el 25% de las mujeres habían tenido un evento cardiovascular fue de 74,9 años, mientras que en los hombres fue de 55,5 años.