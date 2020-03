MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los movimientos oculares juegan un papel importante en la recuperación de la memoria, según han observado científicos del Instituto de Investigación Rotman de Baycrest (Canadá) en un estudio publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Este trabajo se basa en investigaciones previas realizadas por el equipo de investigadores en las que se examinaba el vínculo entre los movimientos oculares y la memoria, incluido el papel que juega la movilidad de los ojos en la actividad cerebral a medida que se envejece.

Así, en el nuevo estudio se ha pedido a los participantes que memorizaran 30 nuevas imágenes en una pantalla. Luego, vieron otra serie, esta vez que contenía algunas de las vistas anteriormente y algunas nuevas pero similares. Posteriormente, se les pidió que indicaran si habían visto a cada uno antes.

Cada imagen se mostró brevemente, desde 250 milisegundos hasta 750 milisegundos, antes de que los participantes recibieran instrucciones de visualizarla mientras miraban una pantalla en blanco. Los movimientos oculares fueron rastreados durante ambas etapas.

De esta forma, los expertos comprobaron que era más probable que los participantes acertaran si los movimientos oculares que realizaron eran los mismos que cuando vieron por primera vez una imagen. "Utilizando nuestra técnica de seguimiento ocular, pudimos mapear los movimientos oculares de los participantes y observar que estaban representando mentalmente una imagen que no podían ver", han dicho los expertos.

Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones importantes en términos de evaluación de la memoria. "Con el seguimiento ocular, no tienes que preguntarle a la gente qué recuerdan. Simplemente puedes mirar sus ojos. Esto nos da mucha más información sobre su memoria de lo que pensábamos", han zanjado.