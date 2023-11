'Movember': factores de riesgo y tratamiento del cáncer de próstata

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de próstata afecta mayormente a hombres en edad avanzada a partir de los 50 años ya que su principal factor de riesgo es la edad pero, aunque es el cáncer más prevalente en hombres, "el 90 por ciento se detectan en fases localizadas" y en "el 95 por ciento de los casos se consigue la remisión completa de la enfermedad a los 15 años", según ha explicado el jefe de la sección de Uro-Oncología del Servicio de Urología de La Paz, el doctor Emilio Ríos-González, en una entrevista con Europa Press.

"El diagnóstico de tumores de próstata se va a incrementando año a año, cada año son más el número de varones que tienen diagnósticos de cáncer de próstata en España, estamos en alrededor de 36.000 nuevos casos al año y está creciendo, de hecho, en 2040 se prevé que se diagnostiquen 50.000 nuevos casos. Hoy en día es el tumor más frecuente en varones. El 21-22 por ciento de los cánceres del varón son de próstata", ha asegurado el doctor Ríos-González.

Con respecto a los principales factores de riesgo que influyen en la aparición de este tipo de cáncer, el especialista ha señalado que "el principal factor de riesgo es la edad", aunque también puede influir el factor hereditario al tener familiares que hayan tenido un cáncer de próstata. "A partir de los 50 años empieza a diagnosticarse en un pequeño porcentaje de casos y se incrementa de forma exponencial teniendo un pico entre los 70-75 años", ha detallado.

En cuanto otros factores de riesgo como los hábitos de vida, el alcohol o el tabaco, el especialista ha apuntado que "no está claro que afecten" pero lo que sí existe es un "componente familiar o hereditario, es decir, haber tenido familiares afectados por cáncer de próstata hace que la posibilidad de tener cáncer de próstata se incremente".

El cáncer de próstata es un tumor maligno originado en las células que forman la próstata, una glándula del aparato reproductor masculino que produce una parte del semen. La próstata, en condiciones normales, tiene el tamaño de una nuez y se localiza en la pelvis, justo debajo de la vejiga (el órgano que recoge y acumula la orina) y delante del recto (la última parte del intestino grueso), rodeando la primera parte de la uretra (el conducto que elimina la orina al exterior desde la vejiga).

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en España, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y la tercera causa de muerte por cáncer en varones, por detrás del cáncer de pulmón y de colon. Se estima que uno de cada ocho hombres será diagnosticado de esta enfermedad. La mayoría de los casos ocurren en varones de edad avanzada, siendo el 90 por ciento de los pacientes mayores de 65 años y la edad media de diagnóstico de 75 años.

En cuanto a los síntomas que produce este tipo de cáncer, el doctor Ríos-González ha explicado que, en fases iniciales "es muy raro que el cáncer de próstata presente síntomas, de ahí que siempre se intente hacer hincapié en la necesidad de hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad revisándose periódicamente".

No obstante, cuando los tumores crecen pueden producir síntomas urinarios como los de la hiperplasia benigna de próstata (disminución del calibre o interrupción del chorro de orina; aumento de la frecuencia de la micción, sobre todo nocturna; dificultad para orinar o escozor durante la micción) y otros menos frecuentes como la presencia de sangre en la orina/en el semen o impotencia sexual.

LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO PRECOZ

El cáncer de próstata "no se puede prevenir" pero si se puede detectar precozmente a través de la realización periódica de una prueba del antígeno prostático específico (PSA). "No se puede prevenir, no hay algo que yo pueda hacer para no tener cáncer de próstata. Lo que sí podemos hacer es saberlo con la suficiente antelación para saber si es necesario hacer algo para curarlo", ha afirmado el experto.

Gracias a la realización de pruebas PSA, el "90 por ciento de los cánceres de próstata se detectan en fases localizadas", lo que facilita su tratamiento y remisión de la enfermedad. En este sentido, el especialista recomienda que, a partir de los 50 años, se realice "la determinación periódica de PSA", que se trata de "una prueba sencilla con un análisis de sangre".

"En el caso de que haya antecedentes familiares, que eso incrementa el riesgo de tener cáncer de próstata, se recomienda adelantar esas revisiones a los 45 años aproximadamente", ha añadido señalando "hacer un primer PSA a esas edades es fundamental para luego establecer cuál es la pauta para acudir a revisiones de los datos anteriores".

Con respecto a las tasas de curación de esta enfermedad, el doctor Ríos-González ha declarado que, "aunque hablar de curación en cáncer es difícil, si se diagnostica a tiempo se podría decir que en el 90-95 por ciento de casos se consigue la remisión completa de la enfermedad en los 15 años posteriores". "Nuestro objetivo es intentar cronificar la enfermedad con distintos tratamientos", ha añadido.

AVANCES TERAPÉUTICOS CON MENOS SECUELAS

Actualmente el cáncer de próstata se trata con cirugía o radioterapia. Según ha explicado el doctor, en el caso de la cirugía "la recuperación es relativamente rápida, porque es una técnica mínimamente invasiva como es la laparoscopia o la cirugía robótica". Y, en el caso de la radioterapia, "el paciente puede necesitar ir más días al hospital para aplicar las próximas prescritas de radiación".

Aunque los avances terapéuticos cada vez son mayores, estos tratamientos "pueden producir algún tipo de secuelas en cuanto a la continencia de la orina, en cuanto a preservar o alterar la función sexual, que son las dos secuelas más importantes de estos tratamientos".

"Cada vez, con el paso del tiempo, las técnicas de radioterapia son mejores, son más precisos a la hora de no dañar órganos de alrededor. Y la cirugía se ha hecho también con la radiografía, la laparoscopia y la cirugía robótica mucho más precisa, de manera que los casos de incontinencia son muy bajos y la disfunción eréctil también o la impotencia también se ha reducido de forma importante", ha explicado el experto apuntado que "también depende de otros condicionantes" como "si el paciente previamente ya tiene alguna alteración".

'MOVEMBER': REIVINDICAR LA SALUD DEL HOMBRE

Este mes de noviembre se celebra el movimiento 'Movember' para reivindicar la salud del hombre en general y, en especial, en patologías como los problemas de salud mental o el cáncer de próstata. Para concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud del hombre, durante este mes de noviembre los hombres se dejan bigote como muestra de solidaridad.

Según ha explicado el doctor Ríos-González, "es el mes de la salud del varón, no solo del cáncer de próstata, sino también para concienciar sobre los problemas de salud mental en hombres, que está un poco descuidada porque el hombre tradicionalmente no pide ayuda".

"En España, la tasa de suicidios en varones triplica a la de mujeres, no de tentativas, sino de suicidios consumados. Entonces eso es un problema importante. De manera que hay que concienciar al varón también de que en algunos momentos, lógicamente, su bienestar mental también se pueda alterar, ya sea por depresión, ansiedad u otra situación. Y debemos concienciar a alguien que debe pedir ayuda, porque pedir ayuda salvaría la vida en este caso", ha afirmado.