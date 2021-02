El monólogo de la alumna Estela Ferreira obtiene el primer premio en la gala final de 'Cuestión de ciencia 2.0'

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alumna Estela Ferreira Martínez, del instituto de educación secundaria Víctor García de la Concha, en Villaviciosa (Asturias), ha ganado el primer premio en la gala final de 'Cuestión de ciencia 2.0', organizada por Bayer, cuyo objetivo era acercar la ciencia a los más jóvenes e involucrarlos, mediante el formato del monólogo, en la búsqueda conjunta de respuestas a los mayores desafíos globales en cuestión de salud y alimentación.

Así, la elegida como la mejor respuesta a estos retos planteados ha sido un monólogo sobre la importancia de reducir el desperdicio alimentario, por el que la asturiana Estela Ferreira ha obtenido un ordenador portátil y 3.500 euros en material informático para el centro educativo.

El segundo premio ha sido para la estudiante Jennifer Esteysi Holguín Reinoso, del instituto Gómez Moreno de Madrid, por su monólogo sobre el proceso de vacunación, en el que también explicaba el funcionamiento de algunas de las inyecciones aprobadas en Europa. Por ello, la alumna ha obtenido una 'tablet' para y su centro ha obtenido 2.000 euros para material tecnológico y digital.

El tercer premio, dotado de un reloj inteligente y de 1.500 euros en material informatico para el centro educativo, ha sido para la alumna Leyre Fernández, del Institut XXV Olimpíada, de Barcelona, por su monólogo 'Imprime e impresiona', sobre las ventajas de utilizar la tecnología y la digitalización para el cuidado de la salud.

Así, tal y como ha señalado la presentadora de la gala, la biomédica y directora de Big Van Ciencia, Helena González, "dotar a los docentes de recursos útiles y material pedagógico para fomentar la divulgación científica es clave para acercar la ciencia a los jóvenes, aprovechando además el momento y la versatilidad que ofrecen las herramientas digitales y el uso de estos canales para acercarse al alumnado".

La presentadora ha precisado que la segunda edición de esta iniciativa, que se puso en marcha a principios del presente curso escolar, ha trabajado con más de 250 profesores y llegado a más de 1.500 alumnos, a los que se ha invitado a dar respuesta a los retos en forma de monólogo científico. En total, se han recibido 109 trabajos, de los que se seleccionaron 12 finalistas para la gala de este jueves.

Concretamente, cuestiones relacionadas con la importancia de mejorar los hábitos alimenticios en una sociedad en constante crecimento, así como con la reducción de las desigualdades en la tecnología, o con la necesidad de poner a esta última al servicio de la salud de los más vulnerables, han sido algunos de los temas que se han planteado a los estudiantes de secundaria de todo el país para inspirar sus monólogos.

Este año, además, la sostenibilidad y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han sido claves en el planteamiento del proyecto. Dos ejes que han marcado tanto la definición de los retos como en el abordaje, que ha tenido muy presente el apoyo a la educación y a la integración de algunos de los grupos de mayor vulnerabilidad en un momento clave para la sociedad como el actual.

Precisamente, sobre el cuarto ODS, que tiene que ver con el apoyo y reconocimiento de la educación, y que recuerda la importancia de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, se ha pronunciado el consejero delegado de Bayer en España y Portugal, Bernardo Kanahuati. "La educación es el germen de toda sociedad avanzada, y es un derecho insustituible que debemos proteger con todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar la igualdad de oportunidades, y nuestro propio desarrollo futuro", ha expresado.

Además, ha añadido que iniciativas como esta que impulsa Bayer pretenden aportar "un estímulo más para que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y se apoyen en la ciencia a la hora de buscar sus respuestas a los retos a los que nos enfrentamos como sociedad".

Por su parte el director de Save the Children en Catalunya, Antoni Pérez, también presente en el evento, ha querido destacar el foco de inclusión e integración en la edición de este año. "Participar en 'Cuestión de ciencia 2.0' ha sido una gran oportunidad para los chicos y chicas de mayor vulnerabilidad, como los que participan en nuestros programas", ha expresado, señalando que muchos de ellos son jóvenes migrantes que han vivido situaciones muy complejas. "Iniciativas como estas les permiten abrirse y expresar sus experiencias de vida, por lo que se trata de una manera didáctica que contribuye además a la desestigmatización de este colectivo", ha aseverado Pérez.

Por su parte, el divulgador matemático y presentador de Órbita Laika, también miembro de Big Van Ciencia, Eduardo Sáenz de Cabezón, ha sido wl presidente del jurado de del certamen, y ha destacado que el criterio principal de elección de los 12 finalistas ha sido "la capacidad de cada uno de ellos para unir la vida cotidiana con la ciencia, dando respuesta a los retos".

El resto de miembros del jurado han sido el divulgador científico y bioquímico José Miguel Mulet; la divulgadora científica y bióloga Rosa Porcel; la coordinadora de proyectos de cultura científica del CSIC, Carmen Guerrero; la miembro del Consejo de BCorp Spain y Responsable de Acuerdos estratégicos para Teach For All, Esther Sarsa; la delegada territorial de ANIS en Cataluña, Margarida Mas; Marta Díez Alonso, del área de Protección de la Infancia de Save the Children; la redactora jefa de Economía de La Vanguardia, Elisenda Vallejo; e Irene Rodríguez, estudiante de biotecnología de la UPV y seleccionada de la iniciativa Youth Ag Summit 2019 de Bayer.