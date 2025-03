Monogamia o relación abierta: ¿Quién disfruta más de su relación? ¿y de su vida sexual?

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Monogamia vs. No Monogamia: ¿Cuál es mejor según la ciencia?

Las relaciones humanas han evolucionado con el tiempo, reflejando cambios en la cultura, la moral y las estructuras sociales. Aunque la monogamia ha sido el modelo predominante en muchas sociedades, cada vez más personas exploran formas alternativas de relación basadas en acuerdos consensuados. Estas dinámicas han generado debates sobre la estabilidad emocional, la satisfacción y la confianza dentro de diferentes tipos de relaciones.

A medida que crece el interés en la diversidad relacional, los estudios han comenzado a examinar si la monogamia realmente ofrece ventajas significativas sobre otras estructuras. Investigaciones recientes han analizado múltiples factores, como la intimidad, el compromiso y la felicidad dentro de relaciones monógamas y no monógamas, desafiando suposiciones arraigadas y abriendo la puerta a una visión más amplia sobre las conexiones afectivas-

¿LAS RELACIONES MONÓGAMAS SON REALMENTE SUPERIORES?

Un análisis de 35 estudios que involucraron a personas en Estados Unidos y Europa no demuestra diferencias significativas entre individuos en relaciones monógamas y no monógamas, según un trabajo de expertos del Centro Australiano de Investigación en Salud Sexual y Sociedad de La Trobe University (Australia).

Publicado en 'The Journal of Sex Research', el estudio revisado por pares desacredita la creencia predominante de que las relaciones monógamas (definidas como un compromiso romántico y sexual exclusivo con una pareja) son inherentemente superiores para fomentar relaciones satisfactorias en comparación con estructuras alternativas.

Si bien la monogamia ha sido el tipo de relación predominante en gran parte de la historia occidental reciente, muchas personas optan por estructuras alternativas. La no monogamia incluye diversos acuerdos consensuales, como las relaciones abiertas -donde las parejas mantienen exclusividad romántica, pero no sexual- y el poliamor, que implica tener varias relaciones románticas simultáneamente.

El estudio, que analizó datos de 35 estudios en los que participaron 24.489 personas de Estados Unidos, Canadá, Australia, Portugal, Italia y otros países, no encontró diferencias significativas en los niveles de relación o satisfacción sexual entre individuos en relaciones monógamas y no monógamas.

¿QUÉ SE DICE SOBRE LA SATISFACCIÓN EN RELACIONES MONÓGAMAS?

Se suele asumir que las relaciones monógamas ofrecen mayor satisfacción, intimidad, compromiso, pasión y confianza que las no monógamas. Esta creencia generalizada -lo que llamamos el "mito de la superioridad de la monogamia"- suele verse reforzada por estereotipos y narrativas mediáticas -afirma el autor principal, el profesor asociado Joel Anderson, investigador principal del Centro Australiano de Investigación en Sexualidad, Salud y Sociedad, situado en la Universidad La Trobe-.

"Nuestros hallazgos desafían esta suposición de larga data fuera del ámbito académico y brindan más evidencia de que las personas en relaciones consensuales no monógamas experimentan niveles similares de satisfacción en sus relaciones y vidas sexuales que las personas en relaciones monógamas", apunta.

PREJUICIOS Y ESTIGMAS SOBRE LA NO MONOGAMIA EN LA SOCIEDAD

Nuestra teoría sobre la causa de estos hallazgos quizás se deba a lo que consideramos el problema más común en las relaciones, y sin duda el factor más común en su ruptura: la infidelidad. Las personas en relaciones no monógamas suelen tener acuerdos con sus parejas, lo que significa que la infidelidad no es un factor relevante en sus relaciones, mientras que para quienes tienen relaciones monógamas es una experiencia naturalmente desgarradora.

Los análisis de subgrupos revelaron que los niveles de satisfacción se mantuvieron constantes entre diferentes grupos demográficos, incluidos los participantes LGBTQ+ y heterosexuales, así como entre diferentes tipos de acuerdos no monógamos consensuados, como las relaciones abiertas y el poliamor, o dimensiones de satisfacción de las relaciones como la confianza, el compromiso o la intimidad.

La satisfacción romántica y sexual contribuye significativamente a nuestro bienestar general. Estos resultados cuestionan algunos de los conceptos erróneos comunes sobre la no monogamia. A pesar de que nuestros hallazgos demuestran niveles de satisfacción comparables, las personas en relaciones no monógamas a menudo se enfrentan al estigma, la discriminación y a obstáculos para acceder a atención médica de apoyo y reconocimiento legal.

"Lo que vemos es que esas relaciones no monógamas tienen excelentes relaciones y sexo, a pesar de que sus relaciones son objeto de escrutinio en la mayoría de las sociedades y de que experimentan un trato diferencial o incluso prejuicioso debido a sus estructuras relacionales, que se consideran fuera de lo normal", añade el profesor Anderson, psicólogo social cuyos principales intereses giran en torno a la salud y el bienestar LGBTQ.

CONCLUSIONES: LO QUE REVELA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS RELACIONES MODERNAS

El estudio responde a las preguntas sobre quién disfruta más de su relación o de su vida sexual que no hay diferencias significativas en términos de satisfacción entre personas en relaciones monógamas y no monógamas. Lo que demuestra es que tanto en relaciones monógamas como en relaciones no monógamas, los niveles de satisfacción en la relación y en la vida sexual son similares.

Este estudio destaca la necesidad de perspectivas más inclusivas sobre las diferentes estructuras de relación. Los profesionales de la salud, los terapeutas y los legisladores deben reconocer y apoyar las diversas estructuras de relación en lugar de asumir la monogamia como la norma o el ideal.

Las limitaciones de este estudio incluyen la dependencia del muestreo en línea, lo cual puede reducir su representatividad y generalización. Además, todos los estudios utilizaron datos autodeclarados, lo que puede introducir sesgo en grupos que han experimentado estigma y que podrían intentar justificar sus decisiones. Asimismo, el enfoque en países occidentales limita la comprensión de las diferentes perspectivas culturales sobre la no monogamia.