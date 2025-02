Los 9 mitos sobre las lentillas finalmente desmentidos

MADRID, 27 Feb. (EDIZIONES) -

Son numerosos los mitos que rondan en torno al uso de las lentes de contacto. Por eso en este artículo entrevistamos en Europa Press Infosalus al presidente de la Sociedad Española de Contactología, al doctor Salvador García Delpech, quien nos desmonta una a una cada idea errónea en torno a estos dispositivos.

¿SE PUEDEN TENER INFECCIONES FRUTO DEL USO DE LENTILLAS?

Este especialista advierte de que, contrariamente a lo que se piense, sí se pueden desarrollar infecciones por el mal empleo de las lentes de contacto. "Como no haber ido al oftalmólogo para ver si podemos llevar o no lentes de contacto. Porque hay pacientes que no pueden llevarlas, porque el hecho de que las lleven favorece en algunos casos las infecciones; pero también se pueden hacer infecciones si se manipulan mal y no se lavan las manos antes; si el tiempo de uso es superior al recomendado; si se usa agua del grifo, o cualquier otra agua dulce, aunque sea potable, porque realmente éstas no son buenas para las lentes de contacto", asevera.

Es más, indica que no sería bueno el que se durmiera con las lentes de contacto; ni tampoco hay que meterse en la piscina con las lentillas porque se pueden favorecer las infecciones.

De hecho, el presidente de la Sociedad Española de Contactología avisa de que "la probabilidad estadística de desarrollar infecciones graves por portar lentes de contacto es de 1 de cada 200, pero siempre hay detrás de estas situaciones una mala práctica porque, bien indicadas por un oftalmólogo, y bien manipuladas, se pueden llevar de forma segura".

¿SE PUEDEN PERDER DETRÁS DEL OJO?

El doctor García Delpech asegura que no se pueden perder detrás del ojo, pese a la creencia popular: "La lentilla va delante de la córnea y el ojo va rodeado de la conjuntiva, una fina capa que recubre la parte de delante del ojo. La lentilla se mueve por ahí, es prácticamente imposible que lo haga. Nadie tiene que tener miedo de eso. Sí puede pasar que la lentilla se quede escondida en el párpado superior pero no sería para atrás, y será fácil encontrarla en estos casos. Si la lente de contacto se ha ido por algún sitio cierras el ojo y te vas al especialista, al oftalmólogo, que te la quitará".

¿Y QUEDARSE PEGADAS AL OJO? ¿QUÉ HACER EN ESTOS CASOS?

En la gente por ejemplo con ojo seco, según prosigue este oftalmólogo valenciano, en muchos casos no estaría indicado el uso de lentes de contacto. Ahora bien, si las lentes de contacto se quedan pegadas al ojo lo idóneo, tal y como afirma, sería en primer lugar lubricar el ojo con lágrimas artificiales, dejar que parpadee el ojo, para después seguramente poder sacarse sin problemas.

Dice que esto es algo más frecuente en las lentillas blandas; mientras que precisa que si sucede en las duras es porque no están bien adaptadas. "Por eso lo ideal si no se consiguen despegar después de humectarlas, y de parpadear, es ir al oftalmólogo", agrega.

¿LOS OJOS NECESITAN DESCANSAR DE LAS LENTILLAS?

A este respecto, el doctor García Delpech resalta que siempre hay que personalizar cada situación, partiendo de la idea de que las lentes de contacto no deberían usarse más de ocho horas.

"Hay personas que pueden llevarlas más tiempo, mientras que otros necesitan descansar de ellas, y que el ojo respire. La córnea, la parte de delante del ojo, para recibir el oxígeno no tiene arterias, lo recibe de la parte anterior del aire, de manera que si ponemos una lente de contacto reducimos el oxígeno que recibe esa córnea. Entonces siempre hay que personalizar qué lentes de contacto se emplean, y cómo hacerlo. Pero la lente de contacto es una prótesis y hay que trabajar con ellas intentando no lesionar al ojo", reitera este experto.

¿NO SE PUEDEN USAR SI HAY SEQUEDAD OCULAR DETRÁS?

Aunque en general un ojo seco no debe llevar lentes de contacto, según indica el presidente de la Sociedad Española de Contactología, a veces en el caso del ojo seco se usan lentes de contacto porque no sólo tiene el uso normal de quitar la hipermetropía o miopía, sino que sirve de reservorio medicamentoso para mejorar y tratar la afección.

Cuenta que, por ejemplo, las lentes de contacto se emplean para distribuir un antibiótico o antiinflamatorio lentamente por el ojo y así favorecer el tratamiento del ojo seco en ciertos casos. "Así que en algunos ojos secos se pone la lente de contacto para tratar ese ojo seco, pero siempre que lo haya prescrito un oftalmólogo", insiste este doctor.

¿PUEDEN EMPLEAR LOS MENORES LENTES DE CONTACTO?

Por otro lado, otro mito muy extendido es que las lentes de contacto sólo las pueden emplear los adultos, nada más lejos de la realidad, según nos explica este doctor, dado que pueden usarlas los niños desde que nacen, siempre, por supuesto, que un oftalmólogo así lo haya prescrito.

"Hay muchos niños y, cada vez más, con lentes de contacto. Siempre bajo el control médico no habrá problema. Incluso hay niños que son más responsables que los adultos en el empleo y cuidado de las lentes de contacto", asevera este experto.

Igualmente, alerta el oftalmólogo Salvador García Delpech de que un mito erróneo extendido es que las lentillas no se pueden llevar cuando la mujer está embarazada, "algo que no tiene ningún sentido porque sí pueden emplearse por éstas".

Sostiene que también se piensa que las lentes de contacto pueden cambiar el color de los ojos de quienes las llevan de manera definitiva, "pero no tiene ningún sentido tampoco". Señala, a su vez, que hay personas que piensan que el astigmatismo y la presbicia no se pueden tratar con lentes de contacto, cuando realmente sí se pueden tratar estas afecciones con las lentillas.

CONSEJOS PARA UN USO ADECUADO DE LAS LENTILLAS

Finalmente, pedimos al presidente de la Sociedad Española de Contactología que nos aporte una serie de cuidados para el empleo de las lentes de contacto:

1. Ir al oftalmólogo para los explore y vea si se pueden usar o no. La mayor parte de españoles no va al oftalmólogo a preguntar si las puede usar, y es un fallo importante, en su opinión.

2. Lavar y secarse las manos antes de manipular las lentes de contacto.

3. Respetar los tiempos de uso indicados de las lentillas por el médico.

4. No dormir con lentes de contacto.

5. Para el mantenimiento, usar líquidos de mantenimiento y dispositivos de limpieza indicados.

6. Evitar el uso de lentes de contacto con agua dulce, o ducharse con ellas, o meterlas en un vaso de agua del grifo porque ahí hay un microorganismo, la ameba, que puede causar un daño muy importante en los ojos.

7. Cambiar de vez en cuando los estuches de recambio para mantener su esterilidad; para ello lo idóneo es seguir las fechas de caducidad o de recambio indicadas.

8. Revisiones periódicas con los oftalmólogos.