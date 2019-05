Hasta la mitad de los tumores se podrían evitar con un estilo de vida saludable

Publicado 27/05/2019 13:41:46 CET

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La asesora científica de CRIS Contra el Cáncer, Emilia Gómez, ha recalcado que el estilo de vida y, concretamente la alimentación, es "un gran aliado" de la salud y tiene "mucho que decir" en la prevención de las enfermedades más prevalentes. En este sentido, la experta y doctora en Bioquímica y Biología Molecular ha incidido en que "se podrían evitar hasta un 50 por ciento de los cánceres actuales si se adoptan hábitos saludables".

Así lo ha resaltado durante el Congreso miempresaessaludable.com, donde ha profundizado en cuestiones relacionadas con cómo disminuir el riesgo de cáncer o qué es exactamente un estilo de vida y una alimentación saludable en términos científicos. "Incluso en un escenario muy conservador, podrían evitarse al menos unos 60.000 casos al año con un estilo de vida saludable. Se espera un incremento del 40 por ciento en la incidencia de cáncer en España (nuevos casos) si no se producen cambios en el estilo de vida", ha incidido.

Con motivo del Día Mundial de la Nutrición, que se celebra este martes 28 de mayo, CRIS Contra el Cáncer ha presentado su guía basada en datos científicos '5 claves para prevenir el cáncer'. Avalada por la Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Gómez explica varias claves sobre el cáncer, como el peso.

El exceso de peso tiene un gran impacto en la salud. "El 20 por ciento de los cánceres tiene una relación directa con la obesidad", ha insistido Gómez. Así, ha detallado que mantener un peso estable y saludable a lo largo de toda la vida es la "mejor manera" de protegerse de esta enfermedad, pues el exceso "se relaciona con al menos 12 tipos de cáncer (boca, esófago, mama, hígado, estómago, vesícula biliar, páncreas, riñón, colorrectal, ovario, próstata y endometrio)".

Por otra parte, ha recordado la importancia de una alimentación saludable a base de vegetales, pescado y carne blanca, tomar bebidas no azucaradas y menos productos procesados es clave, ya que evita sobrepeso y protege frente al cáncer. "La adherencia a un patrón alimenticio saludable puede reducir hasta un 40 por ciento el riesgo de padecer un tumor de colon distal y protege de padecer cáncer gástrico, de próstata y de mama. La alimentación se ha convertido en el primer factor de riesgo prevenible, por encima del tabaco, hasta el punto de comprometer la esperanza de vida", argumentan desde CRIS Contra el Cáncer.

También instan a tener una vida activa a través del ejercicio físico, no fumar o evitar el alcohol. "Reducir la ingesta puede prevenir cerca de 15.000 nuevos casos de cáncer en España cada año. El alcohol está directamente relacionado con hasta 8 tipos de cáncer: boca y faringe, laringe, esófago, mama, hígado, estómago y colorrectal. No existe un nivel de consumo seguro y, por tanto, lo mejor cuando hablamos de proteger nuestra salud es no beber alcohol", defienden.