Minerales esenciales en el embarazo: aliados inesperados contra la hipertensión

Las mujeres con niveles más altos de minerales esenciales circulando en su sangre durante el embarazo, en particular cobre y manganeso, junto con vitamina B12, tenían un menor riesgo de desarrollar presión arterial alta en la mediana edad, unos 20 años después, según un estudio de investigadores estadounidenses.

El trabajo completo se publica simultáneamente en la revista revisada por pares de la Asociación Estadounidense del Corazón, 'Hypertension'. Según los autores del estudio, es el primero en explorar las asociaciones de los niveles de metales en el embarazo con la presión arterial y el riesgo de hipertensión en las mujeres de mediana edad.

El manganeso, el selenio, el magnesio y el cobre se encuentran entre los metales esenciales importantes para un cuerpo sano porque sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias pueden ayudar a proteger contra las enfermedades cardiovasculares. Investigaciones anteriores han descubierto que los niveles más altos de manganeso se asociaban con un menor riesgo de preeclampsia (presión arterial alta durante el embarazo).

Sin embargo, no se sabe si los niveles más altos de metales esenciales durante el embarazo pueden influir en el riesgo de desarrollar presión arterial alta más adelante en la vida. Además, la exposición crónica a los metales no esenciales plomo, cadmio y arsénico se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, según la declaración científica de 2023 de la Asociación "Metales contaminantes como factores de riesgo cardiovascular".

EXAMINA LOS ELEMENTOS ESENCIALES EN EL EMBARAZO

"Las personas están constantemente expuestas a metales pesados y oligoelementos, y muchas investigaciones han demostrado que la exposición a esos metales y elementos puede tener un impacto en la salud cardiovascular, especialmente la hipertensión", destaca el autor principal del estudio, Mingyu Zhang, epidemiólogo e instructor de medicina en el Centro Médico Beth Israel Deaconess y la Facultad de Medicina de Harvard, ambos en Boston (Estados Unidos). "En nuestro estudio, queríamos examinar cómo los niveles de metales y elementos esenciales durante el embarazo pueden afectar la presión arterial y el riesgo de hipertensión en la mediana edad".

Los investigadores analizaron datos del Proyecto Viva, un estudio a largo plazo que comenzó en 1999 con mujeres y sus hijos que viven en el este de Massachusetts. Casi 500 mujeres se inscribieron en el estudio durante el inicio del embarazo, entre 1999 y 2002. Los investigadores midieron las concentraciones de metales no esenciales (arsénico, bario, cadmio, cesio, mercurio y plomo), minerales esenciales (cobre, magnesio, manganeso, selenio y zinc), folato y vitamina B12 en muestras de sangre recogidas durante la inscripción en el estudio.

Después de casi veinte años de seguimiento, los investigadores realizaron una visita de estudio de "mediana edad" entre 2017 y 2021 con los mismos participantes del estudio, que ahora tenían una edad media de 51,2 años. Los investigadores midieron la presión arterial para evaluar las posibles asociaciones de metales individuales con la presión arterial y el riesgo de hipertensión arterial.

GRAN SEGUMIENTO EN EL ESTUDIO

Los participantes fueron categorizados como hipertensos si las mediciones de presión arterial eran superiores a 130/80 mm Hg o si los participantes confirmaban que tomaban medicación antihipertensiva. Además, se analizaron los posibles efectos colectivos de los once metales y dos micronutrientes sobre la presión arterial.

De esta forma, el estudio encontró que, después de que los investigadores ajustaran los factores sociodemográficos, los niveles de cobre y manganeso se duplicaron en la sangre durante el embarazo, el riesgo de presión arterial alta en la mediana edad fue 25% y 20% menor, respectivamente. como los niveles de vitamina B12 en sangre se duplicaron durante el embarazo, las mujeres tenían una presión arterial sistólica 3,64 mmHg más baja y una presión arterial diastólica 2,52 mmHg más baja casi dos décadas después. Alrededor del 95% de las participantes del estudio tenían niveles de vitamina B12 dentro del rango normal, señalaron los investigadores.

Por otra parte, los niveles sanguíneos de la mezcla de cobre, manganeso, selenio y zinc también se asociaron con una presión arterial más baja en una relación que aumentó con la dosis. Los metales no esenciales no tuvieron un impacto significativo en la presión arterial.

"Se midieron los niveles circulantes de estos metales y minerales en la sangre, sin embargo, no se cuantificaron las fuentes de exposición, como los alimentos o los suplementos dietéticos, por lo que estos hallazgos no deben interpretarse como recomendaciones", apunta Zhang. "Optimizar estos metales, minerales y vitaminas esenciales, en particular el cobre, el manganeso y la vitamina B12, durante el embarazo puede ofrecer beneficios protectores contra la hipertensión en la mediana edad, un período de tiempo especialmente crítico para el riesgo cardiovascular futuro de las mujeres en etapas posteriores de la vida".

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

"Se necesitan más investigaciones, incluidos ensayos clínicos, para determinar la ingesta dietética óptima de estos minerales y micronutrientes", añade. Los investigadores esperan identificar en última instancia a las mujeres con alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial en etapas posteriores de la vida e intervenir durante el embarazo, ya sea con una mejor nutrición o con suplementos.

Las limitaciones del estudio incluyen que fue un estudio observacional, lo que significa que otros factores de confusión que no se midieron en el estudio pueden haber afectado los resultados; los investigadores solo incluyeron un subconjunto de los participantes originales del Proyecto Viva; y hubo diferencias demográficas entre los participantes incluidos y excluidos. Además, los investigadores no tenían mediciones de los niveles de metales entre el parto y la mediana edad; y los participantes eran predominantemente mujeres blancas que residían en el este de Massachusetts, lo que puede limitar la generalización de los hallazgos del estudio.