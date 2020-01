El microbioma pulmonar podría ayudar a predecir la evolución de pacientes críticos

Publicado 24/01/2020 18:05:47 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cambios en el microbioma pulmonar podrían ayudar a predecir cómo de bien responderán los pacientes críticos, según una nueva investigación publicada en la revista científica 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine'. En concreto, según los autores, los pacientes con niveles más altos de bacterias pulmonares un día después de su admisión en la UCI tuvieron menos días sin ventilador mecánico, algo que no se explicó por la gravedad de la enfermedad crítica o la presencia de neumonía.

La identidad de la microbiota pulmonar (qué bacterias fueron detectadas) también fue predictiva de los resultados de la UCI en esos pacientes. Dos bacterias que se encuentran normalmente en el intestino, 'Lachnospiraceae' y 'Enterobacteriaceae', eran comunes en el microbioma pulmonar de los pacientes que tenían peores resultados en la UCI. La presencia de 'Enterobacteriaceae' en el microbioma pulmonar también se asoció con el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una enfermedad potencialmente mortal en la que los pulmones están gravemente inflamados.

Estudios previos realizados por este equipo de investigación encontraron que la función inmunológica de los pacientes con SDRA es altamente variable y que la translocación de las bacterias intestinales a los pulmones puede jugar un papel en su desarrollo. En otra investigación anterior, los investigadores mostraron que el microbioma pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) también predice los resultados clínicos.

El microbioma humano comprende el material genético de aproximadamente 100 billones de microbios. Las bacterias son el componente más grande del microbioma, pero también incluye virus u hongos. A diferencia del genoma humano, que es relativamente estático, el microbioma se van alterando, a veces de forma drástica, por la dieta, enfermedades y otros factores. Aunque históricamente se ha considerado que los pulmones son estériles, en la última década los investigadores han utilizado métodos basados en el ADN para revelar que el pulmón contiene comunidades diversas y dinámicas de bacterias.

"Ya sabíamos que la microbiota pulmonar está alterada en los pacientes críticos, y que esta alteración está asociada con la alteración de la inmunidad pulmonar. Lo que este estudio nos dice es que esta alteración de la microbiota pulmonar es clínicamente significativa. En pacientes por lo demás similares, las diferencias en las bacterias pulmonares ayudan a explicar quién se recupera y quién no", explica el autor principal del trabajo, Robert Dickson, de la Universidad de Michigan (Estados Unidos).

En su estudio de 91 pacientes críticos, los investigadores controlaron la gravedad de la enfermedad y si el paciente tenía neumonía, lo que aumentaría el número de bacterias en el microbioma pulmonar. Tras tomar en cuenta estos factores, las asociaciones entre los días sin ventilador mecánico y el nivel de bacterias y la detección de bacterias asociadas a los intestinos en el microbioma pulmonar persistieron.