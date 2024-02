Por qué lo mejor para tu salud es que mantengas una postura correcta

MADRID, 26 Feb. (EDIZIONES) -

Un metaanálisis de 2010 constató que una postura adecuada ayuda a mantener la alineación correcta de la columna vertebral y reduce el riesgo de problemas musculoesqueléticos, aparte de que puede mejorar la salud respiratoria, digestiva, cardiovascular, emocional y metabólica de la persona.

Así lo defiende en 'Más movimiento, menos sufrimiento' (Lunwerg) el fisioterapeuta Aleix Gusart (@tufisiotemueve), y recuerda que gracias a la postura correcta podemos evitar dolores de espalda, de cuello, lesiones musculares o incluso enfermedades degenerativas de la columna.

"No es de extrañar que casi cualquier persona que se empieza a preocupar por su salud quiera averiguar cuál es la postura adecuada para alejarse de esas dolencias", remarca este experto.

CÓMO ES LA POSTURA CORRECTA

No obstante, tal y como nos reconoce en una entrevista con Infosalus, "no existe una postura óptima" universal para todo el mundo porque para uno puede ser de una manera y para otro otra. "Por ejemplo, una persona puede tener la musculatura pectoral más acortada, o un hombro más alto que otro en función de la persona. No hay una postura correcta universal, sino que la postura correcta para cada uno es la que menos dura. Ésa es la mejor postura", confirma.

Con ello, desaconseja, por ejemplo, estar sentado mucho tiempo, porque argumenta que el ser humano no está hecho para estar sentado. "Al sentarnos ejercemos mucha presión a nivel lumbar, otra pandemia del siglo XXI, el dolor lumbar, que aparte va progresando y creciendo con el tiempo. El 85% de la población mundial tendrá o habrá tenido alguna vez dolor lumbar en su vida", reconoce Aleix Gusart.

FAVORECER LA POSTURA CORRECTA

Así, para poder mantener una postura lo más correcta posible si pasamos mucho rato sentados recomienda intentar levantarnos cada 30 minutos o cada tres cuartos de hora en el trabajo, aunque sea complicado en muchas ocasiones, e ir al lavabo, y aprovechar así para estar de pie 5 minutos. "Estas pequeñas cosas ayudan una barbaridad en cuanto a las dolencias y a sentirte mejor", precisa.

Asimismo, y para favorecer esa postura correcta, sugiere fortalecer la espalda, realizar ejercicios de remo, el peso muerto. Pero también ve imprescindible el evitar el uso excesivo de dispositivos que nos hagan mantener la misma postura todo el rato; mantener una postura correcta al sentarnos siempre.

Otros de sus consejos serían levantar los brazos para alinear los hombros con los codos; evitar el encorvamiento de los hombros; mantener los pies firmemente apoyados en el suelo al sentarse; alinear la cabeza con los hombros; evitar caminar con los hombros encorvados; o bien estirar los músculos de la espalda y de los hombros regularmente.

"Se encuentra mucho en mujeres con osteopenia o con osteoporosis, con dolencias de espalda, que con el paso de los años, al final te encorvas más porque la musculatura que te pone recta es la espalda y es importante ponerte fuerte en esa zona", insiste este fisioterapeuta.

EL PELIGRO DE DESARROLLAR DOLORES

Con ello, insiste en que podemos desarrollar dolores si no mantenemos una postura correcta, y señala que, aunque los ejercicios de fuerza y los estiramientos pueden ayudar a mejorar la postura, en el largo plazo defiende que lo único efectivo es el ejercicio focalizado en mejorarlo y la educación.

"Una postura adecuada es importante para tener una buena salud física y mental. Una postura correcta es muy beneficiosa porque nos acompaña durante todas las horas del día, y sus consecuencias, a la larga, pueden determinar nuestra calidad de vida. El hecho de que no exista una única postura considerada como la mejor no implica que no haya consejos generales que pueden ayudar a mejorar la más adecuada para cada uno", mantiene Aleix Gusart.

Por eso, hace hincapié en la importancia de ir variando de postura, así como hacer ejercicios adaptados a la situación de la persona para que te ayuden a mejorar la salud, y la postura, pero también para poder prevenir dolores como hemos contado.