Médicos de Atención Primaria piden ser el "eje del sistema sanitario" y liderar la gestión del crónico

El Foro de Médicos de Atención Primaria, que agrupa a sociedades científicas, sindicatos profesionales y a la Organización Médica Colegial, pide que la Atención Primaria sea "el eje del sistema sanitario" y liderar, por tanto, "la gestión de los procesos del enfermo crónico dentro del sistema sanitario y social".

Con motivo del Día de la Atención Primaria, que se celebra este domingo, 12 de abril, y ante la actual situación de crisis sanitaria provocada por a pandemia del coronavirus, han publicado un decálogo donde se puede ver sus principales demandas y denuncias ante una situación donde se afirman que se ha "obviado el fundamental e imprescindible" planteamiento de asistencia comunitaria para prevenir la extensión de la epidemia.

Consideran que uno de los principales problemas acaecidos durante esta pandemia en España ha sido que la gestión se ha centrado en el "abordaje hospitalario debido a la imprevisión y minusvaloración del peligro", lo que desencadenó en una explosión de la epidemia.

Por otro lado, señala que la Atención Primaria es el nexo de referencia para el seguimiento estructurado de los pacientes crónicos, frágiles y con comorbilidad, que son claramente los pacientes de riesgo. Y recuerda que en estos momentos, ellos continúan con la atención domiciliaria "demostrando su compromiso y vocación, acudiendo en ocasiones a los domicilios sin equipos de protección individual o con algunos de calidad dudosa, exponiéndose al contagio por Covid- 19, "con importante riesgo para su salud y la de sus familias, como se demuestra en el alto número de casos confirmados en este colectivo".

Por otro lado, consideran que los Médicos de Familia y Pediatras deben a su vez, liderar la toma de decisiones relacionadas con la organización y gestión de recursos sanitarios. Por este motivo, en el momento actual, piden que no se cierren centros de salud y se les dote de herramientas de control. "No entendemos cómo el aplaudido millón de pruebas rápidas de detección de anticuerpos frente al SARS-CoV-2 no va a estar a disposición para que los pediatras y médicos de familia los realicen a sus pacientes", afirman.

Asimismo, reivindican que tener acceso al catálogo completo de pruebas complementarias; que de manera "urgente" se garantice la estabilidad del profesional de Atención Primaria, así como incentivar con criterios profesionales su tareas; que las agendas deben adecuarse a una asistencia de calidad, con un tiempo mínimo de 10 minutos por pacientes; que la Gestión de la Incapacidad Temporal debe tener un diseño basado en criterios clínicos, evitando la multiplicación de informes y haciéndola extensiva a todos los niveles asistenciales; y que la receta electrónica se extienda a todos los niveles asistenciales y a todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En penúltimos lugar, recuerdan que la formación en Atención Primaria debe empezar en la Universidad, con la creación de un área de competencias en Medicina de Familia y la definición de competencias específicas de Pediatría de Atención Primaria en la formación de grado. "La Atención Primaria es la base del sistema y es necesario que los profesionales y la sociedad sean conscientes de ello para no caer en la falsa creencia de que la Medicina solo se hace en los hospitales", afirman.

Finalmente, en el último punto de sus reivindicaciones, piden que se les facilite el acceso de los profesionales de Atención Primaria a las actividades formativas y promover la investigación teniendo en cuenta las características propias de dicho nivel asistencial. Esto, señalan se ha hecho patente hora con el abordaje de la alerta sanitaria del Covid-19, aquí señalan se ha detectado la "necesidad de profundizar" en la investigación en Salud Pública y en los abordajes de prevención y promoción de la salud, así como la participación de los profesionales de Atención Primaria en las actividades formativas de las mismas.

Mas allá del decálogo, han manifestado su deseo a que tras la pandemia que ha mostrado la realidad de la actual crisis sanitaria en España, se sirva para "aprender de la importancia de la Sanidad, sustituyendo la expresión 'gasto sanitario' por la de 'inversión sanitaria' y de la necesidad de que esta inversión sea suficiente", tanto en recursos humanos como en infraestructura y medios, "para garantizar la potenciación de la Atención Primaria como eje que sustenta y alrededor del cual debe orbitar todo nuestro sistema sanitario".

Asimismo, han manifestado su reconocimiento a todos los "compañeros, médicos y pediatras de Atención Primaria, que desarrollan su labor asistencial en esta pandemia", así como al resto de profesionales de la sanidad y otros trabajadores de sectores estratégicos que "están dejándose la piel y la salud para salir de esta crisis".

También han aprovechado para lamentar el fallecimiento de compañeros y mostrar su apoyo a los residentes, "que han demostrado un alto nivel de implicación, acudiendo a donde ha sido necesario, y consideramos que prolongar su formación y no contratarles como especialistas es una falta injustificable".

Las entidades y sociedades integrantes son la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria (AEPap); Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM); Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); Organización Médica Colegial (OMC); Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP).