La mayoría de los trabajadores experimentan múltiples vulnerabilidades interconectadas a la COVID-19

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la salud física y mental de las personas y ha causado dificultades económicas. Sin embargo, esta adversidad ha perjudicado de forma desproporcionada a determinadas poblaciones -entre ellas, los trabajadores esenciales y las mujeres-, profundizando las disparidades existentes.

Según una nueva investigación publicada en la revista 'PLOS Global Public Health', las mismas personas se han visto afectadas por grupos de factores interrelacionados.

"La mayoría de las investigaciones sobre las disparidades del COVID-19 se centran en factores individuales, pero pocas han explorado las complejas relaciones entre los múltiples factores que hacen que las personas sean más vulnerables a la pandemia y a las condiciones que ésta ha creado", explica Ariadna Capasso, estudiante de doctorado en la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York (NYU) y autora principal del estudio.

"Un enfoque de pensamiento sistémico, que tiene en cuenta estos múltiples factores al mismo tiempo, nos ayuda a comprender estas interrelaciones, lo que puede informar sobre políticas eficaces", añade.

Los investigadores aplicaron un enfoque de pensamiento sistémico al análisis de las respuestas de una encuesta realizada a 2.800 trabajadores en Estados Unidos y recogida a través de las redes sociales en abril de 2020. A los trabajadores se les hicieron preguntas sobre su empleo, sus ingresos, su salud mental, su acceso a la atención sanitaria y su lugar de residencia.

El estudio identificó tres grupos de vulnerabilidades financieras (por ejemplo, no tener salario, pérdida de ingresos, no poder trabajar desde casa, inseguridad alimentaria), salud mental (depresión, ansiedad, estrés traumático), y barreras de acceso a la atención sanitaria (como no tener seguro médico o no tener licencia por enfermedad pagada).

Nueve de cada diez trabajadores experimentaron al menos un grupo de vulnerabilidad. En particular, el 41% presentaba dos vulnerabilidades y el 15% declaraba las tres. Los grupos de vulnerabilidad afectaron de forma desproporcionada a ciertos grupos de personas: trabajadores esenciales, mujeres y residentes rurales.

Los trabajadores esenciales experimentaron más vulnerabilidad económica que otros trabajadores; esto puede deberse a que trabajan en empleos menos estables o por horas, que pueden no proporcionar bajas por enfermedad.

En cuanto a la salud mental, las mujeres experimentaron una peor salud mental que los hombres. Los trabajadores esenciales declararon tener una mejor salud mental, al igual que los habitantes de las zonas rurales. Por el contrario, los residentes en zonas rurales experimentaron más barreras de acceso a la atención sanitaria y una mayor vulnerabilidad financiera que los que vivían en zonas urbanas.

"Cada uno de estos factores no se da por sí solo --subraya Yesim Tozan, profesor adjunto de salud global en la Escuela de Salud Pública Global de la NYU y autor principal del estudio--. Nuestros hallazgos ponen de manifiesto cómo las vulnerabilidades financieras, de salud mental y de acceso a la atención sanitaria están interrelacionadas y contribuyen a las disparidades relacionadas con la COVID-19 que experimentan los trabajadores".

Los investigadores instan a los responsables políticos a tener en cuenta cómo pueden superponerse los distintos factores a la hora de crear o reforzar las políticas para mitigar las disparidades sociales y económicas relacionadas con la pandemia.